Nella sfida in Brasile, caratterizzata da una pioggia battente, Lando Norris ha preceduto le RB di Verstappen e Hadjar. Ferrari dispersa tra pioggia e crisi tecnica

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Getty Images F1 pagelle Brasile: i top e i flop

Dopo una interminabile attesa i piloti sono scesi in pista a Interlagos sotto la pioggia, dando sfoggio delle loro capacità sul bagnato. Il maltempo ha acceso un duello inaspettato tra Norris, campione del mondo uscente, e il nuovo numero 1 della griglia Kimi Antonelli. L’inglese della McLaren, complice anche un clamoroso errore compiuto dalla Mercedes su Russell, ha ottenuto la pole, anticipando il duo di Brackley.

George Russell è partito settimo per il cambio motore e ha consegnato la prima fila ad Antonelli. Charles Leclerc ha siglato il quarto tempo nel Q3, ma è scattato quattordicesimo a causa delle sostituzioni di alcuni componenti della PU. Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Perez si sono posizionati nelle ultime posizioni della griglia di partenza per la sostituzione del motore. In virtù delle numerose penalità comminate ai top driver, in seconda fila si sono posizionati Liam Lawson e Nico Hulkenberg, precedendo Hadjar e Bearman.

Allo spegnimento dei semafori Lando Norris ha perso 2 posizioni, finendo per essere inghiottito nella morsa di Antonelli e Lawson. Lewis Hamilton ha fatto una partenza strepitosa, riuscendo a entrare subito nella top 10 dal fondo dello schieramento. Anche Max Verstappen è risalito di 10 posizioni nel giro di poche tornate. Il successo nel GP del Brasile, dopo un clamoroso testacoda di Kimi, se lo sono contesi Norris e Verstappen. L’inglese ha fatto una super gara, vincendo con merito.

I top

Lando Norris: 10 – Una performance da campione vero, arrivata dopo una serie di weekend sfortunati. Le qualifiche bagnate, interrotte per 84 minuti, non hanno distratto uno dei piloti più veloci sul giro secco della storia della McLaren, non proprio l’ultimo team sulla griglia. La ventesima pole position del ragazzo di Bristol lo avvicina alle 26 all time di Mika Hakkinen e Lewis Hamilton, entrambi in grado di issarsi sul tetto del mondo con il team di Woking. Alla partenza Lando ha sbagliato, come spesso gli accade, però poi si è riportato negli scarichi di Kimi e si è ripreso la P1 per il testacoda dell’italiano. Il ritmo sulla MCL40 è stato strepitoso e non si è fatto mai impensierire dai driver della Red Bull Racing.

Max Verstappen: 9,5 – Scatenatissimo nelle prime tornate con sorpassi a ripetizione il numero 3 ha compiuto una straordinaria rimonta dalla 21esima casella della griglia. Una furia l’olandese che si è portato in top 5 con una facilità estrema, sfruttando al meglio il nuovo motore. Dopo il montaggio delle mescole soft Max ha scavalcato Antonelli e si è liberato di Hadjar per provare a riprendere Norris. Al giro 46 Max ha effettuato l’ultima sosta, ma nonostante la pioggia non ha potuto nel finale agguantare il quarto trionfo nelle ultime cinque gare.

Isack Hadjar: 8 – Performance d’applausi del secondo pilota della RB che sta dimostrando di poter fare da secondo a Max. Dopo una bella partenza il pilota francoalgerino ha tenuto un bel ritmo, finendo sul terzo gradino del podio e non compiendo particolari errori.

Fernando Alonso: 7,5 – Il vecchio leone asturiano, nelle giuste condizioni, ha fatto valere ancora il suo meraviglioso piede destro, riuscendo a portare l’Aston Martin in Q3. Una piccola grande impresa in una annata che avrebbe dovuto essere gloriosa, sotto la guida tecnica di Adrian Newey, e si è rivelata un incubo. Qualificatosi in ottava posizione il due volte iridato ha lottato con il coltello tra i denti con le Ferrari, chiudendo la sfida in dodicesima posizione.

Oscar Piastri: 6,5 – Nel sabato più entusiasmante dell’anno, sotto la pioggia, l’australiano si è dimenticato di avere tra le mani una McLaren. Il compagno di squadra in pole gli ha rifilato un distacco abissale, facendo sorgere più di un dubbio nella testa dei fan che lo avevano visto lottare nel 2025 per la corona. Il nativo di Melbourne, scattato dalla decima casella della griglia, ha condotto una gara solida e ha chiuso sesto.

George Russell: 6 – Il più vicino in qualifica, sotto una pioggia battente, al n.1 della McLaren, nonostante un team che sembra remargli contro anche nelle giornate positive. Se nelle prove libere era mancato il guizzo giusto in condizioni di asciutto, con le mescole rain e intermedie il nativo di King’s Lynn ha fatto la differenza e senza i team radio di Wolff avrebbe potuto siglare la pole.

L’inglese aveva la possibilità di riscattarsi prima di un’incomprensione col team che lo avrebbe rallentato vista la presenza davanti a lui di Albon. Via radio lo scambio di parole dure fra lui e Toto Wolff è stato infuocato. Il team principal della Mercedes ha minimizzato le lamentele di George e ha sottolineato che il driver britannico non avrebbe comunque ottenuto il miglior tempo in qualifica a Interlagos anche se non avesse interrotto il suo ultimo tentativo. In gara ha combinato un disastro, girandosi in pit lane e non riuscendo a schiodarsi dalla quinta posizione. Anche grazie a lui la Mercedes in questa annata è tornata campione del mondo costruttori dopo 5 anni.

I flop

Kimi Antonelli: 5,5 – Con quel solito pizzico di fortuna che accompagna i campioni si è ritrovato a non essere escluso in Q2, per poi essere catapultato in prima fila per la retrocessione di Russell. L’italiano sta vivendo un momento magico della sua vita e, davanti al pubblico di casa del suo idolo, si è issato in prima posizione, ma poi ha commesso un errore inaspettato, finendo in testacoda. Tra unsafe release e problemi vari ha concluso la corsa in quinta posizione, deludendo alla prima apparizione da campione del mondo.

Lewis Hamilton: 5 – Una delle sue migliori partenze non si è tradotta poi in un risultato di spessore a causa di una SF-26 che, come sempre, si rivela essere non all’altezza del talento dei piloti. Lewis ha dovuto anche restituire una posizione acquisita per poi essere risucchiato da Leclerc e Alonso. Al quindicesimo giro ha montato le soft, uscendo nuovamente ventesimo e ricominciando la sua rimonta. Al giro 39 ha rimontato le soft finendo doppiato dal leader della gara. Il 7 volte iridato ha pagato con una P9 l’errore di non fermarsi subito con l’ultimo scroscio di pioggia, ma la magia dello start resterà nella memoria dei tifosi.

Charles Leclerc: 5 – In difficoltà al volante di una pessima SF-26 ha avuto una pessima performance nella prima parte di gara, battagliando con il compagno di squadra. Il monegasco ha tenuto il ritmo pessimo delle Aston Martin, fuori dalla zona punti. Le temperature delle gomme posteriori non sono mai entrate nella giusta finestra, rendendo la guida difficilissima. Dopo le polemiche del Messico Charles si è dimostrato lento e ha tirato fuori una settima posizione quasi per caso, davanti a Lawson (voto 7,5), Hamilton e Hulkenberg (7).