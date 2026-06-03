Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Pirelli GP Monaco: analisi gomme C3, C4 e C5 tra degrado ridotto, strategia a una sosta e variabili meteo nel Principato di F1

Monte Carlo non è soltanto il circuito più iconico della F1, è il luogo dove la tecnica incontra il rischio, dove la precisione vale più della velocità pura e dove anche il minimo dettaglio può decidere un intero weekend. Nel Principato la F1 corre da quasi un secolo, ma ogni anno Monaco riesce ancora a rappresentare qualcosa di unico nel calendario mondiale. Non esiste un’altra pista capace di unire così tanto motorsport, storia e glamour in pochi chilometri di asfalto.

Il GP più estremo

Quest’anno il GP di Monaco si presenta ancora una volta come una sfida tecnica estremamente particolare soprattutto dal punto di vista della gestione gomme. Perché sul tracciato più lento del mondiale gli pneumatici assumono un ruolo completamente diverso rispetto agli altri appuntamenti della stagione. Conta il warm-up, conta la trazione, conta la capacità di entrare subito nella finestra corretta di temperatura, conta la posizione in pista. A Monaco più che altrove, il sabato vale spesso più della domenica.

Il circuito cittadino del Principato misura appena 3.337 chilometri ed è composto da 19 curve strette, ravvicinate e prive di reali vie di fuga. Le monoposto sfiorano continuamente i guard rail in una pista che lascia margini d’errore praticamente nulli. La carreggiata coincide quasi totalmente con le normali strade cittadine e questo rende il grip iniziale molto basso nelle prime sessioni del weekend. Le velocità medie restano le più basse del mondiale, con alcuni punti del tracciato affrontati a circa 50 km/h. Ma è proprio questa apparente lentezza a rendere Monaco uno dei weekend più complicati dal punto di vista tecnico. Le squadre sono costrette a utilizzare il massimo carico aerodinamico disponibile, mentre le gomme lavorano soprattutto in trazione e nelle continue accelerazioni in uscita dalle curve lente.

Le gomme per Monaco: C3, C4 e C5

Pirelli porta tradizionalmente nel Principato la gamma più morbida dell’intero campionato. Anche per il 2026 saranno protagoniste la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft. Una scelta obbligata per garantire il massimo livello possibile di grip meccanico su un asfalto storicamente molto liscio e poco abrasivo.

Il vero tema tecnico del weekend potrebbe essere ancora una volta l’evoluzione della pista. Monaco è un circuito cittadino utilizzato normalmente dal traffico urbano e questo significa che il grip cambia in maniera drastica sessione dopo sessione. Il venerdì il tracciato si presenta spesso “verde”, sporco e con pochissima aderenza. Poi, giro dopo giro, la pista si gomma rapidamente fino a trasformarsi completamente tra qualifiche e gara. In questa edizione inoltre alcune zone del tracciato sono state riasfaltate tra curva 19 e curva 1, tra la curva 7 e l’ingresso del tunnel, oltre all’entrata e all’uscita della pit lane. Un dettaglio tutt’altro che secondario perché un asfalto nuovo modifica il comportamento termico delle gomme e può aumentare l’incertezza soprattutto nelle prime sessioni.

Il rischio graning

Uno dei fenomeni più osservati sarà il possibile graining, già visto in passato a Monte Carlo. Secondo le indicazioni tecniche iniziali, il degrado dovrebbe restare piuttosto contenuto anche nel 2026. A Monaco infatti gli pneumatici non vengono stressati lateralmente come accade nei circuiti ad alta velocità. Il lavoro principale si concentra soprattutto sulle fasi di trazione e frenata. Proprio il basso degrado va a influenzare storicamente le strategie di gara. Monaco è infatti uno dei pochi circuiti dove la sosta singola continua a rappresentare quasi sempre la soluzione più efficace. Sorpassare resta estremamente difficile e perdere posizione in pista spesso significa compromettere la corsa. Per questo motivo le squadre tendono a privilegiare strategie conservative, cercando di mantenere il track position il più a lungo possibile.

La lezione del 2025 e l’esperimento FIA

Lo scorso anno il weekend monegasco aveva vissuto un esperimento regolamentare particolare. La FIA aveva imposto l’utilizzo obbligatorio di almeno tre set differenti di pneumatici, costringendo di fatto i piloti a effettuare due pit stop. Una scelta pensata per aumentare lo spettacolo e movimentare una gara tradizionalmente molto bloccata sul piano strategico. Il risultato fu molto particolare. La bandiera rossa arrivata al primo giro permise infatti a quasi tutti i piloti di effettuare immediatamente il cambio gomme “gratuito”, soddisfacendo gran parte dell’obbligo regolamentare e trasformando il resto del GP in una lunga gestione strategica. Alla fine le squadre si divisero soprattutto tra utilizzo delle Medium e delle Hard, mentre la Soft rimase spesso una scelta marginale.

Per il 2026 si tornerà invece al formato tradizionale. Questo fatto potrebbe riportare in primo piano la classica strategia a una sosta, soprattutto in assenza di neutralizzazioni. Ma parlare di Monaco senza considerare Safety Car e bandiere rosse sarebbe quasi impossibile. Il circuito del Principato è infatti uno dei più imprevedibili dell’intero mondiale. Le barriere vicinissime alla pista aumentano enormemente il rischio di contatti e incidenti, mentre gli spazi ridotti rendono spesso complicata la rimozione delle vetture senza interrompere la gara. Proprio per questo motivo la strategia resta sempre aperta fino all’ultimo. Un ingresso della Safety Car al momento giusto può ribaltare completamente una corsa che sembrava già decisa. Le squadre preparano infatti scenari multipli già dal venerdì, simulando decine di varianti legate a neutralizzazioni, Virtual Safety Car e bandiere rosse.

Le gomme che raccontano il coraggio

Dal punto di vista delle gomme, la Soft C5 sarà probabilmente la protagonista assoluta della qualifica. Su un circuito dove il giro secco vale spesso metà gara, la capacità di portare rapidamente in temperatura gli pneumatici sarà fondamentale. La Medium invece potrebbe diventare la gomma ideale per il primo stint domenicale, soprattutto per chi scatterà nelle prime posizioni e proverà ad allungare il più possibile la finestra della sosta. La Hard rappresenterà invece l’opzione più conservativa, utile soprattutto per difendersi da eventuali neutralizzazioni o per completare stint molto lunghi nella seconda metà di gara.

A Monaco, più che in qualsiasi altro circuito, le gomme non raccontano soltanto una questione tecnica. Raccontano anche il coraggio dei piloti. Perché nel Principato ogni centimetro conta. Serve fiducia assoluta nella monoposto, nella frenata e soprattutto negli pneumatici. Basta perdere aderenza per pochi istanti per finire contro le barriere. Anche per questo Monaco continua a essere uno dei circuiti più amati e rispettati del paddock.

Ayrton Senna resta il re assoluto del Principato con 6 vittorie, davanti a Graham Hill e Michael Schumacher fermi a quota 5. Da segnalare anche il trionfo del 2024 di Charles Leclerc. Tra i costruttori guida invece McLaren con 16 successi, davanti alla Ferrari con 10. Numeri che raccontano soltanto una parte della storia. Perché Monaco non è mai stata soltanto una gara di F1. È un esercizio di precisione assoluta, una corsa dove strategia, gomme, qualifica e gestione mentale si fondono in un equilibrio unico nel motorsport moderno. E ancora una volta, nel weekend più glamour dell’anno, saranno proprio gli pneumatici a decidere chi riuscirà davvero a sopravvivere ai guard rail del Principato.