Velocità, investimenti e geopolitica: il lato nascosto del Gp di Jeddah

La Formula 1 resta in Medioriente e attraversa la penisola araba verso Jeddah, città portuale e seconda più popolosa del Paese. Il Gp di Arabia Saudita è la quinta tappa del campionato di F1 2025. Si tratta di un circuito cittadino molto veloce, ma temporaneo perché a pochi chilometri da Ryiad è in costruzione un nuovo circuito che rientra nella Vision 2030 del principe Mohammad bin Salman Al Sa’ud.

Anche la F1 nella Vision 2030

Il Gp dell’Arabia Saudita non è nato solo per motivi sportivi: è uno dei tasselli chiave del progetto Vision 2030, con cui il Regno punta a diversificare l’economia e ridefinire la propria immagine internazionale. In questo quadro, lo sport è diventato un veicolo strategico per attrarre investimenti, turismo e attenzione mediatica.

Dal 2018 ad oggi, l’Arabia Saudita ha speso oltre 6 miliardi di dollari in eventi sportivi di portata globale, tra cui la Formula E, il rally Dakar, la LIV Golf, i grandi match di pugilato e il calcio internazionale. La Formula 1, con un contratto pluriennale da circa 65 milioni di dollari l’anno, rappresenta il vertice di questa strategia.

Il circuito cittadino di Jeddah, costruito in tempi record (8 mesi), è stato concepito come sede provvisoria in attesa del faraonico Qiddiya Speed Park, attualmente in costruzione nei pressi di Riyadh. Il nuovo impianto è parte di un progetto dal valore complessivo di 40 miliardi di dollari, di cui circa 8 destinati all’area motorsport e sarà un punto di riferimento mondiale per il racing e l’intrattenimento, con parchi a tema, hotel, impianti sportivi e un autodromo disegnato per accogliere le categorie Fia.

Secondo le stime, ogni edizione del Gp di Jeddah genera un indotto diretto e indiretto di circa 150-200 milioni di dollari, grazie all’afflusso turistico, ai ricavi degli sponsor e alla visibilità internazionale. Un investimento massiccio che punta non solo al prestigio, ma a una trasformazione profonda del tessuto economico saudita.

I circuiti cittadini nella storia della Formula 1

I circuiti cittadini rappresentano una delle sfide più difficili e tecniche per piloti e scuderie della Formula 1. A differenza dei tracciati permanenti, si snodano tra le strade di alcune delle città più iconiche del mondo, offrendo gare spettacolari e scenari mozzafiato (occhio all’uscita dell’ultima curva prima del traguardo).

Circuito Velocità Media (km/h) Jeddah Corniche Circuit 252,8 Circuit de Monaco 160 Baku City Circuit 215 Marina Bay Street Circuit 170 Albert Park Circuit (Melbourne) 215 Circuit Gilles-Villeneuve 210 Miami International Autodrome 210 Las Vegas Strip Circuit 230

La sfida Verstappen-Hamilton e i venti di guerra

Nonostante solo quattro edizioni corse, il Gp dell’Arabia Saudita ha già lasciato il segno con episodi ad alta tensione sportiva e geopolitica.

Nel 2021, la gara inaugurale è stata il teatro di uno degli scontri più belli della stagione tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. La corsa è stata interrotta più volte da bandiere rosse e incidenti, culminando in un contatto tra i due principali contendenti al titolo. Verstappen è stato penalizzato per una manovra controversa, Hamilton ha vinto, e la sfida si è decisa solo all’ultima gara ad Abu Dhabi.

L’anno successivo, nel 2022, l’evento è stato minacciato da un attacco missilistico a un impianto Aramco a pochi chilometri dal tracciato. Nonostante i timori e le richieste di alcuni piloti di cancellare la gara, si è deciso di proseguire dopo un incontro notturno tra Fia, team e autorità saudite. L’episodio ha sollevato forti polemiche sulla sicurezza e sull’opportunità di correre in contesti geopoliticamente instabili.

Le statistiche del Gp dell’Arabia Saudita

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita, pur essendo una delle gare più recenti nel calendario di Formula 1, ha già un nome e una monoposto di punta.

Categoria Pilota Numero Maggiori vittorie Max Verstappen 2 Maggiori pole position Sergio Pérez 2 Giro veloce in gara Charles Leclerc 1:31.632 (2024) Giro veloce in qualifica Max Verstappen 1:27.472 (2024)

L’albo d’oro del Gp dell’Arabia Saudita

L’elenco completo dei piloti saliti sul podio nelle edizioni del Gran Premio dell’Arabia Saudita: