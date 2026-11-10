Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Formula 1, Imola resta fuori

Gli appassionati italiani avevano sperato sino all’ultimo che una delle due sfide in Medio Oriente, Qatar e Abu Dhabi, non si disputasse per calcare le gradinate dell’Autodromo dedicato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari. Nell’anno del trionfo mondiale di Kimi Antonelli sarebbe stata la conclusione più romantica possibile per la fan base tricolore, ma il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha confermato che, dopo il round di Las Vegas, i piloti di F1 scenderanno in pista in Qatar e negli Emirati Arabi.

Per mesi si sono inseguite le voci di una possibile cancellazione degli eventi in Medio Oriente, ma dopo la regolare disputa del Gran Premio del Qatar della MotoGP, la FIA ha annunciato che la Formula 1 sarà protagonista, come da calendario, nelle ultime due sfide della stagione. Due tracciati che storicamente non hanno mai favorito la Ferrari e che metteranno in luce probabilmente i progressi tecnici di Mercedes e Red Bull Racing.

Svanita una grande occasione

Imola aveva dato disponibilità per il weekend del 6 dicembre, nella speranza di replicare il tutto esaurito della sfida brianzola, dove Kimi Antonelli era riuscito dal fondo dello schieramento a vincere il GP. Dopo Monza il bolognese sarebbe stato accolto come un eroe dal pubblico di casa, ma il presidente FIA ha sancito:

“Siamo pronti per Qatar e Abu Dhabi. Siamo pienamente preparati e impegnati a offrire due straordinari fine settimana di GP e una conclusione spettacolare del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA. Non vediamo l’ora di accogliere piloti, team e tifosi in due circuiti iconici per una conclusione indimenticabile della stagione. Ci vediamo in griglia“.

La Formula 1, in questa annata, ha dovuto affrontare le tensioni causate dallo scontro bellico tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere le operazioni contro l’Iran, se necessario. Il Qatar e l’Arabia Saudita si augurano una soluzione pacifica al conflitto. Ben Sulayem ha dichiarato:

“Il conto alla rovescia è iniziato per il Qatar e Abu Dhabi. Siamo pienamente concentrati sull’offrire due straordinari fine settimana di gran premio. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per garantire che tutto sia pronto per i nostri piloti, team e tifosi. Non vediamo l’ora di accogliere tutti per due emozionanti fine settimana di gara per una conclusione indimenticabile della stagione di Formula 1″.

I precedenti

La Formula 1 ha corso per la prima volta sulla pista di Lusail nel 2021. La tappa fissa del Motomondiale vanta 16 curve per 5380 metri di lunghezza. Il tracciato è situato alle porte della capitale di Doha ed è diventato uno dei terreni di caccia preferiti di Max Verstappen. Eccezion fatta per l’edizione vinta al debutto da Lewis Hamilton, nelle successive annate si è sempre imposto il quattro volte iridato della Red Bull Racing.

Yas Marina ha una storia più antica, iniziata nel 2009. Nella precedente era ibrida, Abu Dhabi è stata la roccaforte della Mercedes, che ha conquistato il successo ininterrottamente dal 2014 al 2019, quattro volte con Lewis Hamilton, una con Nico Rosberg e una con Valtteri Bottas, prima delle quattro affermazioni di fila di Verstappen nel 2020, nel 2021 e nel 2022 e nel 2023. Nel 2024 ha festeggiato Lando Norris, mentre nell’edizione 2025 il trionfo non è bastato a Max Verstappen per conquistare il quinto riconoscimento iridato della sua carriera. Oltre ai piloti citati ci hanno vinto anche gli ex alfieri della Ferrari, Sebastian Vettel con la RB e Kimi Raikkonen con la Lotus.