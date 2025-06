Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Come seguire il Gp del Canada 2025 di Formula 1 in TV e streaming

Archiviata la prima tripletta europea – Imola, Monaco, Barcellona – il Mondiale di Formula 1 fa le valigie e torna dall’altra parte dell’oceano. Niente Stati Uniti questa volta, si va più su: il paddock atterra a Montreal. Una tappa, il Gp del Canada 2025 che, calendario alla mano, potrebbe anche riservare delle sorprese.

I favoriti alla vigilia

Lungo il circuito Gilles Villeneuve, il margine di errore è minimo e i muretti ti inchiodano. Se ti mancano ritmo, nervi saldi e trazione in uscita di curva sei tagliato fuori dalle posizioni di testa. Qui il pilota conta ancora, e questo basta a rendere il week-end alle porte un punto esclamativo. I favori del pronostico vanno, ovviamente, ai ragazzi vestiti di papaya. Le McLaren MCL39 di Norris e Piastri continuano a essere il riferimento, nonostante i nuovi controlli più severi sulle ali anteriori. Le flessioni sotto osservazione non sembrano aver tolto né carico né velocità alla macchina progettata da Stella e soci. Anzi, danno l’impressione di aver allargato la forbice rispetto agli inseguitori.

Terzo incomodo costante, il solito Verstappen, pronto a spacchettare eventuali regali. Il dominio totale del passato è storia vecchia; guai, però, a considerarlo fuori dai giochi. Se la Red Bull ha perso un po’ di smalto, lui rimane competitivo: guida sempre con il coltello tra i denti, e ogni errore altrui potrebbe trasformarlo di nuovo in cannibale.

Ferrari e Mercedes? Discorso a parte. Gli aggiornamenti arrivati tra Imola e Barcellona non hanno sortito miracoli. A Maranello si sperava in un salto in avanti, prima che la realtà riportasse tutti con i piedi per terra. A Brackley, invece, il concetto di “work in progress” è diventato uno slogan permanente. Antonelli e Russell stringono i denti, peccato che il feeling con la monoposto sia ballerino. Nel mezzo, un’altra battaglia merita attenzione: quella di sorpresa del campionato. Nelle ultime gare ha brillato la stella di Isack Hadjar: il giovane rookie ha sfruttato al meglio l’opportunità concessagli da Racing Bulls, dando prova di personalità.

Gli orari

Il weekend canadese si apre venerdì 13 giugno con un programma fitto e interessante per gli appassionati: si parte alle 17:00 con le Prove Libere 1 della F1 Academy, seguite alle 19:30 dalla prima sessione di libere della Formula 1 sul circuito di Montreal. Alle 23:00, semaforo verde per le Libere 2, momento chiave per valutare passo gara e gestione gomme. A chiudere la giornata, alle 00:25, le qualifiche della Academy.

Sabato 14 giugno si entra nel vivo: alle 15:10 va in scena Gara 1 della Academy, poi alle 18:30 le ultime prove libere della F1, subito prima di Gara 2 della Academy alle 20:45. Alle 22:00, il piatto forte: qualifiche F1 in diretta su Sky, con la differita su TV8 alle 23:30. Domenica 15 giugno si chiude col botto: gara 3 della F1 Academy alle 16:45 e, soprattutto, il Gran Premio del Canada alle 20:00 su Sky (differita TV8 alle 21:30).

Venerdì 13 giugno

17:00 Prove Libere 1 F1 Academy (Sky Sport F1)

19:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

23:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

00:25 Qualifiche F1 Academy (Sky Sport 1)

Sabato 14 giugno

15:10 Gara 1 F1 Academy (Sky Sport F1)

18:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

20:45 Gara 2 F1 Academy (Sky Sport F1)

22:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 23:30)

Domenica 15 giugno