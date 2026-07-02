Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, si corre a Silverstone 2026: orari TV SR e GP

La Mercedes è tornata a dominare nell’ultima sfida al RB Ring, dimostrando una forza impareggiabile dalla Ferrari con un redivivo George Russell e un sempre costante Kimi Antonelli, sempre leader della classifica. Il numero 63 si è riportato a -40 dal bolognese, grazie a una prova senza sbavature in Austria. Nel prossimo weekend il nativo di King’s Lynn punterà a proseguire la striscia di risultati positivi, sebbene non ci abbia mai vinto.

Kimi Antonelli nel 2025, al debutto in F1, non riuscì a vedere il traguardo a Silverstone. Il re del tracciato situato nella contea del Northamptonshire è Sir Lewis Hamilton, capace di conquistare 9 edizioni, l’ultima nel 2024 con una prova di orgoglio memorabile. Nella passata annata Lando Norris è salito sul primo gradino del podio, tuttavia non sembrano esserci le condizioni tecniche per pensare a un exploit di McLaren.

Mercedes favoritissima

A Silverstone dovrebbe essere un testa a testa intenso tra Kimi Antonelli e George Russell, magari con un Max Verstappen sugli scudi dopo il secondo posto del RB Ring. La monoposto di Milton Keynes ha fatto enormi passi in avanti con un nuovo pacchetto aerodinamico e i risultati si sono visti anche con la progressione di Hadjar, capace di chiudere davanti a Charles Leclerc. Quest’ultimo sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera in F1. Non è una Rossa all’altezza delle sue ambizioni e CL16 si è ritrovato a dover inseguire in classifica il compagno di squadra dopo errori e performance deludenti.

Il monegasco ha bisogno di ritrovare fiducia sulla SF-26, anche se risulta chiaro che Hamilton si sia adattato meglio alla nuova generazione di monoposto. Nonostante l’ottimo stato di forma e l’acuto di Barcellona, il 7 volte iridato dovrà sperare in una gara pazza per provare a vincere per la decima volta la sfida inglese. Sarà proposto il fine settimana Sprint, dunque con un solo turno di prove libere, seguito al venerdì dalla Sprint Qualifying per determinare la griglia di partenza della Sprint Race. La sfida breve sarà un antipasto del duello domenicale.

L’iconico tracciato britannico è lungo 5.891 metri e presenta 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra). È celebre per i repentini cambi di direzione, l’elevato carico aerodinamico richiesto e sezioni storiche come Maggots e Becketts. Su una pista diversa per molti aspetti da quella di Spielberg, Ferrari, McLaren e Red Bull proveranno a dare filo da torcere alle W17. Per Aston Martin è il GP di casa, ma la Verdona sta continuando ad accusare immense difficoltà in questa annata e si trova sul fondo della graduatoria.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio di Silverstone verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Il formato Sprint non renderà la vita facile a piloti e meccanici in caso di problemi. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 3 luglio

Prove Libere 1: 13:30 – 14:30

Sprint Qualifying: 17:30 – 18:15

Sabato 4 luglio

Sprint Race: 13:00 – 14:00 (diretta su TV8)

Qualifiche: 17:00 – 18:00 (diretta su TV8)

Domenica 5 luglio