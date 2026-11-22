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Getty Images F1 pagelle Las Vegas: i top e i flop

Il Gran Premio di Las Vegas ha aperto l’ultimo trittico di gare del campionato di F1 2026. I giochi sono già conclusi, tuttavia la sfida corsa nella città del Nevada ha attirato l’attenzione di fan e numerosi vip che hanno assistito all’evento. La roulette super glamour si è tenuta sabato notte, mentre in Italia erano le 5 del mattino, e la primissima novità per la Ferrari è stata la presenza in pista del giovane talento della FDA, Dino Beganovic, nell’abitacolo della SF-26 nelle FP1, al posto di Lewis Hamilton.

Il meteo non è stato dalla parte dei piloti che, dopo le ultime sfide bagnate, si sono imbattuti nella pioggia nella prima giornata di attività anche sul tracciato cittadino americano. Le qualifiche sono state caratterizzate da numerosi colpi di scena, con l’uscita in Q2 delle Ferrari. Antonelli ha siglato la pole, ma a causa di una penalità di 5 secondi per la sostituzione del motore a combustione interna, sono partiti in prima fila Verstappen e Russell.

Nei primi giri del Gran Premio di Las Vegas i due rivali hanno lottato per la prima posizione, superandosi dopo le polemiche tra i due per i contrasti in prova. La Red Bull Racing ha dimostrato un passo superiore alle Mercedes con anche Hadjar protagonista, in grado di mettersi negli scarichi di Verstappen, al quarto giro, sopravanzando Russell. Le Ferrari si sono subito scambiate posizioni nei primi giri per l’ennesima sbavatura di Leclerc che ha favorito Hamilton. I due sono stati protagonisti di un patatrac con il monegasco colpevole di un contatto con Lewis, finendo penalizzato di 10 secondi. Verstappen ha tenuto dietro chiunque con un motore Mercedes, vincendo il quarto GP stagionale, terzo sigillo a Las Vegas, seguito dalle McLaren di Norris e Piastri.

I top

Max Verstappen: 9,5 – Ha chiuso ogni spiraglio al via e con lo stesso piglio ha tenuto testa a Russell e al compagno di squadra Hadjar. Nonostante un numero record di sorpassi e le tecnologie estreme della W17, la RB22 del numero 3 è apparsa più larga delle altre monoposto in pista. L’olandese, graziato dai commissari per la questione in prova con Russell, si è fermato per il pit stop al ventesimo giro sotto regime di SC. La battaglia con l’inglese della Mercedes è ricominciata su mescole medie e alla festa si sono uniti anche Antonelli e Norris. Non c’è stato nulla da fare per i rivali con le PU del marchio della Stella a tre punte, a Las Vegas il #3 è risultato il più forte.

Lando Norris: 8,5 – Si è fatto risucchiare dai rivali diretti, perdendo rapidamente posizioni nei primi giri. Dopo essere stato sverniciato da tutti nella prima parte di gara, persino dalle Ferrari e da Colapinto su Alpine, crollando fuori dalla top 10 al giro 13, non ha perso la concentrazione. Dopo la SC l’inglese ha rialzato la china e si è ritrovato a battagliare per il podio. Il campione del mondo 2025 ha addirittura impensierito SuperMax per la P1, arrivando secondo davanti al teammate.

Oscar Piastri: 8 – Non è riuscito a precedere il compagno di squadra, ma ha iniziato la corsa dalla 17sima posizione in griglia. Finalmente solido sul passo gara, non ha commesso errori ed è tornato sul podio, in una delle rare occasioni in cui è stato lui a sfruttare gli imprevisti dei competitor.

Pierre Gasly: 7,5 – Prestazione notevole per il francese, costantemente sul ritmo dei primi cinque. Gli è mancato il guizzo finale su Antonelli, ma nessuno si aspettava una Alpine in lotta con Mercedes nel Nevada.

