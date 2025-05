F1 a Barcellona, stavolta è tutto in gioco: nuove regole tecniche, Ferrari all’attacco. Qui tutti gli orari Sky e TV8: come e dove vedere il Gp Spagna

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images

La Formula 1 arriva a Barcellona e stavolta non è solo un altro weekend di gara. No, il Gp Spagna 2025 rischia di diventare lo spartiacque della stagione, il momento in cui i veri valori vengono fuori. Entra, infatti, in vigore la nuova direttiva tecnica sulle ali flessibili e dal fine settimana alle porte certe soluzioni al limite del regolamento non saranno più tollerate. Un cambiamento che potrebbe riscrivere le gerarchie in pista e mettere a nudo chi ha costruito le proprie prestazioni su soluzioni borderline.

Lo scenario alla vigilia

In casa Ferrari, sia Vasseur che Leclerc non si sono nascosti: “Questo weekend può essere un reset per i valori in campo”. Sperano dunque che qualcuno, lì davanti, perda un po’ della magia. Magari chi ha fatto troppo affidamento su ali elastiche per trovare carico aerodinamico. Occhi puntati quindi anche sulla Red Bull e sulla McLaren, perché se davvero ci saranno scossoni, si capirà già nelle FP1 del venerdì. Il circuito di Barcellona, con curve veloci, rettilinei e tanto carico richiesto, è perfetto per fare chiarezza. Qui i bluff si sciolgono alla luce del sole.

Dopo il capolavoro a Monaco, Lando Norris è salito a tre punti dal compagno di squadra Piastri. Un testa a testa che in pochi si aspettavano a inizio anno. E attenzione: Verstappen è lì, a -25, pronto a sfruttare il caos tecnico per tornare al comando. Invece George Russell, dopo un paio di errori e sfortuna nera, è crollato a -62. Il sogno titolo per ora resta nel cassetto.

Il circuito di Barcellona è uno di quei tracciati che ti mettono con le spalle al muro. La curva 3 mette sotto torchio l’anteriore sinistra, il settore centrale è un tratto tecnico che richiedono precisione assoluta e il rettilineo finale, con il DRS aperto, resta una delle poche vere occasioni per tentare il sorpasso. Serve equilibrio ovunque: trazione in uscita, stabilità in frenata, carico aerodinamico nei curvoni veloci e velocità massima nei rettilinei. Insomma, se la tua macchina funziona qui, è molto probabile che funzioni pure altrove.

Non a caso, negli ultimi anni Red Bull ha fatto il vuoto, inframezzato da qualche lampo Ferrari e Mercedes. Verstappen ci ha già messo la firma, ma quest’anno — con le nuove regole — gli equilibri potrebbero ribaltarsi.

Gli orari

Il Gp Spagna sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport F1 e su Now TV. Se invece siete tra quelli che resistono alla tentazione dello spoiler, su TV8 potrete seguire le qualifiche in differita alle 18:30 e il Gran Premio alle 18:00 di domenica. Oltre ai big, in Catalogna scenderanno anche i giovani leoni di Formula 2 e Formula 3, sempre più affamati di visibilità e chilometri. Se vi piace scoprire i campioni del futuro, circoletto rosso sulle gare sprint: bagarre assicurata.

Venerdì 30 maggio

09:55 Prove Libere F3 (Sky Sport F1)

11:05 Prove Libere F2 (Sky Sport F1)

13:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

15.00 Qualifiche F3 (Sky Sport F1)

15:55 Qualifiche F2 (Sky Sport F1)

17:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

Sabato 31 maggio

10:05 Gara Sprint F3 (Sky Sport F1)

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

14:15 Gara Sprint F2 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 1 giugno