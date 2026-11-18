Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images GP Las Vegas F1, orari TV

Kimi Antonelli si è aggiudicato il suo primo Mondiale in F1 e la Mercedes ha conquistato il titolo costruttori, d’ora in avanti si correrà solo per lo show. Quale migliore occasione poteva trovare Liberty Media di una corsa in notturna nella Città del Peccato? Ferrari ha nel taschino il secondo posto nella graduatoria e dovrà riscattarsi dopo i disastrosi piazzamenti di Leclerc e Hamilton nella sfida brasiliana. Red Bull punterà le sue fiche al casinò di Las Vegas su Max Verstappen, McLaren ha in serbo la carta Norris, mentre Toto Wolff può tirare fuori dal mazzo due assi che hanno già assicurato a Interlagos il bottino di punti necessario per la festa mondiale.

Non è un caso che Mercedes abbia trovato la sua prima guida, RB ci abbia sempre puntato e McLaren abbia costruito la dinastia Norris sul lungo periodo, mentre la gestione dei piloti Ferrari continua a rimanere piuttosto approssimativa. Colpa di Frederic Vasseur, sempre meno capitano di una nave che sta affondando tra accuse reciproche e un mezzo non all’altezza del talento dei piloti. Nel complesso il tecnico francese ha fatto molta fatica a compattare il gruppo, nonostante in tutti questi anni abbia avuto la possibilità di modellarsi il muretto a sua immagine e somiglianza.

I precedenti di Las Vegas

A causa di una carenza di potenza nel confronto con le Power Unit di Mercedes e RB, le SF-26 non partiranno con i favori del pronostico a Las Vegas. La Scuderia non ha risolto tutti i grattacapi tecnici e in Brasile è sembrata evidente la difficoltà nell’amministrazione delle mescole. Ad approfittarne è stato un caparbio Norris, nonostante una brutta partenza dalla pole, capace di vincere il terzo GP stagionale.

La Red Bull Racing viene da un filotto di risultati positivi di SuperMax e pare aver trovato in Hadjar anche un fido secondo pilota, in grado di portare a casa risultati di spessore. L’unica vera contesa rimasta è tra il drink team e la squadra di Woking, sfavorita dalle pessime performance di Oscar Piastri. Alle spalle dei top team ci aspettiamo una Racing Bull in zona punti a Las Vegas, grazie ai progressi compiuti nella seconda parte di campionato, merito anche di un Liam Lawson che meriterebbe la permanenza in F1.

L’Alpine sta chiudendo l’ennesimo anno deludente al sesto posto della graduatoria, precedendo Haas, Audi e Williams. Aston Martin con 7 punti è davanti all’undicesimo team della griglia, la Cadillac, inchiodata a 0 punti, ancora incapace di estrarre una performance convincente e difficilmente lo farà davanti al pubblico di casa. I lunghi rettilinei di Las Vegas andranno a premiare i motori Mercedes e RB, che ha già vinto in due occasioni con Verstappen. George Russell, invece, si è aggiudicato l’edizione del 2024.

Gli orari TV

Il Gran Premio di Las Vegas verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale 207 dedicato alla F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita la sfida che si correrà sulla lunghezza di 50 giri. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 20 novembre

Prove Libere 1: 1:30 – 2:30

Prove Libere 2: 5:00 – 6:00

Sabato 21 novembre

Prove Libere 3: 1:30 – 2:30

Qualifiche: 5:00 – 6:00 (in differita su TV8 dalle 20:15)

Domenica 22 novembre