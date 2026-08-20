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Getty Images F1, notizia a sorpresa: occasione imperdibile

Tegola nel box RB in vista del dodicesimo atto della stagione. Isack Hadjar dovrà balzare l’attesa sfida olandese a causa di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Il pilota francese di origine algerina spera di non avere patemi al polso in vista della successiva sfida di Monza. La squadra con sede a Milton Keynes è costretta a correre ai ripari, sfoderando un ex uomo simbolo dell’Accademy.

Liam Lawson tornerà ad affiancare Max Verstappen, mentre Yuki Tsunoda per un round diventerà il compagno di Arvid Lindblad alla Racing Bulls. Il driver giapponese, dopo 4 stagioni nello junior team, venne premiato nel 2025 con il secondo sedile della RB21 dopo i pessimi risultati del neozelandese nei primi GP. Per Tsunoda sarà un ritorno alle origini, sebbene le monoposto 2026 si guidino in modo molto diverso rispetto a quelle della passata stagione.

Occasione imperdibile

Lawson si misurerà nuovamente con sua maestà Verstappen nel suo giardino di casa. Tranne tre circostanze, nel 2026 il nativo di Hastings ha collezionato sempre punti, 43 in totale. Il suo miglior risultato in carriera è stato il sesto posto a Monaco, replicato anche a Silverstone, due tracciati non banali. Nel 2024 Lawson e Tsunoda sono stati teammate in Racing Bulls, dopo il ritiro di Ricciardo nella seconda parte della stagione.

Nel 2025 avevano preso parte a un complicato intricato scambio di sedili, orchestrato da Helmut Marko, alternandosi tra squadra satellite e team principale. Tsunoda era stato premiato in RB, mentre Lawson era stato declassato nello junior team. Saranno probabilmente nuovamente rivali nella sfida di Zandvoort. Nel comunicato si legge:

“La Racing Bulls conferma che Liam Lawson correrà per la Red Bull al Gran Premio d’Olanda questo fine settimana a causa dell’infortunio al polso di Isack Hadjar. A seguito del cambio di pilota, il reverse driver Yuki Tsunoda correrà per Racing Bulls a Zandvoort questo weekend, al fianco di Arvid Lindblad. Ringraziamo sia Liam che Yuki per la loro disponibilità mentre i team si preparano per il fine settimana e auguriamo a Isack una pronta guarigione”.

Sosta necessaria per Hadjar

La stagione del numero 6 sin qui è stata positiva. La squadra anglo-austriaca non trovava tanta costanza con una seconda guida dai tempi di Sergio Perez. Nella passata stagione si era tolto la soddisfazione al debutto di arrivare terzo nella sfida olandese, ma stavolta dovrà pazientare a casa davanti alla TV. Vi lasciamo anche gli orari della sfida di Zandvoort.

In classifica Isack ha totalizzato 68 punti, occupando l’ottava posizione. Max Verstappen è a quota 109 e tutto sommato è un gap ragionevole e coerente anche con i diversi livelli esperienziali. Al secondo anno in F1 il driver francese si sta facendo rispettare, offrendo costanza a un top team che in questa annata non ha ancora vinto un GP. Il miglior risultato del 21enne è arrivato a Monaco, un quarto posto frutto anche del sorprendente passaggio di Pierre Gasly, driver dell’Alpine, sul terzo gradino del podio.

Le due scuderie sono pronte a chiarire la questione in tribunale, nell’udienza a porte chiuse già fissata per il 25 agosto a Parigi. L’attribuzione del trofeo a Gasly è avvenuta a una settimana dal termine della competizione nel Principato.