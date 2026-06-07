Getty Images

Doveva essere una domenica di rimonta davanti al pubblico di casa. Si è trasformata invece nell’ennesimo capitolo amaro del rapporto tra Charles Leclerc e il Gran Premio di Monaco. Il pilota della Ferrari è stato costretto al ritiro nelle fasi finali della gara dopo un incidente provocato da un problema ai freni, in un momento in cui stava cercando di recuperare terreno nella lotta per il podio. L’uscita di scena del monegasco ha contribuito a innescare il caos che ha caratterizzato il finale del GP, tra Safety Car, bandiera rossa e polemiche sulle condizioni dell’asfalto.

Il racconto di Leclerc subito dopo l’incidente: cosa ha detto

I problemi con i freni alla Ferrari numero 16 continuano, tanto da far piantare Leclerc contro i guardrail addirittura sotto regime di Safety Car. Poco prima anche Lance Stroll è andato lungo con la stessa dinamica del ferrarista.

Tuttavia, le parole di Leclerc si soffermano sui freni e dalla sua voce pare che sia un problema non ancora risolto dalla Scuderia di Maranello, visto che il monegasco lamenta questo difetto da un paio di gare.

Le dichiarazioni di Charles Leclerc: “Mentre usavo i quattro freni, ne avevo tre che non funzionavano. Quindi, ne seguivo uno solo. L’anteriore sinistro funzionava bene, l’anteriore [destro] funzionava a metà e i due freni posteriori non funzionavano affatto. Quando dico “affatto”, intendo che non c’era alcuna decelerazione, è come se… non lo so. […] L’unica cosa che posso dire è che abbiamo una soluzione interna e passerò alla configurazione di Lewis dalla prossima gara, il che spero sia un passo avanti.”

Il monegasco continua spiegando l’incidenza che ha avuto la Safety car sui freni: “Il problema è stata la safety car: non appena è entrata, tre dei miei quattro freni hanno smesso di funzionare. Non sono più riuscito a riattivarli, non funzionava più nulla. […] Vedremo se è stato un problema di usura, capita spesso qui, ma a questo livello era quasi impossibile girare.”

Leclerc si affida a Vasseur-D’Alessandro

Piena fiducia, ovviamente sul team ingegneristico guidato dalla coppia Vasseur-D’Alessandro: “Penso che Fred e Jerome abbiano visto i dati e sia chiaro per tutti. Non credo che questa debba essere la storia del giorno; dobbiamo solo trovare una soluzione per i nostri freni e poi, quando queste cose accadranno, sarò in grado di fare il mio lavoro correttamente. Oggi mi sentivo solo un passeggero.”

Prossima settimana in Spagna

L’incidente che ha messo fine alla gara di Charles Leclerc lascia alla Ferrari più domande che risposte. Il monegasco esce dal weekend di casa senza punti e con il rammarico per una corsa compromessa da problemi tecnici e da un finale che avrebbe potuto raccontare una storia diversa. Il calendario, però, non concede tregua perché già nel prossimo fine settimana la F1 farà tappa in Spagna, sul circuito di Barcellona (12-14 giugno), dove Ferrari dovrà intervenire in breve tempo per risolvere il problema dei freni, oggi 3 su 4, della monoposto di Charles Leclerc. Intanto, Hamilton si gode il secondo posto e il monegasco, come dichiarato, potrebbe adottare la stessa soluzione dell’inglese.