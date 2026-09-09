Tensione in Ferrari dopo il caos di Monza: Hamilton lancia l’ultimatum

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Ferrari Media Centre

C’è una domanda che a Maranello probabilmente nessuno ha il coraggio di fare ad alta voce, almeno non ancora. Chi è la prima guida della Ferrari? La risposta ufficiale è semplice: non esiste una prima guida. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono due piloti Ferrari, hanno lo stesso materiale e partono con le stesse possibilità. La Scuderia non ha annunciato gerarchie e, finora, ha lasciato che la pista stabilisse i rapporti di forza. Ma dopo Monza, quella domanda ha cominciato a diventare molto meno teorica. Perché Hamilton non ha chiesto soltanto di essere più veloce, ha indicato un problema diverso: il modo in cui Ferrari gestisce e comunica la sfida tra i suoi due piloti deve cambiare.

Hamilton è ufficialmente il numero uno?

Il sette volte campione del mondo, ha chiesto di rivedere procedure e comunicazioni interne affinché certe situazioni non si ripetano. Monza ha lasciato dietro di sé una fotografia difficile da cancellare, due Ferrari erano una accanto all’altra nelle prime posizioni della griglia. Charles Leclerc davanti, Lewis Hamilton immediatamente dietro. Il pubblico aspettava il duello per la vittoria o almeno per il podio ma è successo altro.

La domenica di Leclerc è durata pochissimo, un’uscita di pista e il contatto con le barriere hanno posto fine al suo GP d’Italia. Hamilton invece è riuscito a recuperare fino al sesto posto. Due macchine della stessa squadra non possono permettersi di perdere una gara prima ancora che la gara sia cominciata davvero, Hamilton lo ha detto con chiarezza. Non ha puntato il dito contro il compagno di squadra ma ha spostato il discorso sulle regole interne, sul modo in cui la Ferrari deve gestire due piloti che, inevitabilmente, continueranno a correre uno contro l’altro.

Una nuova politica sportiva

Quando un pilota chiede alla squadra di cambiare il modo in cui gestisce il rapporto tra due compagni, non sta più parlando soltanto della propria prestazione. Hamilton non chiede privilegi ma una nuova struttura, ha riconosciuto un problema che Ferrari conosce bene: la libertà totale tra due piloti può funzionare soltanto finché i due hanno interessi perfettamente coincidenti. Quando entrambi lottano per una posizione, per un podio o, soprattutto, per un campionato, la situazione cambia.

Ogni centimetro diventa importante, ogni ordine radio può cambiare la percezione di una stagione. Ferrari questo lo sa e il rapporto tra Hamilton e Leclerc non è più quello di due piloti che devono semplicemente conoscersi, sembrerebbe un confronto vero. In Cina hanno già vissuto una sfida intensa, in Olanda Hamilton aveva manifestato la propria frustrazione per essere rimasto dietro, a Monza il confronto è arrivato in pista alla prima curva.

L’elemento da considerare

Hamilton non è arrivato in Ferrari come un pilota qualsiasi, è arrivato con sette titoli mondiali, una storia gigantesca e una pressione enorme sulle spalle della Scuderia. Ma soprattutto è arrivato con l’obiettivo dichiarato di competere per vincere. Nel frattempo, Leclerc rappresenta l’altro lato della storia Ferrari, il pilota cresciuto dentro il progetto, il volto che per anni ha incarnato il futuro del Cavallino, quello sul quale Maranello ha costruito aspettative e investimenti. Per anni la domanda è stata: Quando riuscirà Leclerc a vincere il Mondiale con Ferrari? Adesso ce n’è una seconda: e se fosse Hamilton il pilota con cui provarci? Non perché Hamilton sia necessariamente più veloce e non perché Leclerc abbia perso il proprio status, perché la stagione ha iniziato a modificare le priorità.

Il fattore esperienza

Il britannico possiede un vantaggio difficile da ignorare, ha già vissuto situazioni nelle quali un campionato si decide su piccoli dettagli. Sa cosa significa correre quando ogni domenica ha un peso diverso e sa anche cosa significa essere il pilota attorno al quale una squadra costruisce una campagna iridata. Questo non significa che Ferrari debba automaticamente puntare su di lui, significa però che la sua voce ha un peso particolare. È per questo che la richiesta arrivata dopo Monza va osservata con attenzione.

Leclerc non è fuori dalla partita e non ci sono elementi per sostenere l’appellativo di seconda guida. Anzi, a Monza Leclerc era davanti a Hamilton in griglia. In qualifica i due avevano conquistato rispettivamente la terza e la quarta posizione, con un distacco di appena 7 millesimi tra le due Ferrari. E prima ancora di Monza, Leclerc aveva già dimostrato di essere perfettamente dentro il progetto. Il problema è proprio questo, Ferrari ha due piloti capaci di chiedere la stessa cosa: essere trattati da piloti da titolo. Uno dei due però ne ha già vinti diversi.

La vera prima guida

Forse la soluzione non è scegliere Hamilton o Leclerc, la vera prima guida Ferrari deve diventare il campionato. Se uno dei due accumulerà un vantaggio significativo, se uno dei due arriverà a poche gare dalla fine con una possibilità concreta di giocarsi il titolo e l’altro sarà matematicamente o realisticamente fuori dalla corsa, allora la gerarchia potrebbe diventare naturale. Ma prima di quel momento, Ferrari deve costruire regole per i duelli, per le strategie e per gli ordini radio.

Hamilton lo ha chiesto dopo Monza proprio perché la situazione rischia di ripetersi. E Ferrari ha recepito il messaggio, con l’idea di affrontare il tema internamente e modificare eventualmente le procedure. Questa non è ancora una nomina, ma è un segnale ben preciso.

La risposta arriverà dalla pista

Hamilton non è arrivato a Maranello per fare da comprimario e Leclerc nemmeno. Entrambi vogliono vincere e pensano di poter essere il pilota capace di riportare Ferrari al titolo. La differenza è che uno ha già dimostrato di saperlo fare sette volte, l’altro vuole dimostrarlo per la prima. Ora Ferrari dovrà decidere una cosa molto più difficile che scegliere un numero uno: come gestire due piloti che hanno entrambi ragioni per credere di esserlo. Monza ha mostrato il problema, Hamilton ha chiesto di cambiare.

La risposta, però, non arriverà in una conferenza stampa. Arriverà in pista, nella prossima occasione in cui le due Ferrari si troveranno ancora una volta una accanto all’altra. È lì che capiremo se Maranello ha davvero imparato la lezione e, soprattutto, attorno a chi Ferrari avrà deciso di costruire il proprio futuro.