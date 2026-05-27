Gucci e Alpine hanno annunciato una nuova collaborazione: l'iconico brand diventerà Title Partner della scuderia di Formula 1 a partire dalla stagione 2027

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Ufficio Stampa Alpine Gucci entra in Formula 1

Gucci ha annunciato una nuova partnership con Alpine Formula One Team. Si tratta di una novità assoluta per il luxury fashion brand che diventa Title Partner del team . Dalla prossima stagione, infatti, Alpine cambierà nome, adottando una denominazione che comprenderà anche il brand, parte del gruppo internazionale Kering. Ecco tutti i dettagli.

Una nuova partnership

Per effetto della nuova partnership, Alpine Formula One Team, a partire dalla stagione 2027, sarà presente in pista con il nome ufficiale Gucci Racing Alpine Formula One Team. La nuova denominazione porterà anche all’adozione di una livrea inedita, che integrerà i colori di Gucci.

Dalla collaborazione tra le due realtà nasce anche Gucci Racing, che viene definita come “una nuova piattaforma di business ed esperienziale, costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza, al crocevia tra lusso e sport”. Per l’occasione è previsto l’arrivo anche di un nuovo logo, svelato sul telo che copre la monoposto nelle immagini ufficiali.

Come sottolineato in precedenza, questa novità diventerà effettiva a partire dal 2027. Di conseguenza, bisognerà attendere il prossimo anno e la presentazione della nuova monoposto di Alpine per scoprire la livrea che integrerà i colori di Gucci e il logo dedicato, che richiama il tradizionale logo di Gucci.

Si tratta di una partnership sicuramente interessante. Gucci, infatti, è un brand di riferimento, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e rappresenta un marchio facilmente riconoscibile, anche dai non addetti ai lavori e da chi non è appassionato del settore della moda.

Alpine, invece, è un marchio in fortissima crescita, anche per quanto riguarda la sua presenza nel campionato di Formula 1 dove, ad oggi, occupa la quinta posizione nel campionato costruttori e per il futuro punta a migliorare ancora, scalando posizioni anno dopo anno, con l’obiettivo di diventare sempre più un riferimento assoluto. Ricordiamo che anche altri protagonisti del settore auto puntano a entrare in Formula 1.

Tutti i dettagli aggiuntivi saranno svelati, nel corso dei prossimi mesi, tramite gli account ufficiali di Alpine e Gucci. Nel frattempo, vi lasciamo qui di sotto il post su Instagram con cui Alpine ha annunciato la partenza della nuova partnership che, come detto, entrerà in vigore dal 2027.

Le parole dei protagonisti

La nuova collaborazione è stata commentata da diversi protagonisti, a partire da Francesca Bellettini, Presidente e CEO di Gucci, che ha utilizzato le seguenti parole per descrivere l’accordo:

“La partnership con Alpine Formula One Team inaugura un nuovo capitolo nella nostra storia: Gucci è il primo luxury fashion brand a diventare Title Partner in Formula 1. Questo riflette la nostra ambizione e il ruolo che vogliamo ricoprire su questo palcoscenico”

È interessante anche l’intervento di Luca de Meo, CEO di Kering, gruppo internazionale di Gucci, ed ex CEO del Gruppo Renault, con cui ha guidato il ritorno del marchio Alpine nel mondo delle competizioni :

“La Formula 1 si è spinta ben oltre lo sport, affermandosi come una delle piattaforme di contenuto premium più potenti al mondo: ogni stagione raggiunge oltre 1,5 miliardi di persone e continua ad attrarre un pubblico in forte espansione, più giovane e sempre più femminile.”

François Provost, CEO di Renault Group, ha, invece, evidenziato un aspetto chiave della partnership che potrà dare lustro ulteriore ad Alpine:

“Per il Gruppo Renault, storico costruttore di Formula 1, rappresenta un asset strategico a sostegno dell’ambizione di Alpine: costruire notorietà, desiderabilità e influenza nei mercati, raggiungendo al contempo nuovi pubblici e le nuove generazioni”

A chiudere la rassegna di dichiarazioni dei protagonisti che hanno portato all’accordo di partnership ci sono le parole di Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine Formula One Team. Il manager ha voluto concludere: