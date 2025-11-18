Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, GP Las Vegas 2025: orari Sky e TV8

Il circus della Formula 1 fa di nuovo sosta negli Stati Uniti per la terza edizione del GP di Las Vegas. I riflettori saranno puntati sul leader Lando Norris che ha 24 punti di vantaggio sul teammate Oscar Piastri. I trionfi in Messico e Brasile hanno ribaltato le gerarchie, costringendo ora l’australiano a dover inseguire. Più attardato Max Verstappen che dovrebbe recuperare 49 punti dal numero 4 della McLaren. Negli Stati Uniti ci sarà un grande seguito per la Rossa, ma è difficile immaginare una Ferrari SF-25 in lotta per la vittoria.

La Scuderia modenese sta chiudendo nel peggiore dei podi una stagione da incubo, condita da appena 7 podi di Leclerc nelle sfide domenicali. La volata finale per il secondo posto, dopo il tragico doppio ritiro nel GP del Brasile, prevede la sfida nella città che non dorme mai, per poi volare in Medio Oriente per le tappe in Qatar e ad Abu Dhabi. La Ferrari è ora al quarto posto della graduatoria costruttori, a -4 dalla Red Bull Racing e a -36 dalla Mercedes. La McLaren ha già celebrato il titolo a Singapore, il secondo di fila, ma manca l’alloro iridato piloti. L’ultima volta è avvenuto nel 2008 con il trionfo di Lewis Hamilton contro Felipe Massa in quel irripetibile sfida in Brasile.

Le caratteristiche del circuito

Il circuito è stato elaborato dalla Tilke GmbH, con il progetto guidato da Carsten Tilke, figlio di Hermann Tilke. La F1 ha comprato un pezzo di terreno nel Nevada per edificare strutture permanenti per i box e il paddock che vengono utilizzate durante i fine settimana di gara. Con una lunghezza di 6,201 km consta di 17 curve e 3 lunghi rettilinei. La pista è stata ricavata accanto a molti dei casinò più famosi, tra cui un rettilineo di 1,9 km lungo la Las Vegas Strip, che diventa ideale per i sorpassi. Il tracciato più lungo del calendario si percorre in senso antiorario e vanta due zone DRS. Le luci artificiali rendono ancora più spettacolare il passaggio delle vetture.

Nel 2024 si impose George Russell su Mercedes, mentre nella stagione d’esordio vinse Max Verstappen sulla invincibile RB19. Il team gestito dall’ex ferrarista Andrea Stella quest’anno si è aggiudicato 14 delle 21 gare disputate e punta a prolungare la striscia di risultati positivi degli ultimi due round. Max Verstappen, che lo scorso anno proprio in Nevada ha celebrato il suo quarto mondiale consecutivo, dovrà superarsi ancora una volta. A Interlagos è stato autore di una gara superba, rimontando dalla pit lane sino al terzo gradino del podio. Dopo l’ultima grande prestazione di Andrea Kimi Antonelli, nel GP del Brasile, ci si attende un altro acuto.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio di Las Vegas verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. Sono previsti 50 giri. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 21 novembre

Prove Libere 1: ore 1:30 – 2:30

Prove Libere 2: ore 5:00 – 6:00

Sabato 22 novembre

Prove Libere 3: ore 1:30 – 2:30

Qualifiche: ore 5:00 – 6:00 (differita su TV8 alle 14:00)

Domenica 23 novembre