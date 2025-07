Il circus della F1 si sposta sullo storico circuito di Silverstone per il dodicesimo round del campionato. Scopriamo gli orari per seguire l’evento live o in differita

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

ANSA F1, GP Gran Bretagna 2025: orari Sky e TV8

Subito dopo la tappa corsa in Austria, i piloti di F1 saranno protagonisti dell’entusiasmante sfida in Gran Bretagna. Se a Montreal si era vista una Mercedes in grande spolvero con George Russell e Kimi Antonelli sul podio, la scorsa tappa di Spielberg ha riportato al top le McLaren. Lando Norris ha vinto il suo terzo GP stagionale, riuscendo a battere il compagno di squadra e leader della graduatoria, Oscar Piastri.

La Ferrari è tornata al secondo posto della classifica costruttori, con un punticino di vantaggio sulla Mercedes. Charles Leclerc, al quarto podio stagionale, ha sfruttato al massimo il nuovo fondo e ha preceduto Lewis Hamilton. Quest’ultimo sarà l’osservato speciale in Inghilterra. Il numero 44, lo scorso anno, ha suonato la nona sinfonia nel suo giardino di casa. Lewis Hamilton ha spezzato una striscia senza vittorie lunga ben 56 gare, convincendo definitivamente i vertici della Ferrari. In questa annata il nativo di Stevenage non è salito sul podio nemmeno una volta, pur vincendo la SR in Cina. Attualmente è sesto, a 125 punti dal leader del campionato Oscar Piastri.

Le caratteristiche del tracciato inglese

Il circuito di Silverstone è tra i più tecnici e divertenti dell’intero campionato. Snodato su una lunghezza di 5,891 km consta 18 curve, di cui 10 a destra e 8 a sinistra. La prima edizione si è corsa nel 1950. Per performare al massimo occorre avere tra le mani una monoposto agile e velocissima. Non ci aspettiamo la Ferrari protagonista assoluta, ma il corposo pacchetto di aggiornamenti potrebbe avvicinare la SF-25 alle performance delle MCL39. Le Mercedes sono un rebus, alternando grandi performance a risultati anonimi. Kimi Antonelli, dopo la collisione in Austria con Max Verstappen, è chiamato a dare una risposta di maturità. Il bolognese dovrà fare i conti anche con la penalità di tre posizioni in griglia rimediata nell’ultima tappa.

L’ultima vittoria del Cavallino a Silverstone è avvenuta nel 2022 con Carlos Sainz, ora in forza alla Williams. Nella stagione successiva ha trionfato per la prima volta in carriera Max Verstappen. Quest’ultimo è scivolato in classifica a -61 punti dalla vetta. Le temperature più basse e le caratteristiche del tracciato britannico potrebbero aiutare la Red Bull Racing a ritrovare competitività dopo un weekend in Austria da incubo. Yuki Tsunoda è finito fuori dalla zona punti, facendo peggio dei piloti dello junior team Racing Bulls. Fondamentale sarà la qualifica che potrebbe confermare Ferrari seconda forza oppure proiettare le W16 in lotta con le vetture papaya. Lando Norris proverà a sfruttare l’atmosfera amica per avvicinare in classifica il teammate.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio di Silverstone verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Sulle tribune si attende il tutto esaurito e tanti cappellini rossi per supportare Lewis Hamilton.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 4 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 5 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 (in differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 6 luglio