F1 Singapore, Mercedes cambia la PU di Russell: perché è l’assist decisivo per Antonelli

George Russel a Singapore partirà dall'ultima fila, Mercedes è costretta infatti al cambio della Power Unit sulla sua monoposto, cosa succederà in gara

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Virgilio Motori

Redazione

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F1 Singapore, Mercedes cambia la PU di Russell: perché è l’assist decisivo per Antonelli
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F1 Singapore: cambio di PU per la Mercedes di Russell
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