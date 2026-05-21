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Getty Images F1 GP Canada 2026: orari TV

L’evento di Miami, dove nonostante gli aggiornamenti i team hanno avuto un solo turno di prove libere, non ha insegnato alcuna lezione ai vertici del carrozzone della F1. Con un nuovo regolamento le scuderie avrebbero avuto bisogno di accumulare ore in pista e dati e, guerra in Medio Oriente permettendo, il calendario sin qui non ha offerto tante possibilità.

A Montreal ci sarà nuovamente il formato con il doppio appuntamento che tenderà a creare ulteriori patemi ai tecnici e ai piloti in griglia. Storicamente il tracciato canadese ha premiato i campioni, a partire dall’epopea di Michael Schumacher sulla Rossa, passando alle 7 affermazioni di Lewis Hamilton, sino ai successi in era recente di Max Verstappen. Nel 2025 ha trionfato George Russell che è uno specialista anche sul giro secco del tracciato e proverà a rispondere alle tre vittorie consecutive di Kimi Antonelli.

Il bolognese, al debutto in F1 in Canada, ottenne il suo primo podio, arrivando al terzo posto. Vi sono tutti i presupposti per un duello accesissimo tra i due alfieri di punta della Mercedes. Il classe 2006 gode di 20 punti di vantaggio in classifica sull’inglese e ben 41 su Charles Leclerc. Il monegasco è chiamato a una prova eroica per provare a tenere il passo dei due Mercedes. La Ferrari porterà ulteriori sviluppi, tuttavia fanno molta più paura le McLaren e la RB di Verstappen, protagonista anche nello scorso weekend al Nurburgring.

Le caratteristiche della pista

Il circuito intitolato a Gilles Villeneuve si trova sull’isola artificiale di Notre-Dame. È noto per essere un tracciato “stop-and-go” ricco di inside, alternando lunghi rettifili a chicane strette, esaltando la trazione, la potenza del motore e mettendo a dura prova l’impianto frenante. Sulla carta la Mercedes parte con i favori del pronostico, salvo clamorosi flop in merito al pacchetto di sviluppi.

Le monoposto aggiornate nella edizione numero 56 affronteranno 70 giri su una lunghezza di 4.361 km. Il Gran Premio del Canada entrò nel calendario del Mondiale nel lontano 1967. La Ferrari non sale sul primo gradino del podio dalla successo di Sebastian Vettel del 2018. L’anno successivo passò alla storia per il duello perso con Hamilton a causa di una decisione della direzione gara che ancora ora crea sconcerto tra i tifosi. Non sarà facile eccellere per la SF-26 che paga un deficit motoristico pesante rispetto alle Power Unit Mercedes.

Il team principal Frederic Vasseur si è lamentato dello stravolgimento regolamentare che avrebbe penalizzato la Rossa anche al via. I nuovi motori rendono molto complicato lo start per la mancanza dell’MGU-H e a Maranello avevano lavorato a lungo per una soluzione vincente. Gli ingegneri della Rossa hanno dunque optato per un turbocompressore di dimensioni ridotte che potesse garantire partenze migliori. Il tecnico francese, in una intervista ai colleghi di The Race, ha dichiarato:

“Un anno fa sono andato alla FIA e ne abbiamo parlato. Ho apprezzato molto la risposta, secondo cui bisogna progettare la vettura in base ai regolamenti, non viceversa. Credo che questo sia un ottimo approccio. Poi c’era il 40% della griglia che si lamentava, dicendo che è estremamente pericoloso e così via. Politicamente è stata una mossa astuta, ma non molto corretta […] Abbiamo sviluppato un motore secondo determinati criteri e in qualche modo all’ultimo minuto hanno cambiato le regole”.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il GP del Canada verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita il Gran Premio. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 22 maggio

Prove Libere 1: ore 18:30 – 19:30

Sprint Qualifying: ore 22:30 – 23:15

Sabato 23 maggio

Sprint Race: ore 18:00 – 19:00 (diretta su TV8)

Qualifiche: ore 22:00 – 23:00 (diretta su TV8)

Domenica 24 maggio