F1, GP Miami: orari e diretta TV di qualifiche e gara

La stagione di F1 sta entrando sempre di più nel vivo. A Miami va in scena la sesta prova del mondiale con la sorpresa Oscar Piastri in testa alla classifica iridata, seguito a 10 lunghezze dal compagno di squadra Lando Norris. Quest’ultimo, partito con i gradi di capitano, ha sinora un po’ deluso le attese riuscendo a vincere una sola gara contro le 3 del convivente di box. In questa stagione però c’è stata un’unica certezza: la McLaren è l’auto da battere. Lo strapotere del team britannico però non sembra ancora schiacciante come quello messo in mostra negli ultimi anni dalla Red Bull.

Il team austriaco, invece, si sta aggrappando da tempo a Max Verstappen, che nonostante una vettura non certo da vertice, è lì ancora in piena lotta per il titolo grazie a tanti buoni piazzamenti. Le note davvero dolenti però arrivano da casa Ferrari. Dopo gli annunci altisonanti di inizio anno, la macchina si è scontrata con la dura realtà della pista. A peggiorare le cose poi ci ha pensato anche il pessimo rendimento di Lewis Hamilton, che nelle ultime gare è spesso apparso in affanno rispetto a Leclerc. L’unico barlume di luce per la Rossa arriva dalle buone prestazioni offerte in Arabia Saudita, dove il monegasco è riuscito quantomeno ad agguantare un buon podio.

La gara

Ora però la F1 approda a Miami, uno dei GP più glamour tra quelli presenti in calendario. Si tratta di una gara piuttosto recente visto che la prima edizione si è disputata nel 2022. Sinora l’albo d’oro parla di 2 successi per Red Bull con Verstappen e uno per McLaren con Norris l’anno scorso. L’idea di correre a Miami era nata diversi anni fa, ma ha preso concretamente forma con un po’ di ritardo a causa di problemi burocratici. L’attuale configurazione della pista è composta da 19 curve con al centro l’Hard Rock Stadium, la velocità media è di 223 km/h e quella massima di 320 km/h.

Il tracciato misura 5.412 metri, al momento il record in gara appartiene a Max Verstappen, che nel 2023 ha fermato il cronometro sull’1’29″708. Nell’edizione dello scorso anno la Ferrari aveva trovato una buona competitività su questa pista giocandosi la pole con Leclerc, che in gara chiuse al terzo posto. Quest’anno però le cose potrebbero essere ben diverse per tutti. Chi cerca riscatto è sicuramente Hamilton che tra queste curve, in tutte e tre le edizioni a cui ha preso parte, ha sempre chiuso al sesto posto. Questo Gran Premio sarà trasmesso in parte in diretta (solo Qualifiche e Sprint) anche su TV8 in maniera gratuita. Durante la stagione, infatti, alcuni eventi della F1 vengono selezionati per essere fruibili senza alcun abbonamento.

Gli orari in diretta su Sky e NOW del GP Miami

Giovedì 1 maggio

19:30 Conferenza stampa piloti

Venerdì 2 maggio

16:00 Prove Libere 1 – F1 Academy

18:30 Prove Libere 1 – F1

21:15 Prove Libere 2 – F1 Academy

22:30 Qualifiche Sprint – F1

00:15 Conferenza stampa team principal

Sabato 3 maggio

16:20 Qualifiche – F1 Academy

18:00 Sprint – F1

20:50 Gara 1 – F1 Academy

22:00 Qualifiche – F1

Domenica 4 maggio

19:00 F1 Academy – Gara 2

22:00 F1 – Gara

La diretta e la differita su TV8

Sabato 3 maggio

18:00 Sprint

22:00 Qualifiche

Domenica 4 maggio