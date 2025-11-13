Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Ferrari Media Centre Istantanea di Lewis Hamilton nel paddok durante il GP Messico 2025 corso sull'Autodromo Hermanos Rodriguez a Città del Messico, Messico - Foto Florent Gooden / DPPI

Da una parte, c’è un pilota che ha dominato la F1 per più di un decennio: Lewis Hamilton vanta numeri spaziali, record su record. Dall’altra, c’è la sensazione, sempre più persistente, che le cose non stiano andando come previsto: l’arrivo in grande stile alla Scuderia Ferrari e le recenti esternazioni del britannico suggeriscono un malessere che ricorda molto quello vissuto da Alain Prost nei primi anni “rossi”. È solo una sovrapposizione affascinante o davvero il sette volte campione del mondo potrebbe preparare un’uscita anticipata?

Il parallelo Hamilton-Prost

Prost, campione con McLaren e Williams, arrivò in Ferrari nel 1990 con l’aspettativa di dominare. Ma ben presto emerse la tensione. Prestazioni non all’altezza, rapporti difficili con la squadra, infine l’addio nel 1991 dopo aver esplicitamente criticato la vettura definendola un “mezzo camion“. È diventato un caso emblematico di campione in declino in un ambiente che non lo supporta più. Ora Hamilton, classe 1985, è al suo 19esimo anno di F1, al primo anno di contratto con Ferrari. E come fu per Prost, le prestazioni non sono al livello che tutti si aspettavano, la macchina non è competitiva come servirebbe e lo stesso Hamilton ha ammesso momenti di frustrazione per le difficoltà di guida. Non ultime le dichiarazioni post GP Brasile che hanno indotto Elkann a un richiamo generale per un più appropriato stile Ferrari. Questi segnali, portano a domandarsi: non è che Hamilton stia imboccando la stessa via d’uscita che prese Prost?

Le statistiche che parlano

Numeri alla mano, il parallelo tra Prost e Hamilton non è solo suggestione romantica, ma un confronto fondato su traguardi concreti. Entrambi hanno incarnato un approccio quasi scientifico alla guida: meticolosi, calcolatori, ossessionati dalla perfezione tecnica. Prost ha chiuso la sua carriera con 51 vittorie, 106 podi e 33 pole position, stabilendo negli anni ’80 e ’90 il modello del pilota “cerebrale”. Hamilton, con 105 vittorie, 197 podi e 104 pole, ha portato quella stessa filosofia nell’era moderna, adattandola a un contesto dominato dai dati e dall’elettronica. In comune, anche la capacità di costruire successi su basi solide e di scegliere con lucidità i momenti chiave della carriera. Due percorsi lontani nel tempo, ma uniti da una stessa idea di velocità: quella che nasce prima nella mente, e poi sull’asfalto.

Per capire la portata del fenomeno,

Hamilton ha vinto il massimo numero di GP nella storia della F1 e ben sette titoli mondiali. Un dato che non torna, in questa sua prima stagione in Ferrari (2025) non ha ancora ottenuto un podio nei GP. Un’analisi recente segnala che, se non dovesse migliorare, la sua percentuale di vittorie in Ferrari rischierebbe di scendere ai livelli del 12%, un trend che ricorda proprio quello di Prost in Ferrari. Il francese, in Ferrari, vinse soltanto 5 gare su 30 durante le sue 2 stagioni in rosso. Questi numeri non significano automaticamente che Hamilton lascerà, ma chiaramente mostrano che la situazione è fuori dai canoni aspettati per un pilota del suo calibro.

Le dichiarazioni che scatenano i rumors

Hamilton non ha mai nascosto frustrazione e ambizione, ha ammesso pubblicamente che il feeling con la vettura non stato è immediato e che la strategia di gara lo penalizza. Inoltre, ha tutta l’intenzione di non ritirarsi e che l’avventura con Ferrari è solo all’inizio. Eppure qualcosa è cambiato, quando un campione parla pubblicamente di sentirsi non ascolatato, quando la macchina non risponde come ci si aspettava, quando la pressione è enorme, allora l’uscita di scena, volontaria o forzata, diventa contemplabile. Proprio come accadde a Prost, che se ne andò a fine 1991 dopo aver visto che le cose non cambiavano.

Scenari possibili

Prost scelse di lasciare perché la competitività era calata, le condizioni non favorevoli, l’ambiente non più in sintonia. Se Hamilton decidesse di andarsene perché il progetto Ferrari non decolla, perché la motivazione viene meno, allora sarebbe proprio un’uscita alla Prost: volontaria, causata da condizioni avverse, quasi saggiamente anticipata.

Hamilton resta e rilancia

Pur con un 2025 complicato, Hamilton e Ferrari potrebbero trovare il giusto compromesso. Il britannico continua a metterci anima e corpo, la squadra migliora, e si apre una nuova era. In tal caso, nessuna partenza alla Prost, bensì un reset e un rilancio.

Hamilton resta ma cambia ruolo e obiettivi

Potrebbe rimanere in Ferrari, ma accettare che il ruolo non sia più solo del campione in cerca di record, ma anche ambasciatore, consulente o mentore del Cavallino.

Hamilton lascia anticipatamente

È il parallelo più diretto con Prost: un addio prima del previsto, magari per un passo indietro o un ritiro, perché la motivazione non regge, la vettura non lo sostiene, l’ambiente e le circostanze sono cambiate.

I fattori che giocano contro

Hamilton ha 40 anni e a ogni stagione diventa più faticosa mantenere la motivazione, la condizione fisica e la curva di apprendimento. Nuovo team, nuova vettura: il passaggio da Mercedes a Ferrari richiede adattamento, e finora i segnali sono altalenanti. Senza dimenticare la pressione esterna: Ferrari è un marchio che richiede vittorie immediate, e la tolleranza perimpostare la vettura è limitata. Prost stesso lo sottolineava. E quando un campione appare demotivato, il processo è ben che avviato.

I fattori che giocano a favore

Non ci sono dubbi che Hamilton sia ancora fra i migliori. Ferrari ha puntato su di lui come colpo mediatico e sportivo; rescindere anticipatamente potrebbe avere costi elevati. Inoltre, il britannico non ha mai fatto mistero di voler un ottavo titolo; se Ferrari riuscisse a fornirgli vettura competitiva, il progetto torna possibile.

Oltre la crisi

In fondo, la domanda che in tanti si stanno ponendo è: Hamilton è davvero sulla via di un addio alla Prost o solo in un momento di difficoltà che supererà? I segnali sono tanti, i numeri lo confermano. La collaborazione con Ferrari non sta iniziando come ci si aspettava; la motivazione appare incrinata; il campione appare più umano. Il parallelo con Prost è suggestivo, persino inquietante. Ma attenzione, se Prost uscì perché capì che non avrebbe vinto mai con Ferrari e di conseguenza iniziò a fornire interviste “particolari”; Hamilton ha ancora tutte le carte in mano per ribaltare la situazione. E se lo farà, cambierà nuovamente la narrazione.

Fino a quel momento, le dichiarazioni del tipo: “È un incubo, mi sento inutile e non so se sarò mai al 100% con questa vettura“, sono malesseri da osservare con attenzione. Perché quando un campione pubblico inizia a parlare così, spesso è l’inizio della fine, di qualcosa che va ben oltre una semplice crisi di stagione.