Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images GP Qatar F1, orari qualifiche e gara in TV

Il trittico di gare finale del circus continua in Qatar, dopo i numerosi tentennamenti a causa delle tensioni dell’area mediorientale, e i piloti ci arrivano con un verdetto chiaro: Max Verstappen è tornato! Il quattro volte iridato sta concludendo la stagione con un filotto di risultati positivi da far tremare le gambe ai rivali in vista della prossima stagione. Il finale di un campionato, specialmente nella prima annata di un nuovo ciclo regolamentare, anticipa già i temi di quello successivo.

L’olandese, nella seconda parte di stagione, è stato il migliore, frutto anche di una RB22 migliorata sotto tutti gli aspetti. I tecnici di Milton Keynes, coadiuvati dai colleghi di Ford, hanno partorito una super Power Unit, intorno alla quale è stato sviluppato con pazienza un telaio che sembra cucito sulle caratteristiche di Verstappen. Tutto quello che non è accaduto a Maranello, è stato reso possibile dal drink team, soprattutto grazie a un gruppo di ingegneri che non ha mai messo in discussione i piloti.

Nelle quattro edizioni corse in Qatar, in tre occasioni ha vinto Max Verstappen, mentre la prima la conquistò Lewis Hamilton al volante della Mercedes nel 2021. Il numero 44 proverà a tenersi stretta la terza posizione in classifica, mentre il figlio d’arte di Jos vorrà proseguire nella sua striscia di podi cominciata a Monza. La Red Bull Racing ha un po’ di margine sulla McLaren, ma 9 punti sono recuperabili facilmente in classifica costruttori.

Tensione rossa

Dopo lo scontro tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Las Vegas, gli animi si sono fatti tesi. Il monegasco ha commesso un errore di valutazione, l’ennesimo di una annata sotto tono, mandando in testacoda il compagno di squadra. Il numero 16 è stato penalizzato e ha concluso la gara americana con un mesto decimo posto. Il team principal, Frederic Vasseur, a caldo è stato molto duro:

“Charles ha commesso un errore che penalizza tanto il team: il suo comportamento è stato inaccettabile. Onestamente sono più che arrabbiato, perché il messaggio era chiaro dopo il Messico e avevamo chiacchierato tutti insieme in Brasile. Oggi abbiamo dato un ordine pensando al team e, invece, stavano correndo uno contro l’altro: il risultato è quello che abbiamo visto. Ed è estremamente frustrante per tutti noi”.

Il tecnico francese ha promesso che dalla prossima tappa si prenderanno dei provvedimenti, ma i due piloti della Ferrari non sembrano tollerarsi più. Leclerc sta correndo come se dovesse sempre e solo pensare a precedere Hamilton in classifica, mettendo da parte le strategie del team. L’anglocaraibico, dal canto suo, sta cercando di concentrare le attenzioni della Scuderia modenese dalla sua parte del box in vista di un 2027 in cui non potrà concedersi altri passi falsi.

Gli orari TV

Il Gran Premio di Qatar verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale 207 dedicato alla F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita la sfida. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 27 novembre

Prove Libere 1: 14:30 – 15:00

Prove Libere 2: 18:00 – 19:00

Sabato 28 novembre

Prove Libere 3: 15:30 – 16:30

Qualifiche 19:00 – 20:00 (in differita su TV8 dalle 21:30)

Domenica 29 novembre