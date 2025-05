Il circus arriva in Italia per la settima tappa del campionato 2025. Si accenderanno i riflettori sull’Emilia Romagna. Gli orari televisivi per seguire il GP di Imola

Fonte: Getty Images Appuntamento a Imola per il settimo round della stagione

Dopo un caotico girovagare negli angoli più spettacolari del mondo, la Formula 1 sbarca nel Vecchio Continente. Il tour europeo inizierà sull’autodromo dedicato a Enzo e Dino Ferrari per una sfida che si preannuncia emozionante per i fan della Ferrari. I risultati, in questa annata, non si sono ancora dimostrati all’altezza degli obiettivi prefissati. Leclerc ha ottenuto un solo terzo posto e Hamilton, salvo i risultati nelle Sprint Race, non ha ancora calcato un gradino del podio in una sfida domenicale. Quale miglior palcoscenico ci sarebbe per un festeggiamento al GP di Imola davanti al pubblico di casa?

Saranno tutti all’inseguimento del leader Oscar Piastri, in testa con merito alla classifica piloti, seguito a 16 lunghezze dal teammate Lando Norris. Max Verstappen e George Russell sono ancora in scia, rispettivamente a -32 e -38, dalla vetta. I ferraristi hanno accumulato già un gap importante e solo un pacchetto di sviluppi miracoloso potrebbe riabilitare la Rossa contro le monoposto papaya. La SF-25 sarà rivista per cercare di avvicinarla il più possibile alle prime posizioni. Tra Imola e Barcellona dovrebbero arrivare diversi accorgimenti sulla monoposto ad effetto suolo modenese. La McLaren rimarrà l’auto da battere, ma rispetto alla Red Bull Racing degli anni scorsi, con un Verstappen strepitoso, la squadra con sede a Woking sembra avere più punti deboli.

Tutti all’inseguimento delle McLaren

Nelle ultime tre annate ha sempre vinto il Conte Max a Imola, disputando gare impeccabili. Nel 2020, invece, fu Lewis Hamilton su Mercedes a celebrare sul primo gradino il ritorno della tappa italiana in calendario. In questa annata la RB21 ha alternato buone performance a passaggi a vuoto inquietanti, ma Verstappen potrebbe esaltarsi sullo storico tracciato emiliano. Nel 2025 è stata denominata AWS Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

Un giro di pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è lungo 4,909 km, sono 19 le curve che lo caratterizzano: dato il senso di marcia antiorario, 10 di esse sono a sinistra e 9 a destra. Con staccate al limite è uno dei tracciati più belli in calendario. Nell’estate 2009 è stata costruita la Nuova Variante Bassa, necessaria per rispondere ai requisiti omologativi richiesti dalla Federazione Motociclistica Internazionale. Nell’agosto 2011 il tracciato è stato oggetto del lavoro di riasfaltatura del manto stradale, operazione che ha riguardato il 70% del circuito. I tifosi della Ferrari coloreranno le tribune di rosso. L’atmosfera sarà caldissima e dovrebbe splendere il sole.

Gli orari in diretta su Sky e NOW

Hamilton e Leclerc saranno in cerca di riscatto dopo le polemiche di Miami. Gli spiacevoli team order hanno fatto il giro del mondo. Per la Casa modenese sarà la gara di casa e andranno evitate brutte figure. Questo Gran Premio sarà trasmesso live anche su TV8 in maniera gratuita. Durante la stagione, infatti, alcuni eventi della F1 vengono selezionati per essere fruibili senza alcun abbonamento. Per i fan italiani sarà l’occasione per non perdersi nemmeno un minuto della due giorni imolese.

Venerdì 16 maggio

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 17 maggio

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (diretta su TV8)

Domenica 18 maggio