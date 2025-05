Il monegasco non è perfetto in Q3 e perde la partenza dal palo, mentre Lewis si accontenta della quarta piazza

Il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a bordo della SF-25 nella Q3 di Monaco

tempi sembravano essere maturi per la Ferrari. In un tracciato sui generis come Monte Carlo, la Rossa numero 16 ha volato in tutte le sessioni di prove libere. Nelle FP3 il monegasco si è piazzato ancora davanti a tutti, mentre Lewis si è piantato al Casinò negli ultimissimi minuti. La pole pareva essere una possibilità concreta per Charles, ma al termine della qualifica Leclerc ha conquistato la seconda piazza , mentre Hamilton partirà dalla quarta posizione.

GP Monaco 2025, Q1: Ferrari si districa nel traffico

Ambedue le SF-25 attendono in pitlane l’inizio della qualifica. La vettura del britannico è stata riparata senza problemi. Per il primo run si utilizzano le Pirelli cerchiate di rosso. Come sempre, si cura in particolar modo l’attivazione delle mescole, aspetto cruciale quest’oggi. Osservando la dashboard di Charles, si nota che il monegasco inizia il giro con le temperature al di sotto del valore target.

Ovviamente c’è molto traffico al momento, fattore che non aiuta nessuno dei ferraristi. In questo primo assaggio l’equilibrio della vettura italiana sembra sempre buono, un pelo tendente al sottosterzo nella fase di inserimento. Le tornate per raffreddare le gomme non sono poi così lente, e si torna a spingere. Va detto che il balance delle monoposto resta molto buono, sebbene i riscontri cronometrici si abbassino.

L’obiettivo di questa Q1 è quello di continuare a girare, sfruttando la pista che si migliora per restare al passo con i tempi. Charles segue alla perfezione lo schema preposto, tanto che dopo il terzo tentativo raffredda le gomme per due giri. Anche Hamilton sta andando abbastanza bene, seppure risulti mediamente 3/4 decimi più lento del compagno di squadra monegasco.

Negli ultimi tentativi si conferma lo stato di forma di Leclerc e un certo ritardo di Lewis, non capace come il compagno di interpretare al meglio la vettura italiana. L’ex Mercedes deve crescere e prendere più confidenza con la sua SF-25, altrimenti rischia di fermarsi in Q1. Per fortuna si dà una svegliata e piazza la zampata che gli permette di passare il taglio senza problemi. Che fatica, però…

GP Monaco 2025, Q2: Ferrari pare capisca le gomme

A quanto sembra, è importante per la Rossa migliorare in alcuni punti del tracciato. Ci riferiamo, per esempio, alla staccata di curva 10, mossa utile per aumentare la trazione in uscita dalla 11. Dopo una pausa più lunga per il botto di Kimi alla chicane del porto si torna in pista. Senza dubbio il traffico darà meno fastidio. Un po’ a sorpresa, per il run della Q2 le due Ferrari scendono in pista con le mescole Medium.

Con le Pirelli a banda gialla sostanzialmente non cambia il bilanciamento delle vetture italiane. Charles realizza un ottimo tempo considerando l’handicap sulle coperture, mentre Lewis è ancora in difficoltà. Nemmeno il tempo di pensarci e arriva la seconda doccia fredda per la Mercedes. La 63 di Russell soffre un problema tecnico e lo lascia a piedi nel tunnel: ancora bandiera rossa.

Lo stop forzato non ci ha tolto la curiosità del secondo push con la mescola media. Era interessante capire come si sarebbe comportata l’auto italiana, specie quella di Leclerc, dopo aver raffreddato i compound. Quando si riparte, i ferraristi montano le Pirelli C6, in quanto la possibilità di sbagliare non è contemplata. Charles mette assieme un giro davvero pulito, quasi chirurgico. Pure Lewis non commette sbavature, malgrado sia più lento.

Dopo un giro di cool down si torna a spingere, ma ambedue i ferraristi non migliorano i riscontri cronometrici. Si passa il taglio facilmente verso l’ultima parte della qualifica. Va detto che il balance della SF-25 resta molto buono, sebbene i piloti debbano lottare un minimo in inserimento per centrare l’apice alla perfezione. Sembrano dettagli, ma faranno la differenza in Q3.

GP Monaco 2025, Q3: Leclerc sfiora la pole

Ci siamo, il momento topico è arrivato. Non c’è spazio per errori e, se Ferrari – specie con Leclerc – vuole la pole position, dovrà dare il massimo e prendersi qualche rischio. Questo considerando che, a Monte Carlo, la posizione di partenza vale l’80% del Gran Premio. Le Rosse nuovamente in pitlane si apprestano a fare il meglio che possono. La notizia positiva è che in Q2 si è trovata prestazione al primo giro della gomma nuova.

Nel primo tentativo Charles soffre una sbavatura in uscita alla Santa Devote che gli fa perdere tempo e concentrazione. Per questo ripete un errorino alla Antony Noghès. Un vero peccato, perché è vicinissimo alle McLaren. Bozzi cerca di tranquillizzarlo, sostenendo che ha un’atra ottima occasione per prendersi la pole position. Lewis mette assieme un buon giro, senza sbavature, ma è sempre più lento del suo compagno.

Il potenziale per attaccar la prima fila esiste. Leclerc lo sa e ha cercato di raccogliere la massima concentrazione possibile. Il monegasco fa il massimo ma non basta. Partirà in seconda pozione ma non è affatto contento. In radio sfoga tutta la sua rabbia, perché pensava di avere nel piede la partenza dal palo. Hamilton è solo quarto.

Classifica Qualifica, GP Monaco 2025: