In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Fonte: Getty Images Il monegasco Charles Leclerc a bordo della SF-25 nella Q3 di Montreal

Delle FP3 incoraggianti per la Ferrari. Il passo avanti stimato dopo il lavoro al simulatore ha fatto presenza, dove il bilanciamento delle SF-25 è migliorato nettamente. Bene ambedue i ferraristi, specie Leclerc molto vicino al miglior tempo della McLaren di Norris. Per questo ragioni c’era una cauto ottimismo per la sessione classificatoria. Al termine della Q3 Charles è solo ottavo, mentre Hamilton conquista la casella di partenza numero 5. Ancora una volta le gomme penalizzano la Rossa.

F1, GP Canada 2025 Q1: Ferrari prova a imparare le Soft

I due ferraristi sono a bordo delle vetture. Si nota una certa concentrazione nel volto dei piloti, forse consci che, rispetto agli ultimi appuntamenti iridati, le vetture italiane hanno qualche carta in più da giocarsi. Semaforo verde. Le due power unit 066/15 si accendono qualche minuto più tardi. Ultimi check sulle monoposto e poi arriva il via libera per scendere in pista.

Per il primo run nella Q1, ambedue le auto modenesi montano un set di Pirelli cerchiate di rosso. C’è una particolare cura nel warm-up, per poi espletare nella maniera corretta il ciclo di isteresi dello pneumatico. Lewis arriva subito lungo in curva 1 ed è costretto ad alzare il piede. L’anteriore era troppo freddo. Succede lo stesso per Charles, anche se nel suo caso preferisce continuare a spingere.

È abbastanza ovvio che la temperatura target non era quella corretta. L’inglese si lancia così il passaggio successivo, ma sbaglia ancora alla chicane 8-9, dove perde il punto di corda. Da questo primo approccio sembra che la vettura sia un pelo più problematica rispetto alle FP3. Resta da capire se si tratta della cattiva termica delle mescole o, in linea generale, le condizioni della pista stanno mettendo a dura prova i ferraristi.

L’atteggiamento della SF-25 resta il medesimo, sebbene si sia visto un leggero sottosterzo attribuibile alla cattiva gestione delle coperture. Al terzo tentativo le coperture funzionano, un po’ quello che abbiamo visto nella terza sessione di prove libere. Ferrari deve essere brava a capire come sfruttare appieno le coperture, altrimenti saranno dolori andando avanti nella qualifica.

Bozzi racconta il giro al monegasco, mettendo l’accento sui punti da migliorare. Senza dubbio la chicane 6/7 resta un punto da attenzionare, in quanto l’equilibrio dell’auto non è perfetto in questo punto. Quando mancano 5 minuti alla fine del Q1 è bandiera rossa per l’esplosione del cofano motore della Williams di Albon. Si riparte dieci minuti più tardi e si ripete la stessa attivazione gomme.

Adami chiede maggior impegno e focus in uscita da curva 8, per avere più velocità verso il breve tratto rettilineo che porta verso il tornantino. Ambedue gli alfieri della Rossa prendono del traffico che Leclerc gestisce meglio. Inoltre, il monegasco è più pulito, perché l’inglese commette un paio di sbavature. Cool down e poi l’ultimo tentativo, che viene abortito per Hamilton, concluso per Charles.

F1, GP Canada 2025 Q2: Ferrari passa il taglio senza problemi

Va detto che nella prima parte della qualifica Aston Martin, come a Imola, ha scelto di utilizzare le Medium. Mossa azzeccata, in quanto soprattutto con Alonso i tempi sono davvero al top. Chissà che pure Ferrari non abbia in mente di scegliere questa mescola. Nemmeno il tempo di dare un’occhiata rapida alla telemetria e la pista chiama ancora. Le gomme sono sempre Pirelli C6, ma questa volta usate.

I tempi dei ferraristi sono buoni, considerando che parliamo di gomme usate con 14 passaggi sulle spalle. Le Rosse sono subito dietro le due McLaren. Tuttavia, spicca il tempo di Verstappen, che con le Medium si mette davanti a tutti. Lewis resta in pista e fa un altro giro, mentre Leclerc, avendo un treno di Soft in più, se le fa montare e torna a calcare l’asfalto sull’isola artificiale di Notre Dame.

Mentre l’inglese si migliora, il monegasco innesta la mode push e si lancia. Il suo giro è top, in quanto si mette davanti a tutti. Dopodiché procede con double cool, proprio quando Hamilton torna in garage. La sua è una breve sosta, in quanto un minuto più tardi accende la vettura e pure lui mostra un set di C6 nuove di trinca. Pare che il team italiano stia cercando di capire come usare queste gomme.

Parliamo di un aspetto cruciale, in quanto nell’ultima parte della Q3 i tentativi buoni saranno solo un paio e ogni piccola sbavatura costerà cara. Il tentativo di Charles era buono sino a una sbavatura che gli fa alzare il piede, mentre Hamilton prende il traffico di Albon e deve rimandare il giro. Tuttavia, il muretto lo richiama in garage, in quanto il suo crono precedente vale per passare il taglio.

F1, GP Canada 2025 Q3: Ancora le gomme

L’ora della verità è arrivata. Pure Russell ha montato le gialle in Q2 e, con la sua W16, all’ultimo secondo, si è messo davanti a tutti. Hamilton abbandona per primo il garage per mettersi in coda in corsia box. Trenta secondi più tardi tocca a Charles. La preparazione è maniacale, specie sull’asse anteriore. Lewis alza il piede dopo curva uno per una sbavatura, cosa che non fa il monegasco, benché la commetta pure lui.

Il tempo della numero 16 non è buono, ma il ferrarista si prende un respiro per poi riprovarci senza passare dai box. Nel mentre, l’inglese chiude un giro discreto, ma troppo lontano dalla vetta, quasi 6 decimi. Poi Leclerc che tira giù un decimo. Il primo run non è andato bene. Pare sia emersa questa difficoltà nell’attivare le gomme nel primo tentativo, in quanto la temperatura target non era perfetta.

Breve sosta e poi via per l’ultima chance. Lewis parte per primo e, come volevasi dimostrare, in curva 1 è costretto a correggere la traiettoria nella fase di accelerazione. Un decimo e mezzo perso solo in quel punto. Il resto del giro non male, sebbene non impeccabile. Si piazza al quarto posto, per il momento. Poi tocca a Leclerc e la tragedia arriva.

Era partito bene il monegasco, uscendo indenne dalla temibile curva 1. Poi esagera alla 6, portando troppa velocità. La traiettoria è pessima e, provando a recuperare in uscita, perde ancora il retrotreno. Poi si sfoga in radio e se la prende con la Racing Bulls di Isack Hadjar che non sembra affatto lì dare fastidio. Ancora una volta, sul più bello, la Rossa crolla. Un déjà vu che non manca mai. Quinto e ottavo posto finale e una pole gettata alle ortiche, in quanto Charles aveva il miglior tempo nel T1 prima dell’errore fatale.

Classifica qualifica, GP Canada 2025: