Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, gli orari TV per seguire l’evento in Giappone

Mercedes ha conquistato due doppiette di fila nei primi due appuntamenti del campionato, lanciando un messaggio chiaro ai competitor. La squadra guidata da Toto Wolff vuole continuare a dominare, proprio come all’inizio dell’era ibrida nel 2014. Con un mix letale tra un pilota esperto come George Russell e uno giovane come Kimi Antonelli, c’è la concreta possibilità di continuare la striscia positiva anche sul leggendario tracciato di Suzuka.

La prima rivale delle Frecce d’Argento sarà la Ferrari che ha ritrovato nel 2026 un Hamilton in grande spolvero e ha un ampio margine tecnico sulla concorrenza. L’anglocaraibico, protagonista anche con la F40 tra le strade nipponiche, si trova a meraviglia al voltante della SF-26. Charles Leclerc sta facendo un po’ più fatica, per sua stessa ammissione, tuttavia solo con il passare dei mesi si avrà un quadro concreto delle ambizioni della Scuderia modenese. John Elkann aveva parlato di possibile traguardo mondiale entro il 2026, per farlo la Rossa dovrà apportare degli aggiornamenti nel corso della stagione per tenere il passo delle W17.

Le caratteristiche della pista

Suzuka è stata teatro in passato di sfide decisive per l’attribuzione del titolo. Da Senna contro Prost, alle più recenti battaglie tra Hakkinen e Schumacher. L’ultima vittoria di una Ferrari è proprio legata alla cavalcata del Kaiser nel 2004 sull’iconica F2004. Sono trascorsi 22 anni e avrebbe un significato enorme riuscire a sfatare questo tabù con Hamilton e Leclerc. Entrambi sono arrivati motivati e con l’obiettivo di lasciare un segno.

La FIA ha deciso di permettere l’utilizzo dell’aerodinamica attiva sull’allungo dopo la Spoon e in direzione della 130R, consentendo di risparmiare energia in uno dei punti più ostici. A Suzuka è stato deciso di ridurre da 9 a 8 Mega Joule la ricarica massima della batteria per contrastare il ricorso al lift and coast da parte dei piloti nel giro di qualifica. La pista di proprietà di Honda consente repentini cambi di direzione, alternati a zone ad alta velocità. Misura 5,807 chilometri e consta di 18 curve. Si tratta di una delle gare più severe per gli pneumatici.

Alle spalle di Mercedes, favoritissima alla vigilia, e di Ferrari potrebbe riappare la figura di Max Verstappen. Quest’ultimo ha vinto le ultime 4 edizioni e quantomeno dovrebbe giocarsela con le McLaren, ritiratesi nel weekend cinese. Attenzione anche alle Alpine che sembrano aver fatto un netto passo in avanti rispetto al debutto su PU Mercedes di Melbourne. Haas ha iniziato bene la stagione, grazie a un super Oliver Bearman al quinto posto della graduatoria mondiale, davanti al campione del mondo in carica Lando Norris.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio di Giappone verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. Sono previsti 53 giri con una sveglia che suonerà presto per i fan italiani. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 27 marzo

Prove Libere 1: ore 3:30 – 4:30

Prove Libere 2: ore 7:00 – 8:00

Sabato 28 marzo

Prove Libere 3: ore 3:30 – 4:30

Qualifiche: ore 7:00 – 8:00 (differita su TV8 alle ore 14:00)

Domenica 29 marzo