Kimi Antonelli: 6,5 – La pole position l’ha siglata con un tocco di furbizia misto a fortuna. Dopo aver superato il taglio per un soffio per entrare in top 10, è stato l’ultimo a lanciarsi in Q3, evitando la bandiera scacchi per 1 secondo. Grazie alle scie il bolognese è stato nettamente il più veloce, ma poi ha dovuto scontare 5 secondi di penalità. Kimi non ha concesso i suoi soliti strappi in una gara dove i “sorpassi energetici” sono stati a ripetizione. Rispetto agli altri piloti sulle medie, nella fase centrale, il bolognese ha avuto il vantaggio delle mescole soft. L’italiano ha battagliato per il podio, ma si è dovuto accontentare della quarta posizione, alle spalle di entrambe le McLaren.

Lewis Hamilton: 6 – L’anglocaraibico, ai box nelle FP1 per far spazio a Beganovic, nella seconda sessione, a sei minuti al termine, ha fermato il cronometro in 1’48”483, chiudendo in sesta posizione. L’ex asso della Mercedes ha subito faticato a trovare il giusto feeling, naufragando in qualifica, chiusa con il dodicesimo tempo. Ci si attendeva un passo lento in gara, ma dopo un buono start, l’anglocaraibico ha subito 10 secondi di penalità per aver tratto vantaggio dal taglio di chicane nel confronto con Lando Norris. Lewis, dopo la prima sosta, è uscito così in quattordicesima posizione. Ha rimontato con foga, mettendosi a caccia del monegasco e sverniciandolo. Poi il testacoda con Leclerc e il settimo posto finale che non ha reso giustizia a un ritmo sopra le aspettative.

Isack Hadjar: 6 – Il francoalgerino è apparso subito in forma in FP2 e in qualifica. Partito a fionda il secondo pilota della Red Bull Racing, volendo impressionare nel sabato notte di Las Vegas, ha concluso alla fine fuori dalla zona punti. Al giro 27 sulla sua RB22 ha avuto un problema con l’ala anteriore e non è più riuscito a ricostruire la sua corsa dal fondo.

I flop

George Russell: 4 – L’inglese ha cominciato con il piede giusto, segnando il miglior tempo nella seconda sessione di libere. Il driver della Mercedes ha preceduto tutti i rivali grazie a un giro completato negli ultimi istanti del turno, anticipando di appena 71 millesimi l’Alpine di Pierre Gasly. Scattato dalla seconda casella della griglia l’inglese ha provato a impensierire le Red Bull Racing di Verstappen e Hadjar. Il nativo di King’s Lynn ha dato filo da torcere al quattro volte iridato olandese anche su mescole medie per poi sbagliare nel finale l’attacco ad Antonelli, piombando alle spalle di Hamilton e Sainz (voto 7). Esempio lampante di un’intera stagione disgraziata.

Charles Leclerc: 2 – Dopo delle FP1 caratterizzate dalla pioggia, il monegasco ha avuto la possibilità di girare nella seconda sessione, dapprima con gomme wet e poi con le intermedie. Con condizioni di asciutto attese per il resto del weekend, la Scuderia ha trovato uno status più in linea con le caratteristiche della Rossa, allergica alle basse temperature e agli asfalti bagnati.

Leclerc è partito male, compiendo un errore che ha permesso a Hamilton di guadagnare l’ottava piazza. Il monegasco, scattato dall’undicesima posizione sulla griglia per un altro sbaglio in qualifica, ha trasmesso ancora una volta la sensazione che gli interessi solo stare davanti al teammate. Dopo essersi infastiditi, i due si sono toccati in un modo imbarazzante per la Scuderia, sempre più in confusione totale. Umiliato in pista e da Vasseur nel dopo gara ha subito una penalità sacrosanta, chiudendo con un solo punticino. Ci saranno provvedimenti per lui!

Arvid Lindblad: 2 – Ha annullato un’ottima partenza con un brutto errore in regime di SC. Finito a muro per scaldare le gomme ha palesato ancora tutti i limiti di un rookie che deve ancora impegnarsi tanto per raggiungere il livello degli altri piloti della famiglia RB.