Incidente Leclerc, cosa è successo alla Parabolica: la dinamica

Charles Leclerc dopo aver sorpassato Piastri all'ingresso della Parabolica ha perso il retrotreno ed è uscito di pista, solo due giri per lui.

Il Gran Premio d’Italia di Charles Leclerc è durato appena due giri. Il pilota della Ferrari è finito fuori pista alla Parabolica (oggi Curva Alboreto) mettendo immediatamente fine alla sua gara a Monza.

Leclerc fuori alla Parabolica, cosa è successo

L’incidente è arrivato al secondo giro. Leclerc ha perso il controllo della SF-26 nell’ultima e velocissima curva del circuito, finendo fuori pista. L’impatto ha provocato il ritiro della Ferrari e l’intervento della direzione gara. Intanto la gara è stata sospesa e poi ripartita alle 15.39.

La dinamica precisa resta però ancora da chiarire. Dalle prime immagini è possibile ricostruire la perdita di controllo della monoposto sul retrotreno, ma non ci sono ancora elementi sufficienti per stabilire se all’origine ci sia stato un errore del pilota, una perdita improvvisa di aderenza oppure un problema tecnico.

Per ricostruire con precisione l’incidente serviranno soprattutto i dati della Ferrari. Velocità d’ingresso, posizione dell’acceleratore, pressione sul freno della SF-26 permetteranno di capire cosa sia realmente accaduto pochi istanti prima che Leclerc perdesse il controllo della monoposto.

Al momento, quindi, qualsiasi attribuzione dell’incidente a un errore di Leclerc o a un problema della Ferrari resta prematura.

Appena avremo i dati, troverete qui l’aggiornamento con la dinamica esatta.