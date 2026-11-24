La C1, la C2 e la C3 saranno a disposizione per il penultimo appuntamento Mondiale. Lusail mette a dura prova gli pneumatici, soprattutto l'anteriore sinistra

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Pirelli Nel GP Qatar 2026 di F1, Pirelli ha scelto le mescole C1, C2 e C3 a Lusail. Limite di 27 giri per set e almeno 2 pit stop per tutti i piloti in pista

Il Qatar e il circuito di Lusail si preparano a ospitare il penultimo appuntamento del Mondiale di F1. Un tracciato tra i più severi della stagione per le gomme. Le sue curve veloci, i carichi laterali prolungati e le temperature elevate rendono particolarmente complesso il lavoro delle coperture. Per affrontare queste condizioni, Pirelli ha scelto la gamma più dura a disposizione: C1, C2 e C3, rispettivamente Hard, Medium e Soft.

Una selezione che racconta bene le caratteristiche di una pista dove la gestione degli pneumatici può diventare un fattore determinante. Non si tratta soltanto di trovare il giusto compromesso tra prestazione e durata, ma anche di evitare che l’elevato livello di usura finisca per mettere in difficoltà la struttura delle gomme. Per questo motivo, in accordo con la FIA, è stato stabilito un limite massimo di 27 giri per ogni set. Una direttiva che avrà conseguenze dirette anche sulla strategia, la gara sarà inevitabilmente da almeno 2 soste per tutti.

Lusail, un circuito impegnativo per le gomme

Il tracciato qatariota, che non ha subito modifiche rispetto alla passata stagione, presenta 16 curve e una successione di pieghe affrontate ad alta velocità. È proprio questa caratteristica a rendere Lusail così impegnativo per gli pneumatici. Le sollecitazioni laterali si ripetono per gran parte del giro, sottoponendo le gomme a uno stress costante e particolarmente intenso. A pagare il prezzo maggiore è soprattutto l’anteriore sinistra, la gomma maggiormente esposta alle sollecitazioni generate dalla conformazione del circuito. La combinazione tra carichi elevati, temperature della pista e caratteristiche dell’asfalto contribuisce ad aumentare il livello di usura.

Un altro elemento da tenere sotto osservazione è il graining, fenomeno che può interessare tutte e tre le mescole. La rugosità relativamente contenuta dell’asfalto, insieme alle temperature elevate, può infatti favorire la formazione di questo fenomeno superficiale, con conseguenze sul rendimento degli pneumatici e sulla loro usura. C’è però un aspetto da non sottovalutare, secondo l’esperienza maturata da Pirelli nelle precedenti edizioni, anche in presenza di un’usura elevata le prestazioni degli pneumatici tendono a rimanere piuttosto costanti. Il degrado prestazionale, in altre parole, risulta relativamente contenuto. Una caratteristica che rende ancora più importante distinguere tra il rendimento della gomma e la sua effettiva vita utile.

Il limite di 27 giri

La principale indicazione strategica per il GP del Qatar arriva proprio dal limite imposto da Pirelli. Ogni set potrà essere utilizzato per un massimo di 27 giri, una misura introdotta per evitare che gli pneumatici vengano portati oltre la loro vita utile, con il rischio di affaticarne eccessivamente la struttura e creare criticità nella sicurezza dei piloti. La conseguenza è chiara, nessun pilota potrà completare la distanza di gara con 1 sola sosta e tutti dovranno fermarsi almeno 2 volte. Il vincolo rende la gestione dei pit stop un elemento centrale del fine settimana, perché le squadre saranno chiamate a distribuire nel modo migliore i set disponibili e a individuare le finestre più efficaci per i cambi gomme.

Il limite è stato aumentato rispetto ai 25 giri previsti nella passata stagione. La scelta tiene conto delle caratteristiche degli pneumatici 2026, dotati di una struttura ulteriormente rinforzata, ma anche del minor carico aerodinamico generato dalle monoposto rispetto a quelle del 2025. Pirelli ha inoltre preferito intervenire attraverso il numero massimo di giri percorribili con ciascun set, anziché ricorrere ad altre soluzioni, come un aumento delle pressioni di esercizio. Una decisione che dovrebbe consentire ai piloti di spingere maggiormente durante gli stint, limitando la necessità di amministrare continuamente il ritmo per preservare le gomme.

Senza Sprint, più tempo per la strategia

Un altro elemento che differenzierà il fine settimana rispetto alla precedente edizione sarà l’assenza del formato Sprint. Nel 2025, infatti, il Qatar aveva ospitato anche la gara breve, riducendo il tempo a disposizione delle squadre per raccogliere dati e lavorare sulla messa a punto delle monoposto. Questa volta i team potranno concentrarsi con maggiore tranquillità sulla preparazione della gara, valutando il comportamento delle 3 mescole e studiando la distribuzione dei set in funzione del limite dei 27 giri.

Le prove libere avranno quindi un peso importante per raccogliere indicazioni sull’usura, sul possibile graining e sulla capacità delle gomme di mantenere prestazioni costanti nel corso dello stint. La scelta delle mescole più dure offre una base di lavoro adatta alle caratteristiche del circuito, ma non elimina le variabili. Temperature, condizioni dell’asfalto e comportamento delle monoposto potranno incidere sulle strategie, rendendo fondamentale il lavoro degli ingegneri già dalle prime sessioni.

Safety Car e cambi gomme

L’edizione dello scorso anno offre alcuni riferimenti utili per capire le particolarità della gara di Lusail. La maggior parte dei piloti aveva scelto di partire con la mescola Medium, prima di effettuare il primo pit stop durante la Safety Car entrata in pista al settimo giro. In quell’occasione i piloti avevano montato un nuovo set di pneumatici, mentre un secondo cambio gomme era stato completato entro il 32esimo giro, nel rispetto del limite di 25 giri previsto per ciascun treno. La maggior parte dei concorrenti aveva poi affrontato la parte conclusiva della gara con la mescola Hard. Un precedente che conferma quanto la gestione delle coperture sia centrale in Qatar, anche quando il degrado prestazionale non appare particolarmente accentuato.

Naturalmente, le strategie del 2025 non potranno essere riproposte automaticamente. Le monoposto e gli pneumatici della stagione 2026 presentano caratteristiche differenti e il nuovo limite di 27 giri modifica le possibilità a disposizione delle squadre. I dati della passata edizione restano comunque un riferimento prezioso per comprendere il comportamento del tracciato.

GP Qatar, i numeri: Verstappen guida l’albo d’oro

Quella in programma sarà la quinta edizione del GP del Qatar. La prima gara sul circuito di Lusail si è disputata nel 2021, mentre le successive edizioni si sono svolte a partire dal 2023. Il pilota più vincente è Max Verstappen, con 3 successi all’attivo. Il primato dell’olandese rende anche la Red Bull la scuderia con il maggior numero di vittorie sul tracciato qatariota.

C’è però una statistica che racconta quanto Lusail abbia saputo offrire scenari differenti nel corso delle sue edizioni: la pole position è stata conquistata ogni anno da un pilota diverso. Un dato che testimonia come, al di là dei precedenti, la lotta per la posizione di partenza sia rimasta aperta. Il prossimo appuntamento metterà dunque insieme diversi fattori: la severità del circuito, la necessità di gestire un’usura elevata e un limite di percorrenza che imporrà almeno due soste. Con la gamma più dura a disposizione e senza il formato Sprint, le squadre avranno più tempo per preparare il fine settimana, ma non potranno permettersi errori nella gestione degli pneumatici. A Lusail la velocità sarà fondamentale, ma la strategia potrebbe fare la differenza.