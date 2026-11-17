Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Pirelli Pirelli analizza le insidie del circuito del Nevada: basse temperature, graining, riscaldamento gomme e strategie ai box

A Las Vegas si può andare a tutta velocità e contemporaneamente avere un problema di temperatura alle gomme. Si, parliamo di una particolare condizione che rende il GP del Nevada uno degli appuntamenti tecnicamente più complicati del calendario F1. Sotto le luci della Strip, tra hotel illuminati, casinò e rettilinei che sembrano non finire mai, il Circus affronta il probabile terzultimo round della stagione 2026. Pirelli si è concentrata su un dettaglio: riuscire a tenere gli pneumatici nella giusta finestra di funzionamento.

Il circuito

Il Las Vegas Strip Circuit misura 6,201 chilometri e presenta 17 curve, intervallate da tre lunghi rettilinei. Un tracciato cittadino atipico, dove le monoposto trascorrono parecchio tempo con l’acceleratore completamente aperto e raggiungono velocità molto elevate. Le condizioni ambientali, però, sono tutt’altro che quelle che ci si potrebbe aspettare da una gara nel deserto americano. Le temperature dell’aria sono previste tra i 10 e i 15 gradi, complice la forte escursione termica tra il giorno e la notte. Si corre quando la città si accende, ma per le gomme il freddo può diventare un avversario più insidioso di quanto suggerisca il panorama.

Il paradosso di Las Vegas

Il problema nasce proprio dalla conformazione della pista, i lunghi tratti percorsi a tutta velocità riducono l’energia che viene trasferita agli pneumatici. In altre parole, le gomme hanno meno occasioni per raggiungere e mantenere la temperatura ideale. Una difficoltà che può diventare particolarmente evidente in qualifica, quando ogni decimo conta e il giro lanciato deve essere preparato nel modo migliore. Il lavoro dei piloti comincerà molto prima di attraversare la linea del traguardo. Il riscaldamento degli pneumatici, la gestione delle traiettorie e la preparazione del tentativo cronometrato potrebbero fare la differenza. Non è escluso che alcune squadre decidano di concatenare più giri di preparazione e di qualifica, evitando i passaggi di raffreddamento che rischierebbero di far scendere troppo la temperatura delle coperture.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la natura cittadina del circuito. La pista viene riaperta ogni giorno al traffico e questo significa che le condizioni dell’asfalto non rimangono costanti. Polvere e sabbia si depositano sulla superficie, riducendo il livello di aderenza e rendendo necessario un nuovo lavoro di evoluzione della pista durante ogni sessione. Un continuo ripartire quasi da zero, che rende difficile prevedere con precisione il comportamento delle monoposto da un turno all’altro.

L’asfalto cittadino

Per questa edizione sono stati effettuati soltanto interventi limitati sul manto stradale: alcune porzioni di asfalto sono state ripristinate in ingresso a curva 13 e sul lato destro del tratto che porta a curva 14. Non si tratta quindi di una rivoluzione del tracciato, ma di piccoli interventi da tenere presenti nella lettura delle condizioni del fondo.

Graning e bloccaggi, i nemici da tenere sotto controllo

Le sollecitazioni sugli pneumatici non sono particolarmente elevate lungo gran parte del circuito. A fare eccezione è soprattutto il settore centrale, dove alcune curve ad alta velocità sottopongono le coperture a carichi più significativi. Il rischio principale potrebbe arrivare dal graining, fenomeno già osservato nelle precedenti edizioni e favorito proprio dalla combinazione tra basse temperature e scarsa aderenza.

Quando la gomma non raggiunge la corretta temperatura di esercizio, può faticare a lavorare in maniera uniforme sull’asfalto. Il risultato è la formazione di piccoli accumuli di materiale sulla superficie del battistrada, con una conseguente perdita di prestazione. A Las Vegas il fenomeno potrebbe manifestarsi ancora una volta, con un degrado prevalentemente meccanico.

