Leclerc è perfetto, ma la SF-25 non ha un compromesso aero-meccanico corretto. Problema al posteriore per Lewis

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) in azione nella qualifica Sprint con la sua SF-25

Un compromesso che non ha funzionato a dovere sul giro secco. È questa l’informazione emersa al termine delle FP1, quando lo stesso Leclerc ha chiesto perché fossero così lenti in percorrenza rispetto al resto degli avversari diretti. Parte del gap era atteso, ottimizzando i tratti rapidi. Resta da capire se in qualifica, con le mappature più spinte, la SF-25 potrà limitare i danni nel T2, guadagnando maggiormente nel resto dei settori.

GP Belgio, Q1: Hamilton eliminato per un blocco al retrotreno

Le due Rosse scendono in pista. Per la prima sgambata si utilizzano le gomme Medium, una mescola che il team di Maranello non aveva montato nelle FP1. Gli ingegneri di pista si premurano di ricordare ai piloti l’importanza del warm-up. Charles non è pulito e commette un errore nel cambio di direzione tra curva 12 e 13. Idem il compagno di squadra, che perde l’anteriore alla piega numero 14.

Il tentativo di Lewis era molto buono, e proprio per questo la sbavatura nel T2 pesa parecchio. Si procede pertanto a raffreddare le gomme, per poi passare nuovamente alla modalità race e spingere ancora. C’è pure tanto traffico in questo momento, che di certo non aiuta i piloti a dare il massimo. Il target per passare il taglio è 42,2s ed entrambi gli alfieri della Rossa sono per ora lontani.

Nel giro successivo, Hamilton perde completamente la vettura alla staccata di curva 18. Realizza un perfetto 360 che ovviamente cancella tutto quello di buono realizzato in precedenza. Purtroppo, la qualifica per Hamilton termina qui con l’eliminazione in Q1. Charles invece chiude il giro e si piazza in ottava posizione senza infamia e senza lode. Brutta tegola per la Rossa, che perde una vettura da subito.

GP Belgio, Q2: Leclerc sa gestire la SF-25

Non era chiaro perché la numero 44 fosse partita in testacoda in questo modo. Ci ha poi pensato lo stesso Lewis, ai microfoni di F1TV, a confermare che il posteriore si è bloccato, provocando lo spin quando l’inglese è andato in inserimento. C’è molta rabbia perché osservando gli intertempi del ferrarista, passare il taglio era una formalità, sebbene la nuova sospensione posteriore per ora non ha offerto vantaggi.

Resta il solo Charles a difendere l’onore del Cavallino Rampante. Il monegasco torna in pista sempre con le Pirelli cerchiate di giallo. Ancora Medium, quindi. Cura l’attivazione e poi si lancia per questo primo tentativo in Q2. Il suo giro è piuttosto pulito, sebbene si può notare come la SF-25 non sia sufficientemente agile nei cambi di direzione.

Per di più, nelle curve del secondo settore, si evocane una certa carenza di rotazione che non gli permette di centrare il punto di corda quando servirebbe per migliorare la traiettoria della sua monoposto. Si piazza comunque in seconda posizione, poi terza ai danni di Norris, riposa gli pneumatici per una tornata e poi si dirige ai box. Passa il taglio verso l’ultima parte della sessione classificatoria, dove dovrà dare il massimo.

GP Belgio, Q3: Ferrari si becca 8 decimi dalla pole

L’ora della verità sta per arrivare. Ferrari non sembra essere all’altezza di potersi giocare la prima fila. Leclerc dovrà fare miracoli per avvicinarsi al duo Norris-Verstappen, che sembra avere una marcia in più. La terza parte della qualifica tarda a partire. I commissari devono sistemare e pulire la pista. Nel mentre sale la tensione. Finalmente si parte. La numero 16 torna in pista, naturalmente con le gomme Soft.

Ripeto alle FP1, pare che la strategia per portare in temperatura le coperture sia differente. Il monegasco spinge di più, per immettere più energia nelle Pirelli a banda rossa. Il giro del monegasco è perfetto. Purtroppo, però, non è abbastanza per stare lassù. Alla fine sarà solamente quarto posto. Va detto che la Ferrari, oltre a perdere nel T2, paga dazio anche nel resto dei settori. Il compromesso scelto dal team non ha reso affatto.

Charles non era arrabbiato. Si è limitato a dire che il gap rimediato in questa Q3 è folle. C’è tanto lavoro da fare per il team di Maranello, che a Spa-Francorchamps, in questa prima giornata di pista, è ben lontano dal rendimento che pensava poter raggiungere. Domani la mini gara, seguita dalla qualifica, dove prima della sessione si potrà modificare la messa a punto dell’auto. Provvedimento che Ferrari deve, per forza di cose, fare.

