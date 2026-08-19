Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, si corre a Zandvoort: orari TV SR e GP Olanda 2026

La tappa olandese, dopo la pausa estiva, segna già un punto di svolta nel duello al vertice tra Antonelli e Hamilton. Il pilota italiano, sostituto del 7 volte iridato anglocaraibico in Mercedes, al secondo anno in F1 si è trovato nelle condizioni migliori per vincere un riconoscimento. Salvo qualche avaria tecnica, l’italiano con la sua costanza e velocità è risultato sempre protagonista nella prima parte di stagione. Lottando stabilmente per podi e vittorie si è costruito un vantaggio di 50 punti sul navigato pilota della Ferrari e 59 sul teammate George Russell.

Dato lo strapotere tecnico della W17, Antonelli ha un’enorme possibilità di ampliare il gap a Zandvoort. I progressi motoristici per la Rossa, lato ADUO, arriveranno nella successiva tappa di Monza. Nella scorsa annata Kimi in Olanda commise un grave errore, prendendo in pieno Charles Leclerc. Il bolognese, dopo un tentativo di undercut nei confronti del monegasco, provò una manovra di sorpasso all’interno calcolando male tempo e spazio, visto che le traiettorie delle due auto finirono per convergere in una collisione inevitabile. Leclerc finì in testacoda e contro le barriere danneggiando irrimediabilmente la propria Ferrari.

L’ultima recita

Domenica prossima la Formula 1 disputerà il suo ultimo GP d’Olanda dell’era moderna. La permanenza nel calendario di Zandvoort era incerta da tempo, con l’attuale contratto che scadeva dopo l’edizione 2025 e sembrava improbabile che potesse essere stipulato un nuovo accordo a lungo termine. Il rinnovo di un anno porterà a un ultimo sold out con una doppia sfida.

La F1 è tornata sul circuito di Zandvoort nel 2021, dopo un’assenza di 36 anni, grazie alla spinta dei trionfi di Verstappen. L’idolo di casa ha vinto le prime tre edizioni, mentre negli ultimi due GP si sono imposte le McLaren. Nel 2024 si aggiudicò la gara Lando Norris, mentre lo scorso anno fu Oscar Piastri a issarsi sul primo gradino del podio. Nel 2026, salvo super performance del team di Woking e di Red Bull Racing con Max, vedremo probabilmente un nuovo costruttore festeggiare il successo.

Zandvoort potrebbe essere garanzia di spettacolo con più sorpassi rispetto alla passata stagione. La pista misura 4.259 metri e vanta una parte tortuosa entusiasmante. Sono 14 le curve, ma il freno si impiega in 9 di queste e solo in tre casi c’è una sollecitazione molto impegnativa. I tratti più caratteristici sono rappresentati dalle curve sopraelevate 3 e 14, con pendenze rispettivamente di 19° e 18°. In Curva-1 le monoposto in passato hanno superato i 300 km/h per poi scendere fino a 122 km/h. Una decelerazione repentina in appena 2,25 secondi percorrendo 116 metri. Lo sforzo richiesto ai piloti è pari a 4,5 G e valuteremo l’impatto che avranno le nuove monoposto 2026.

Zander Arcari

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio di Zandvoort verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento domenicale. Il formato Sprint non renderà la vita facile a piloti e meccanici in caso di problemi. I piloti avranno a disposizione un solo turno di libere. La Ferrari porterà al debutto un fondo nuovo, mentre la McLaren sarà equipaggiata con il secondo step dell’ultimo corposo pacchetto di aggiornamenti iniziato in Ungheria e che si completerà nella sfida in Azerbaijan. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 21 agosto

Prove Libere 1: 12:30 – 13:30

Sprint Qualifying: 16:30 – 17:30 (differita su TV8 il giorno dopo alle 10:00)

Sabato 22 agosto

Sprint Race: 12:00 – 13:00 (diretta su TV8)

Qualifiche: 16:00 – 17:00 (diretta su TV8)

Domenica 23 agosto