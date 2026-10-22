Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, si corre ad Austin: orari TV GP Stati Uniti 2026

Il circuito delle Americhe è uno dei feudi preferiti di Max Verstappen. Il quatto volte iridato, reduce da due vittorie consecutive, ha ritrovato una super competitività grazie agli ultimi aggiornamenti apportati alla RB22. La squadra con sede a Milton Keynes, dopo il rinnovo del suo alfiere di punta, si è ricompattata ed è pronta a lottare per il successo anche sul tortuoso tracciato texano. L’olandese ha già vinto in quattro occasioni, l’ultima lo scorso anno. Nel 2024, invece, Charles Leclerc riuscì nell’impresa di interrompere la striscia positiva del campione della Red Bull Racing.

Nell’ultima tappa corsa a Singapore la Ferrari ha fallito la ghiottissima occasione di piazzare due SF-26 sul podio, dati anche i passi falsi dei driver McLaren e di George Russell, sempre più distante in graduatoria dell’alfiere di punta della Mercedes. Kimi Antonelli con l’ennesima solida prestazione ha suggellato la sua posizione privilegiata in classifica e già ad Austin potrebbe togliersi l’immensa soddisfazione di vincere il suo primo riconoscimento iridato in F1. Una traguardo che sembra vicinissimo, ma il bolognese dovrà evitare errori e continuare nel suo percorso di crescita sotto l’ala protettiva di Toto Wolff.

Per aggiudicarsi il suo primo titolo nella sfida americana il driver della Mercedes dovrebbe concludere in prima posizione, aumentando il divario di almeno 23 punti sul compagno di squadra. In sostanza George Russell non dovrebbe andare oltre la nona posizione in Texas, accusando un problema o l’ennesimo weekend infelice di una annata sfortunata. Il terzo posto di Marina Bay ha permesso al fuoriclasse bolognese di portare il gap sul teammate da 84 a 102 punti. Con sole sei sfide a disposizione al termine, Kimi vede sempre più vicino un riconoscimento iridato che all’Italia manca addirittura da 73 anni.

Tracciato ostico

Nella scorsa edizione corsa negli Stati Uniti Antonelli chiuse tredicesimo dopo un contatto con Carlos Sainz. Il pilota della Mercedes potrà rifarsi in questa annata speciale, godendo di una W17 da sogno che dovrebbe esaltarsi nella sfida texana. Il COTA è un circuito permanente progettato per la Formula 1 e la MotoGP. La pista è lunga 5.513 metri, si sviluppa in senso antiorario e presenta un caratteristico dislivello massimo di 41 metri. Non mancano i punti dove i piloti potranno tentare sorpassi, essendoci una sezione tortuosa a due lunghi rettilinei.

Fari puntati anche su Lewis Hamilton, già vincitore in 5 occasioni del round a stelle e strisce. La prima celebrazione avvenne nel 2012 al volante della McLaren, mentre le successive 4 nell’abitacolo di una Mercedes. L’altro pilota in attività che ha vinto ad Austin è Valtteri Bottas, oggi disperso nelle retrovie a bordo di una Cadillac motorizzata Ferrari pessima. La SF-26, con una livrea speciale, porterà un nuovo fondo e di conseguenza nuove pance con alcune modifiche per quanto riguarda la carrozzeria. L’ala anteriore, invece, non cambierà e probabilmente con questi ultimi aggiornamenti si potrà definire chiuso lo sviluppo di una monoposto che ha deluso le aspettative.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio degli Stati Uniti verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 23 ottobre

Prove Libere 1: ore 19:30

Prove Libere 2: ore 23:00

Sabato 24 ottobre

Prove Libere 3: ore 19:30

Qualifiche: ore 23:00 (differita su TV8 alle 00:30 con replica alle ore 19:45)

Domenica 25 ottobre