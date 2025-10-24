In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-25 nelle Fp1 del GP del Messico

Una settimana di pausa e ancora F1, questa volta in Centro America per il weekend del Gran Premio del Messico. Ventesima tappa del mondiale, in cui Ferrari cercherà di mantenere alto il rendimento e dare continuità alle performancedel Texas. Buone prospettive, perché la SF-25 potrebbe adattarsi bene al circuito. Per farlo servirà centrare la messa a punto, costruendo un setup mirato nelle tre prove libere a disposizione.

Ferrari studia l’assetto con le Hard

Le due Rosse scendono in pista. Hamilton non c’è, al suo posto Antonio Fuoco che debutta ufficialmente in F1. Il calabrese svolgerà un particolare programma come rookie e, proprio per tale ragione, ci concentreremo maggiormente su Charles, unico pilota che fornirà i primi feedback sulla bontà della SF-25 in versione messicana. Per il primo run, ecco gli pneumatici Hard, una mescola per testare al meglio l’equilibrio della vettura.

Prendendo in esame la numero 16, si notano immediatamente le difficoltà nel T2, dove, nelle curve veloci in rapida successione, c’è mancanza di carico rispetto a McLaren e Red Bull, esattamente quello che avevamo stimato in base alle caratteristiche della monoposto italiana. Il team deve lavorare su questo fondamentale, cercando di limitare quanto più possibile il chiaro handicap.

Dopo un paio di tentativi, il monegasco inizia a prendere confidenza con il secondo settore. Senza dubbio le Pirelli a banda Hard non hanno un grip eccezionale, ma, come detto, consentono di studiare l’equilibrio della Rossa. Prendendo in esame la SF-25, sembra che il bilanciamento di base sia abbastanza buono, sebbene si noti sempre e comunque una certa tendenza alla carenza di rotazione.

Va detto che gli onboard non stanno funzionando, quindi possiamo solamente farci un’idea osservando le Rosse dall’esterno. Conoscendo molto bene la maniera di lavorare della Ferrari, presumiamo che, in questa prima sgambata appena conclusa, siano arrivati diversi consigli per ottimizzare l’handling della monoposto. Parliamo dei punti di frenata e della maniera di affrontare le varie fasi della curva. Otto giri e le auto tornano ai box.

Ferrari soffre nel T2 ma non troppo

Per il secondo run è Antonio Fuoco a scendere per primo in pista, ancora con le mescole più dure. Nel suo caso si nota come, in alcuni giri, non abbia aperto il DRS, mossa utile per fornire dati interessanti al team riguardo la resistenza all’avanzamento. Va detto che, nella prima sgambata, le Rosse montavano i sedili 2026: un test interessante, anche considerando che la pausa ai box è durata più del previsto.

Anche Charles scende in pista e lo fa con le Pirelli cerchiate di rosso, dopo un ritocco al carico sull’asse anteriore per bilanciare il grip. Nel primo tentativo, Leclerc trova il massimo rendimento nel terzo settore, dove di fatto marca il miglior tempo. Anche in questo caso, però, un certo ritardo prestazionale si palesa nel T2, dove la Rossa non riesce a essere precisa quanto vorrebbe nella mera direzionalità con gli spostamenti di carico.

D’altra parte, le altezze da terra non ottimali creano un deficit di carico ormai conosciuto. Si nota infatti come il retrotreno non riesca a seguire l’anteriore al meglio, un qualcosa che era ampiamente preventivato e che, per il momento, “non delude” le aspettative. Due giri di cool down con passaggio in pitlane e Charles ci riprova. Malgrado il gap nella parte centrale della pista resti, la numero 16 si piazza al primo posto.

Ancora miglior tempo nel T3, dove la meccanica della SF-25 sta funzionando molto bene. D’altra parte, la fase di trazione della monoposto italiana è sempre parsa ottimale e, almeno per ora, sembra che in queste parti più lente ci siano tutte le condizioni per sfruttare al meglio questo tratto distintivo. Due tentativi e il ferrarista torna nel garage, dove osserva la telemetria in attesa di scendere nuovamente in pista.

Buona la prima, ma bisogna attendere i big

Quando mancano circa 13 minuti al termine della sessione, Charles è ancora in pista, tornando agli pneumatici Hard. Si procede dunque con un paio di tornate per simulare il passo gara con un certo quantitativo di carburante a bordo. Parliamo di soli tre giri con le gomme cerchiate di bianco, per poi proseguire il programma di lavoro con le Soft. Un piano obbligato, considerando la mancanza di riferimenti da parte di Lewis Hamilton.

Con tutte queste variabili, è inutile parlare di tempi in configurazione high fuel. Non è stato facile interpretare il comportamento della Rossa, con un solo pilota titolare e l’assenza degli onboard. Inoltre, va considerato che Verstappen e Norris non erano presenti, avendo lasciato spazio rispettivamente a Lindblad e O’Ward. Ciò nonostante, possiamo dire che nelle FP1 l’equilibrio generale appare migliore del previsto.

Per essere più chiari, il limite atteso non sembra così penalizzante, con il monegasco che, tutto sommato, è riuscito a gestire bene il compromesso tecnico. Tuttavia, sarà necessario attendere le FP2 per avere un quadro più definito, quando tutti i big scenderanno in pista e i riscontri saranno decisamente più attendibili, sia per quanto riguarda il giro secco che la simulazione del passo gara.

