Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, Ferrari ci crede: le novità e gli orari TV GP Singapore

La sfida malesiana ha avvicinato ulteriormente al traguardo mondiale Kimi Antonelli, complice il ritiro di George Russell per un problema alla Power Unit. L’inglese della Mercedes avrebbe avuto bisogno di un super risultato nel GP del Bahrain corso a Sepang, ma non è riuscito a dare seguito al weekend perfetto di Baku. Il bolognese ha amministrato senza patemi la seconda posizione, trovando il modo di concludere lo scorso weekend con 84 punti di vantaggio sul teammate.

Max Verstappen ha mostrato un passo superiore all’italiano, dando la prima gioia stagionale agli uomini del team RB. Alle spalle dei primi due si sono verificati errori grossolani che hanno compromesso le performance dei protagonisti più attesi, compresi i ferraristi. Lewis Hamilton, nonostante la rimonta ha calcato il terzo gradino del podio con l’amaro in bocca, a causa della scelta della mescola soft al via con asfalto ancora bagnato. Stesso destino è toccato a Charles Leclerc, quarto al traguardo, ancora poco brillante e lontano dalle performance dell’esperto compagno di squadra. Il monegasco nel post GP è parso svuotato e con un atteggiamento non da leader.

Le scuse della Ferrari sono sempre legate ad azzardi strategici e performance ancora al di sotto delle aspettative. Non ha fatto di meglio il campione del mondo carica, incappato in errori banali e giunto al traguardo in nona posizione. Lando Norris dovrà ritrovare lo smalto giusto, proprio come Piastri, sempre più ridimensionato a ruolo di secondo pilota nel team di Woking. La vettura papaya potrebbe tornare ad esaltarsi sul tracciato cittadino asiatico, sfruttando il passo corto.

Pista demanding

L’albo d’oro ci offre la possibilità di apprezzare la varietà di costruttori in grado di trionfare a Singapore nel corso degli ultimi anni. Nel 2025 si è imposto George Russell su Mercedes, nel 2024 si aggiudicò la tappa Lando su McLaren, mentre nel 2023 vinse a sorpresa Carlos Sainz al volante della Ferrari, interrompendo la striscia di trionfi di Verstappen sulla RB19. Nel 2022 conquistò il successo Sergio Perez su Red Bull Racing motorizzata Honda.

Il Marina Bay Street Circuit è un tracciato cittadino di 4,927 metri con 19 curve, noto per essere la prima e spettacolare gara in notturna della Formula 1. Il layout è stato accorciato e reso più fluido eliminando alcune curve lente per favorire la velocità e i sorpassi. Nel 2008, in quella sfida macchiata dalla crash-gate Renault, salì sul primo gradino del podio Fernando Alonso. I piloti saranno accolti dalla solita impressionante umidità con valori medi che oscillano costantemente tra il 70% e il 90%.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio di Singapore verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Il formato Sprint non renderà la vita facile a piloti e meccanici in caso di imprevisti. I driver avranno a disposizione un solo turno di libere nella giornata di venerdì. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 9 ottobre

Prove Libere 1: ore 10:30 – 11:30

Sprint Qualifying: ore 14:30 – 15:30 (diretta su TV8)

Sabato 10 ottobre

Sprint Race: ore 11:00 – 12:00 (diretta su TV8)

Qualifiche: ore 15:00 – 16:00 (diretta su TV8)

Domenica 11 ottobre