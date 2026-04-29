Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, gli orari TV per seguire l’evento di Miami

Le tre vittorie consecutive della Mercedes nei primi tre round della stagione hanno già indirizzato la classifica. Kimi Antonelli comanda con 9 punti di vantaggio su George Russell, più attardati i ferraristi che dovranno cambiare marcia dalla prossima tappa. Dopo il filming day la SF-26 dovrebbe presentarsi con importanti novità tecniche, aspettando il via libera dell’ADUO per poter incrementare la potenza della nuova Power Unit ibrida.

La Mercedes W17 parte favorita, sebbene nelle due stagioni precedenti abbiano dominato le McLaren. Nel 2025 vinse Oscar Piastri, mentre nell’annata precedente si impose Lando Norris. Le prime due edizioni della tappa di Miami sono state conquistate da Max Verstappen. Per la Red Bull Racing dovrebbe partire un nuovo campionato negli Stati Uniti con sviluppi aerodinamici mirati sulla monoposto. L’olandese appare sempre più un corpo estraneo, stanco della deriva tecnica della massima categoria del Motorsport.

Le caratteristiche della pista

Il tracciato cittadino, da percorrere in senso antiorario, vanta una lunghezza di 5.412 m e consta di 19 curve, 7 a destra e 12 a sinistra, ed è percorribile a una velocità media di 223 km/h e massima di 320 km/h. Si tratta di un layout divertente che, nelle quattro sfide precedenti, ha sempre regalato spettacolo. Il Miami International Autodrome sorge a pochi metri dall’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Le monoposto di F1 gareggiano accanto alla casa dei Miami Dolphins, celebre squadra della NFL.

La pista di Miami si snoda con variazioni altimetriche, in particolare tra le curve 13 e 16, su tre diversi rettilinei. Un mix tra Baku e Jeddah, ma più sicura non presentando curve cieche. La F1 torna dopo 5 settimane di stop anche con nuove regole e soluzioni. Previsto meno risparmio energetico in qualifica, con una ricarica massima che cala da 8 a 7 MJ, andando a limitare il super clipping a 2/4 secondi per giro, ma con una potenza aumentata da 250 a 350 kW. Nei Gran Premi il boost, invece, sarà fissato a +150 kW per contenere differenze improvvise di prestazioni tra le auto, mentre l’MGU-K resterà a 350 kW nelle fasi chiave di accelerazione e sorpassi, scendendo a 250 kW altrove.

Le nuove regole riusciranno a stravolere gli equilibri? Risulta difficile fare pronostici, ma dubitiamo che la Mercedes possa aver perso tutto il vantaggio. Antonelli e Russell vorranno continuare a lottare per i massimi traguardi e la Sprint Race stravolgerà i piani delle Scuderie. Ci sarà poco tempo per testare i componenti inediti con una sola ora e mezza di libere. Dovrebbe debuttare sulla SF-26 l’ala Macarena insieme a una serie di soluzioni testate nel filming day di Monza. Le altre squadre non rimarranno a guardare i progressi della Rossa e avranno tante novità.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio di Miami verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 1° maggio

Prove Libere 1: ore 18:00 – 19:30

Sprint Qualifying: ore 22:30 – 23:15

Sabato 2 maggio

Sprint Race: ore 18:00 – 19:00 (diretta su TV8)

Qualifiche: ore 22:00 – 23:00 (diretta su TV8)

Domenica 3 maggio