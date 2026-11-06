Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, orari TV GP Brasile 2026

Il ventesimo atto della stagione di F1 non godrà del pathos legato alla corsa al titolo, dato che è già matematicamente assegnato al neocampione del mondo Andrea Kimi Antonelli. Resta aperta la contesa per il riconoscimento del team più forte della griglia, con Mercedes saldamente in testa nella graduatoria costruttori, davanti alla Ferrari che proverà ad allungare su Red Bull Racing e McLaren.

A Maranello tengono banco le polemiche per una vittoria sfumata a Città del Messico, assolutamente alla portata di Hamilton e Leclerc. I due driver della Ferrari piuttosto che cooperare per portare a casa una doppietta si sono infastiditi già alla prima chicane, favorendo l’inserimento di Max Verstappen. Charles, penalizzato per la manovra all’esterno in Curva-1 con un netto taglio del percorso asfaltato, ha fatto mea culpa, ma il clima resterà teso con l’esperto compagno di squadra. Hamilton non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro da una eventuale lotta a Interlagos, una delle sue piste preferite, dove ha già vinto in 3 occasioni.

Confronti accesi

Il 7 volte iridato ha ammonito Leclerc per un comportamento poco maturo che ha finito per penalizzare la Ferrari stessa. Charles ha commesso un errore di foga, dettato dalla volontà di vincere in una annata avara di soddisfazioni, sicuramente tra le peggiori da quando è al volante di una Rossa. I due sono separati da 14 punti in classifica, ma tutto questo trambusto ha favorito la risalita di Max Verstappen, vincitore di 3 delle ultime 4 corse.

Il figlio d’arte di Jos, secondo in graduatoria, ha già conquistato 3 edizioni della tappa di San Paolo, dando dimostrazione di un feeling ritrovato sulla RB22 dopo gli ultimi aggiornamenti. L’olandese, infatti, è tra i favoriti assoluti al successo, potendo contare su una Power Unit che farà la differenza sul tracciato brasiliano. Kimi Antonelli e George Russell non indietreggeranno di un centimetro, potendo essere liberi di correre tra loro, dopo la conquista del mondiale da parte del bolognese. L’inglese, incolpevole del problema al via in Messico, vorrà riscattarsi, mentre il compagno vorrà portare in alto il numero 12, davanti ai fan del suo idolo Ayrton Senna.

In questo scenario esaltante pronostichiamo una McLaren più distaccata rispetto a Mercedes, Ferrari e Red Bull Racing. Piastri è ancora alle prese con i sui problemi di adattamento alla MCL40, mentre Norris difficilmente replicherà la P1 del 2025. La Racing Bulls, galvanizzata dalle performance di Lawson e Lindblad, potrebbe marcare punti pesanti, legittimando il quinto posto in classifica costruttori. Come in Messico, l’altura sarà un elemento fondamentale da valutare. I saliscendi naturali di Interlagos si trovano a 800 metri sopra il livello del mare e, sebbene sia breve, è uno dei tracciati più tecnici dell’intero calendario.

Gli orari TV della sfida

Il Gran Premio del Brasile verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale 207 dedicato alla F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Si prevede il pienone sulle gradinate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 6 novembre

Prove Libere 1: 16:30 – 17:30

Prove Libere 2: 20:00 – 21:00

Sabato 7 novembre

Prove Libere 3: 15:30 – 16:30

Qualifiche: 19:00 – 20:00 (differita su TV8 alle 22:30)

Domenica 8 novembre