Le frenate

C’è poi un altro aspetto che merita attenzione: le frenate. I lunghi rettilinei terminano con staccate particolarmente impegnative, nelle quali i piloti devono passare rapidamente da velocità molto elevate a curve lente. In queste condizioni il rischio di bloccaggio è concreto. Un errore può provocare un flat spot, cioè un appiattimento localizzato del battistrada, con vibrazioni e perdita di prestazione che possono compromettere il resto dello stint. Ecco perché la gestione delle gomme anteriori sarà fondamentale. A Las Vegas non basterà essere veloci sul dritto: servirà soprattutto arrivare alle staccate con il giusto equilibrio e senza chiedere troppo agli pneumatici.

Strategia a una sosta

Sulla carta, la soluzione più competitiva dovrebbe essere quella a una sola sosta. Tutte e tre le mescole della gamma Pirelli potrebbero trovare spazio durante il GP, compresa la C5, che nelle attuali specifiche ha dimostrato una buona versatilità e potrebbe rappresentare un’opzione interessante anche per uno stint di gara. Attenzione, però, a un elemento che potrebbe modificare le consuete dinamiche strategiche: l’undercut. A Las Vegas fermarsi prima dell’avversario non garantisce necessariamente il vantaggio abituale. Dopo l’uscita dalla pit lane, infatti, gli pneumatici nuovi devono affrontare un tratto particolarmente lungo prima di raggiungere le zone più impegnative del circuito. Il tempo trascorso sul rettilineo, unito alle basse temperature ambientali, può far perdere rapidamente calore alle gomme.

Il risultato è che il pilota potrebbe ritrovarsi con pneumatici freschi, ma non ancora sufficientemente pronti per sfruttarne tutto il potenziale. Un dettaglio che rende meno scontata la scelta del momento giusto per effettuare la sosta e potrebbe spingere i team a privilegiare la gestione della posizione in pista rispetto alla ricerca del classico undercut.

Il precedente, medie protagoniste

L’ultima edizione ha offerto indicazioni interessanti. Nel 2025 la gara si è sviluppata su una strategia a una sola sosta, con le mescole Medium e Hard protagoniste della distanza complessiva. Tutti e tre i piloti saliti sul podio hanno iniziato il GP con le gomme gialle, per poi completare la gara con le C3. Unica eccezione alla partenza è stata Kimi Antonelli, che aveva scelto la Soft, sostituendola però con un treno di Hard già al secondo giro. Un precedente che conferma quanto la gestione degli pneumatici possa incidere sulle scelte dei team, soprattutto in un circuito nel quale le condizioni di utilizzo sono tutt’altro che convenzionali.

Da tenere presente anche il meteo: lo scorso anno la pioggia aveva condizionato le qualifiche, imponendo un ampio utilizzo delle coperture da bagnato. Se dovessero ripresentarsi condizioni simili, la Full Wet potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente efficace. Con temperature così basse, infatti, il battistrada più pronunciato può favorire la generazione e il mantenimento della temperatura rispetto alla Intermediate.

Verstappen vuole le gomme giuste

Quella del 2026 sarà la quarta edizione del GP di Las Vegas nella sua nuova veste sul circuito cittadino della Strip. Nei tre appuntamenti disputati finora, Verstappen ha conquistato 2 vittorie, nel 2023 e nel 2025. L’unico a interrompere il suo dominio è stato Russell, vincitore nel 2024. Anche tra i costruttori il bilancio sorride alla Red Bull, che può vantare due successi contro l’unico conquistato dalla Mercedes. Numeri che raccontano una storia ancora giovane, ma che aggiungono un ulteriore elemento di interesse a un appuntamento nel quale ogni anno possono cambiare gli equilibri.

Il programma seguirà il tradizionale schema del weekend di Las Vegas: prime due sessioni di prove libere giovedì, FP3 e qualifiche venerdì, mentre il GP scatterà sabato sera alle 20, ora locale.