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Getty Images F1 pagelle GP Qatar: i top e i flop

La sfida qatariota, secondo appuntamento dell’ultimo trittico di gare della stagione 2026, ha messo in mostra subito tutti i limiti tecnici della SF-26. Nella prima giornata di attività in pista Leclerc e Hamilton hanno concluso entrambe le sessioni rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, accumulando 103 giri. La seconda sessione è stata interrotta da due bandiere rosse consecutive. Il monegasco ha perso una parte del turno a causa di un testacoda nel quale ha danneggiato il fondo della monoposto, mentre nel finale delle PL2 Lewis è stato costretto a fermare la sua vettura a bordo pista a causa di un problema alla PU.

In Q3 George Russell ha anticipato Antonelli. Alle spalle delle due Mercedes si sono qualificati Norris e Piastri, con Lando che è l’unico che è riuscito a rimanere sotto il gap di mezzo secondo. Terza fila tutta Red Bull con Isack Hadjar che ha preceduto il compagno Max Verstappen, mentre per le Ferrari il gap è stato notevole: Leclerc solo settimo a 1.2 secondi dal poleman, con Hamilton nono a 1.4 secondi. Lindblad su Racing Bulls ottavo, con Lawson che ha chiuso la top-10.

Allo spegnimento dei semafori il poleman inglese della Mercedes si è tenuto stretta la prima posizione con una buona partenza, mentre Hamilton ha beffato Leclerc. Piastri ha tenuto testa, in termini di passo, a Max Verstappen. Durante la VSC i piloti del team della Stella a tre punte si sono fermati per il primo pit stop, mentre in Ferrari hanno combinato un disastro sulla SF-26 di Charles Leclerc, a causa di un rallentamento del montaggio della mescola posteriore destra. Antonelli ha vinto la corsa senza patemi, dopo il lungo pit stop al compagno per togliere un detrito infilato sotto la macchina, davanti appunto a Russell e Piastri.

I top

Kimi Antonelli: 9 – Il nuovo numero 1 della massima categoria del Motorsport è rimasto a 128 millesimi dal compagno di squadra in qualifica. Per una volta Kimi non è riuscito a fare la differenza al volante di una W17 magica, ma in gara ha subito dimostrato di avere più passo rispetto al teammate. La prima sosta, doppia per Mercedes, non lo ha favorito con una perdita di 7 secondi. Limitato dai team radio di Wolff ha poi avuto servito il decimo successo stagionale con il problema al teammate. La Freccia d’argento del numero 12 è tornata a volare.

George Russell: 9 – L’inglese ha mostrato sin da subito di avere un ottimo ritmo e ha conquistato la pole position con un giro spettacolare nel primo tentativo in Q3. Partito benissimo, al quarto giro, è stato attaccato da Kimi Antonelli. Quest’ultimo è sembrato quasi frenato da Toto Wolff che non voleva ulteriori battaglie, preferendo congelare le posizioni. Favorito anche nel primo pit stop, il nativo di King’s Lynn ha gestito con margine la P1, ma nel secondo pit stop i tecnici hanno tolto un detrito, levandogli anche la possibilità di vincere la corsa. Sfortunato, come sempre.

Oscar Piastri: 8 – Scattato dalla quarta casella, l’australiano ha superato il compagno di quadra e si è messo in terza posizione alle spalle delle Mercedes. L’obiettivo di McLaren è chiudere in classifica davanti a RB, ma il numero 81 ha tenuto un passo costante per il terzo posto.

Max Verstappen: 6,5 – Il quattro volte iridato ha spinto al limite la sua RB22 ed è arrivato in Q3 alle spalle del suo compagno di squadra. Evento più unico che raro, tuttavia si è rifatto con gli interessi in gara con un immediato swap con il teammate. In quarta posizione il fuoriclasse di Hasselt si è lanciato all’inseguimento di Piastri, ma senza successo. Passo indietro sensibile della Red Bull Racing.

Lando Norris: 6,5 – Il campione del mondo della scorsa annata ha strappato la terza posizione in griglia dietro alle inarrivabili Mercedes. Partito male è stato sverniciato da Piastri e dai piloti della Red Bull Racing. L’inglese con pazienza si è riportato alle spalle di Max Verstappen, chiudendo quinto.

Isack Hadjar: 6 – Il pilota francoalgerino sta vivendo un periodo di forma spettacolare e ha trovato il feeling giusto in Qatar su una monoposto che solitamente viaggia al massimo solo nella mani di Verstappen. Scattato bene si è subito portato in quarta posizione, superando Norris. Al sesto giro è stato costretto da un team order a lasciare la posizione a Verstappen ancora a causa di un problema all’ala anteriore. Ha chiuso alle spalle delle Ferrari.

Lewis Hamilton: 6 – L’anglocaraibico ha accumulato quasi 1 secondo e mezzo dal suo ex compagno di squadra in pole ed è partito nel panino delle due Racing Bulls. Si è riuscito subito a liberare dei piloti dello Junior Team della RB, attaccando al primo giro Charles Leclerc. L’ex driver della Mercedes ha provato a spingere ma ha avuto un problema tecnico in rettifilo, perdendo per poi riguadagnando la posizione su Leclerc. Su gomme dure ha trovato un discreto ritmo, ma non è andato oltre la sesta posizione.

Charles Leclerc: 6 – Dopo i veleni di Las Vegas, il numero 16 ha giurato amore e rispetto alla Scuderia modenese. L’obiettivo era estrarre il potenziale dalla SF-26, ma sin dal venerdì sono nati i primi grattacapi. La settima posizione in griglia era il massimo risultato possibile sul tracciato qatariota. Non sono mancati i momenti di tensione nelle prime battute, dopo il sorpasso subito da Hamilton. Il monegasco ha rispettato tutto quello concordato con il team prima della corsa. Al sedicesimo giro il pilota della Ferrari ha avuto un problema con il montaggio della posteriore destra, perdendo svariati secondi. Settima posizione amara.

I flop

Racing Bulls: 5 – Dopo una super qualifica Lawson e Lindblad non si sono capiti al via. Nel primo giro il pilota neozelandese ha chiuso la porta al compagno di squadra, piombato in ultima posizione. Lindblad si è dovuto ritirare nella prima fase di gara. Lawson almeno ha concluso al nono posto, ma avrebbe potuto giocare pulito.

Nico Hulkenberg: 5 – Passo indietro dell’esperto pilota tedesco dell’Audi che non è riuscito a schiodarsi dalla dodicesima posizione. Il teammate Bortoleto ha chiuso al decimo posto.

Cadillac: 3 – Nuovo record negativo con 22 esclusioni in Q1, superando il primato di Mazepin. Bottas e Perez hanno chiuso naturalmente nelle ultime posizioni.