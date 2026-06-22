Hamilton oltre Schumacher? Il dibattito divide i fan della F1

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Ferrari Media Centre Lewis Hamilton può davvero superare Michael Schumacher nella storia della F1? Tra record, titoli e paragoni, ecco il dibattito eterno sul più grande pilota di tutti i tempi

La F1 ha sempre avuto una domanda senza risposta. “Chi è stato il pilota più forte di tutti i tempi?”. Ogni generazione ha il suo campione assoluto, per molti è ancora Michael Schumacher, l’uomo che ha trasformato la Ferrari in una macchina da guerra e che per anni ha riscritto qualsiasi record esistesse. Per altri è Lewis Hamilton, il pilota che quei record li ha raggiunti e in molti casi superati. Per altri ancora la risposta resta Ayrton Senna, capace di andare oltre i numeri e trasformare il talento in qualcosa di quasi mistico. C’è anche un altro nome che continua a comparire nelle classifiche più autorevoli, quello di Juan Manuel Fangio. The Telegraph ha recentemente pubblicato il proprio ranking dei venti migliori piloti della storia della F1 mettendo l’argentino davanti a Schumacher e Hamilton. Una scelta che può sorprendere chi osserva soltanto statistiche e record, ma che apre una riflessione molto più profonda su cosa significhi davvero essere il migliore.

Confronto tra discipline differenti

La F1 ha un problema unico rispetto agli altri sport, non esiste un parametro universale. Non esiste un cronometro che attraversa le generazioni e non esiste una misura assoluta del talento. Confrontare Schumacher e Hamilton o entrambi a Fangio, equivale quasi a confrontare discipline differenti. Quando Fangio correva negli anni Cinquanta, la F1 era uno sport che conviveva quotidianamente con il rischio della morte. I circuiti erano delimitati da balle di paglia, le vetture non avevano protezioni moderne e gli incidenti mortali rappresentavano una tragica normalità. Ogni gara richiedeva non solo velocità, ma anche un livello di coraggio oggi difficilmente immaginabile. In quel contesto Fangio conquistò 5 titoli mondiali, un record che sarebbe rimasto imbattuto per quasi mezzo secolo. Ma soprattutto li conquistò guidando per quattro costruttori diversi: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Un’impresa che ancora oggi appare irripetibile. L’argentino non dominava soltanto, cambiava squadra e continuava a vincere. È proprio questo uno degli elementi che il Telegraph considera decisivi.

L’era Schumacher

Il tedesco fu il primo grande pilota dell’era moderna. Non soltanto un fenomeno al volante, ma un professionista che rivoluzionò il concetto stesso di preparazione atletica in F1. Prima di lui i piloti erano soprattutto talenti naturali. Dopo di lui divennero atleti completi. I suoi 7 titoli mondiali, i 5 consecutivi con la Ferrari e la capacità di costruire attorno a sé una squadra vincente hanno definito un’epoca. Schumacher non si limitò a guidare una vettura competitiva. Contribuì a creare il sistema che la rese imbattibile. Per molti è rimasto il punto di riferimento assoluto.

E poi c’è Hamilton

Il britannico ha portato il concetto di longevità a un livello mai visto prima. Ha eguagliato i 7 titoli mondiali di Schumacher, ha superato il record di pole position e quello di vittorie e continua a competere ai massimi livelli in un’epoca estremamente competitiva. Se il metro di giudizio fossero semplicemente i numeri, probabilmente la discussione sarebbe già chiusa. Ma è proprio qui che nasce il dilemma, i numeri raccontano tutto Hamilton ha corso nell’era più sicura della storia della F1. Schumacher ha gareggiato in un periodo di grande trasformazione tecnologica. Fangio correva quando ogni curva poteva rappresentare l’ultima. Come si può stabilire quale impresa abbia avuto un valore maggiore?

Il segno di Ayrton Senna

Il brasiliano occupa soltanto il quinto posto nella classifica del Telegraph, dietro Fangio, Schumacher, Hamilton e Jim Clark. Una posizione che molti tifosi considereranno quasi una provocazione. Senna rappresenta la dimostrazione perfetta di come il talento non possa essere misurato esclusivamente attraverso i titoli mondiali. I suoi 3 mondiali non raccontano fino in fondo il livello di superiorità mostrato sul giro secco, sul bagnato e nelle situazioni più difficili. Esistono piloti che vincono di più ed esistono piloti che lasciano un segno più profondo. Non sempre le due cose coincidono. Per questo motivo la domanda iniziale forse è sbagliata. Hamilton può davvero andare oltre Schumacher?

Le statistiche

Dal punto di vista statistico, Hamilton ha già superato quello che doveva superare e potrebbe continuare a migliorare alcuni record. Dal punto di vista storico la risposta è molto più complessa. Per superare Schumacher non basta accumulare numeri o vincere con la Ferrari. Significa superare ciò che Schumacher ha rappresentato per la F1 e la Scuderia Ferrari. Esattamente come Schumacher, a sua volta, non ha necessariamente superato Fangio soltanto perché ha conquistato più titoli. La grandezza in F1 non è una linea retta. È una somma di epoche, contesti, rischi, innovazioni e capacità di influenzare il proprio sport. Fangio ha definito la F1 delle origini. Schumacher ha costruito quella moderna. Hamilton ne ha ampliato i confini globali, sportivi e culturali.

Forse è proprio per questo che la ricerca del più grande di tutti i tempi continua a essere impossibile. Perché ogni generazione produce un pilota che non può essere sostituito da un altro. La vera domanda non è chi sia stato il migliore. La domanda è quale idea di F1 vogliamo premiare quando scegliamo il nostro numero uno.

Hamilton accelera

Hamilton ha già riscritto il concetto stesso di pilota moderno, diventando un simbolo che va oltre il motorsport. Ma una una classifica è impossibile: ogni generazione elegge il proprio campione assoluto. Hamilton può forse andare oltre il limite statistico di Schumacher ma il fascino del dibattito sta proprio nell’impossibilità di trovare una risposta definitiva. Fangio, Schumacher, Senna, Hamilton: ognuno di loro ha rappresentato qualcosa che va oltre le vittorie e i titoli mondiali. Sono stati il volto di un’epoca, il simbolo di un modo diverso di interpretare il coraggio, il talento e la velocità.

Forse il più grande di tutti non esiste, esistono soltanto piloti straordinari che, in momenti diversi della storia, hanno spinto un po’ più avanti il confine del possibile. E mentre i record continuano a cadere e le classifiche si aggiornano, resta immutata quella sensazione che accompagna ogni appassionato quando si spengono i semafori. La consapevolezza che la vera grandezza non si misura soltanto in numeri, ma nelle emozioni che riesce a lasciare. Per questo che il dibattito non finirà mai, forse è giusto così. La sfida sul più grande di tutti i tempi continuerà a fare rumore quanto una monoposto sul rettilineo di Monza.