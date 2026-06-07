Al Gp di Monaco il degrado gomme è basso ma è fondamentale la scelta del set alla partenza, per avere più grip allo start.

Pirelli

Andrea Kimi Antonelli scatterà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco. Sul tracciato cittadino di Monte Carlo il pilota Mercedes ha conquistato la prima posizione della griglia al termine di una qualifica combattutissima, precedendo per appena 43 millesimi Max Verstappen e per 228 millesimi Lewis Hamilton. Alle loro spalle scatterà Charles Leclerc (300 millesimi esatti di distacco da Antonelli), che non è riuscito a trasformare l’ottimo passo mostrato nelle prove libere in una pole position davanti al pubblico di casa.

Come sono andate le qualifiche del GP di Monaco

Le qualifiche del GP di Monaco hanno regalato una delle sessioni più intense della stagione. Dopo un venerdì dominato dalla Ferrari, favorita per la pole grazie alle prestazioni di Hamilton e Leclerc, è stata invece la Mercedes a trovare il guizzo decisivo in Q3. Antonelli ha fermato il cronometro sull’1:12.051, riuscendo a mettersi davanti a Verstappen nell’ultimo tentativo disponibile. Hamilton ha chiuso terzo, mentre Leclerc si è dovuto accontentare della seconda fila dopo essere stato tra i più veloci per tutto il weekend. Ottima anche la prestazione di Isack Hadjar, quinto con la Red Bull.

La griglia di partenza

1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Max Verstappen (Red Bull)

3 Lewis Hamilton (Ferrari)

4 Charles Leclerc (Ferrari)

5 Isack Hadjar (Red Bull)

6 George Russell (Mercedes)

7 Lando Norris (McLaren)

8 Oscar Piastri (McLaren)

9 Alexander Albon (Williams)

10 Carlos Sainz (Williams)

11 Pierre Gasly (Alpine)

12 Esteban Ocon (Haas)

13 Nico Hülkenberg (Audi)

14 Gabriel Bortoleto (Audi)

15 Yuki Tsunoda (Aston Martin)

16 Fernando Alonso (Aston Martin)

17 Oliver Bearman (Haas)

18 Liam Lawson (Racing Bulls)

19 Jack Doohan (Alpine)

20 Lance Stroll (Racing Bulls)

Strategia gomme e la scelta alla partenza

La gestione degli pneumatici potrebbe avere un ruolo decisivo nel Gran Premio di Monaco, anche se sul tracciato del Principato il degrado resta tradizionalmente molto contenuto. Per il weekend Pirelli ha portato le tre mescole più morbide della gamma 2026: C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft.

Secondo le indicazioni fornite da Dario Marrafuschi, Head of Track Engineering di Pirelli, la strategia più veloce sulla carta è quella a una sola sosta. Lo scenario ideale prevede una partenza con gomma Medium e un passaggio alle Hard tra il giro 28 e il giro 34, sfruttando la bassa usura tipica del circuito monegasco. Un’alternativa equivalente è rappresentata dalla strategia inversa, con partenza su Hard e seconda parte di gara su Medium.

La mescola soft potrebbe invece entrare in gioco soltanto in situazioni particolari, come una Safety Car o una Virtual Safety Car nelle fasi finali della corsa. Proprio la probabilità elevata di neutralizzazioni e incidenti sulle strette strade di Monte Carlo potrebbe influenzare in modo significativo le decisioni dei team durante la gara.

Per i piloti che scatteranno nelle prime posizioni, tra cui Antonelli, Verstappen e Hamilton, la priorità sarà soprattutto mantenere la posizione in pista. A Monaco, infatti, sorpassare resta estremamente difficile e la strategia viene spesso costruita attorno al controllo del ritmo piuttosto che alla ricerca della massima prestazione assoluta.