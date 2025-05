In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Fonte: Getty Images Gp Monaco 2025: Norris guida da maestro, Leclerc non trova il varco

Vincere a Monte Carlo, una gioia che Leclerc ha provato la scorsa annata per la prima volta in carriera. Aveva già sfiorato diverse volte l’impresa, ma per sfortune varie, tra incidenti, ritiri e strategie suicide, dopo 7 stagioni in Ferrari non ci era ancora riuscito. Partire dalla prima fila è decisivo in tutte le piste meno a Monaco, se parti secondo. Al termine del Gp, il numero 8 del mondiale 2025, Charles taglia il traguardo in seconda posizione. Lewis, invece, penalizzato dalla FIA per l’impeding su Verstappen, si accontenta della piazza numero 5.

Start senza emozioni

Lewis ha scelto di partire con le gomme Hard, Charles con le Medium. Il team di Maranello sdoppia la strategia. Lo start scivola via bene ma prima del tunnel Bortoleto va a muro. Il brasiliano riparte da solo, ma si utilizza ugualmente la virtual safety car. In regime di doppia bandiera gialla entrano ai box Tsunoda, Gasly e Bearman (che dimezzano il tempo della sosta) e Bortoleto che doveva cambiare l’ala anteriore.

Al giro 5 termina la neutralizzazione della corsa e si riparte. I ferraristi mantengono la posizione di partenza. Charles è molto attivo in radio e chiede lumi sulla strategia: “Piano A o B? Nel mentre è interessante notare come McLaren sta cercando di aprire il gap con Piastri che sta chiaramente andando più piano. Bozzi suggerisce la strategia B per il momento, dove le scelta su possibili cambi è in divenire.

Due passaggi più tardi Gasly sbatte contro Tsunoda nel tentativo di passarlo e rompe la sospensione anteriore. Il francese arranca sino ai box, lasciando pezzi un po’ da tutte le parti. Bandiera gialla per qualche giro dove viene chiusa pure la pitlane, per poi tornare alla gara. Hamilton si lamenta parecchio in quanto i detriti non mancano sull’asfalto e potrebbero creare problemi.

Charles non molla Piastri, sosta per le rosse

Leclerc chiede ancora informazioni a Bozzi, perché non capisce se lasciarlo andare o seguirlo da vicino. Il suo ingegnere di pista chiede di mantenere il gap seguendo la tattica B scelta in precedenza. Al contrario, con Lewis si effettua una sosta sfruttando la tattica di Hadjar che cercava di rallentare il ritmo. Hamilton pertanto torna in pista e guadagna una pozione passando alla quinta.

Anche Norris e Piastri si fermano e Charles resta fuori. La numero 16 diventa pertanto leader della corsa e cerca di spingere il più possibile. Resta fuori solo per 4 giri e poi è costretto a realizzare il cambio gomme passando alla mescola Hard, con un piccolo ritocco al carico sviluppabile sull’avantreno per bilanciare il grip prodotto dalla mescola bianca. Al giro 23, Verstappen comanda il Gran Premio di Monaco 2025.

In considerazione del passo che mantiene Max, per coprire l’eventualità di un cambio gomme dell’olandese con SF, viene chiesto al monegasco di abbassare il tempo sul giro per non perdere distacco. Idem Per Lewis. Il gruppone di testa arriva ora ai doppiati che potrebbero far perdere tempo ad alcune vetture per fare il gioco di altri. Charles si trova proprio in questa situazione e lo fa presente in radio.

Fase dei doppiati superata con successo

Per fortuna le manovre di sorpasso del monegasco vengono compiute senza problemi, sebbene abbia perso diverso tempo rispetto a Norris che conduce la corsa dopo la sosta di Max, che in radio parla del cambio paragonandolo a una vettura del 72, vista la lentezza con la mappatura utilizzata per prevenire problemi tecnici, considerando l’enormità di cambiare che si effettuano a Monaco.

Al giro 39 Alonso si ritira e prendere una via di fuga alla Rascasse. Il box della numero 16 esce sulla piazzola, ma rientra subito, in quanto la corsa prosegue senza intoppi. Nel frattempo pure l’inglese della Ferrari, in quinta posizione, termina la fase doppiaggi. Lewis si apre in radio e chiede ad Adami quanto tempo abbia perso. L’italiano lo tranquillizza, facendogli sapere che per la sua gara è tutto a posto.

Ancora box per le rosse

Al passaggio numero 50 Leclerc effettua la sua seconda sosta per coprire il tentativo di undercut di Piastri. Rientra in pista in terza piazza alle spalle di Verstappen, che ovviamente deve ancora realizzare un altro stop. Anche Norris cambia le coperture e i due piloti in questione spingono per chiudere il gap sul campione del mondo olandese. All’interno di questo scenario c’è una informazione che continua a giare in radio.

Parliamo della necessità di realizzare del lift and coast per mantenere in linea le temperature di esercizio della monoposto. Cinque passaggi più tardi è la volta di Hamilton di realizzare il cambio gomme tornando in quinta piazza. Nel gruppo di testa è Max l’unico a cui manca lo stop obbligatorio. La vettura numero 1 è “circuita” da Norris e Leclerc, Piastri a dieci secondi, per Lewis sono 50.

Il campione del mondo in carica sta tardando la sosta, ma un’eventuale Safety non lo aiuterebbe più, finendo sempre quarto. Ne sta approfittando Leclerc che si trova negli scarichi di Norris e potrebbe attaccarlo, malgrado le enormi difficoltà dei sorpassi. Charles chiede in radio se l’inglese sta soffrendo con le gomme o semplicemente gestisce la vettura, dove la seconda ipotesi è quella corretta. Max la tira molto alle lunghe, tanto che dietro di lui si forma un trenino con Norris, Leclerc e Piastri.

Charles prova ad attaccare l’inglese della McLaren che però non lascia spazi, mentre deve tenere d’occhio gli specchietti perché Oscar è incollato nei suoi scarichi. La sosta di Max arriva al penultimo giro. Via libera per tutti, ma non cambia il risultato. Ferrari a podio con il monegasco che sostanzialmente perdere la possibilità di vincere. Hamilton quinto recupera due posizioni.

Classifica GP Monaco 2025:

Lando Norris (McLaren)

(McLaren) Charles Leclerc (Ferrari)

(Ferrari) Oscar Piastri (McLaren)

(McLaren) Max Verstappen (Red Bull)

(Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari)

(Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls)

(Racing Bulls) Esteban Ocon (Alpine)

(Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls)

(Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams)

(Williams) George Russell (Merces)