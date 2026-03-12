Il gigante cinese dell'elettrico studia l'ingresso nel motorsport: obiettivo prestigio, visibilità globale e una sfida diretta ai costruttori e marchi storici

C’è fermento nel paddock del motorsport mondiale. In rete rimbalza la notizia che la cinese BYD, colosso dell’elettrico capace in pochi anni di ridisegnare gli equilibri dell’auto globale, stia valutando l’ingresso nelle grandi corse. Nel mirino ci sono la F1 e il WEC, con il sogno della 24 Ore di Le Mans sullo sfondo. A rivelarlo per prima la testata Bloomberg. Non soltanto una mossa industriale, un passaggio che intreccia geopolitica dello sport e marketing ad altissima velocità. Perché oggi le corse non sono più solo competizione, sono racconto, reputazione, tecnologia che diventa desiderio.

Perché le corse contano

Per decenni il motorsport è stato un club a inviti esclusivi, dominato da costruttori europei e americani. Le piste come laboratori, i box come cattedrali dell’ingegneria, i podi come spot globali. Entrarci significa cambiare status, non più solo produttore, ma marchio con un’aura. BYD lo sa bene e dopo aver superato Tesla nelle vendite globali di auto elettriche e aver guidato l’espansione cinese in Europa e America Latina, il gruppo cerca ora l’ultimo miglio simbolico, la legittimazione sportiva. Un passaggio che trasforma la percezione, soprattutto nei mercati dove il brand è meno radicato. La logica è semplice, se vinci dove conta la passione, entri nella cultura pop. E nessuna vetrina è potente quanto la F1, mentre Le Mans resta il tempio della resistenza tecnologica.

Regolamenti, elettrificazione e porte socchiuse

L’assist per BYD arriva dal nuovo corso regolamentare. La F1 ha riscritto le proprie regole tecniche per attirare nuovi costruttori, in linea con la transizione energetica dell’auto di serie. Le power unit ibride puntano su un equilibrio sempre più marcato tra parte endotermica ed elettrica, con una ripartizione della potenza sempre più vicina al 50-50 nel ciclo attuale. Tradotto, la pista parla una lingua familiare a chi domina l’elettrificazione. Non a caso, marchi storici e nuovi attori hanno già mosso le pedine. Audi ha sfruttato la finestra regolamentare per costruire il proprio ingresso. Cadillac rappresenta l’altra sponda dell’Atlantico pronta a scommettere sul Circus. BYD osserva, studia e calcola. Dietro le quinte, la regia istituzionale spinge verso l’apertura. La FIA e la Formula One Management cercano nuova linfa industriale per consolidare crescita e percezione della categoria a livello globale.

Non solo F1: tentazione Le Mans

Se la F1 è visibilità pura, il WEC è sostanza tecnica. Le hypercar che corrono a Le Mans sono manifesto di efficienza, affidabilità e innovazione ibrida su distanze estreme. Un terreno ideale per chi vuole dimostrare che l’elettrico non è solo sprint urbano ma anche resistenza e performance. Per un costruttore come BYD, impegnato a espandere la propria presenza globale, il doppio binario F1-Endurance offre una narrazione completa tra glamour e credibilità, spettacolo e ingegneria.

A guardare con favore l’ipotesi cinese è anche il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che ha più volte indicato l’arrivo di un costruttore della Repubblica Popolare come passo stогico nell’evoluzione del campionato. Dopo l’apertura agli Stati Uniti, l’asse si allungherebbe verso Oriente, rendendo la griglia sempre più specchio del mercato globale. Ma c’è da ricordare che la politica del paddock è complessa. Ogni nuova squadra significa redistribuire premi e valore. I team già presenti temono la diluizione dei ricavi e la compressione delle quote commerciali. L’equilibrio tra apertura e tutela degli incumbents è delicato.

Costi e strategie

Il grande ostacolo all’ingresso in F1, resta economico. Sviluppare e schierare una monoposto competitiva richiede anni di lavoro e investimenti che possono sfiorare i 500 milioni di dollari a stagione. Una montagna anche per i giganti. Ecco perché prendono quota strade alternative come partnership, acquisizioni o ingressi progressivi nel capitale di team esistenti. Un percorso già visto nel recente passato e potenzialmente replicabile. Tra le ipotesi sul tavolo, movimenti azionari che potrebbero coinvolgere realtà come Alpine, dove il fondo Otro Capital possiede una quota rilevante e in passato ha manifestato apertura a operazioni strategiche. Entrare comprando accelera tempi e know-how. Costruire da zero offre controllo totale ma richiede pazienza industriale.

Alpine, squadra già al centro di movimenti societari e nuovi equilibri industriali, potrebbe diventare il ponte tra Oriente e Circus. L’ingresso di capitali o partnership asiatiche offrirebbe a BYD una corsia preferenziale per entrare rapidamente nel Mondiale. Sarebbe la scorciatoia più rapida tra ambizione globale e griglia di partenza.

Il fattore mediatico

Oltre a poter correre nel circuito di casa (GP Shanghai) c’è il tema Stati Uniti. BYD non vende direttamente nel mercato nordamericano, frenata da dazi e restrizioni commerciali ereditate dall’era Donald Trump. Ma correre in F1 significa parlare comunque al cuore del pubblico USA, oggi più centrale che mai nel business del Circus. La crescita della popolarità oltreoceano porta una firma precisa, Drive to Survive. La serie ha trasformato piloti e team in personaggi globali, aprendo la F1 a nuovi fan e nuovi sponsor. Per un brand in espansione, è marketing allo stato puro.

I precedenti cinesi

Finora la presenza cinese nel motorsport è stata intermittente. Geely ha corso nel GT attraverso Cyan Racing, mentre NIO ha lasciato un segno conquistando il titolo piloti nella stagione inaugurale della Formula E. Lampi, più che una strategia sistemica. BYD potrebbe cambiare quindi cambiare obiettivo, non una comparsa, ma un ingresso strutturale nelle serie che definiscono l’élite.

Velocità e reputazione

In parallelo, il gruppo cinese spinge verso l’alto di gamma in tutti i settori. Il marchio premium Yangwang ha già mostrato ambizioni estreme con test ad altissima velocità della sua supercar elettrica su pista tedesca. È un segnale chiaro, non solo volumi vendite, ma immagine e prestazioni. Il motorsport diventa così la passerella perfetta per raccontare un’identità che evolve, dall’auto accessibile alla tecnologia aspirazionale.

La posta in gioco

La domanda non è solo se BYD entrerà, è come e perché. Entrare in F1 significa comprare attenzione globale immediata. Scegliere a sua volta Le Mans vuol dire guadagnare rispetto tecnico tra gli addetti ai lavori. Farle entrambe equivale a costruire un ponte tra emozione e ingegneria. Per la prima volta, il centro di gravità del motorsport potrebbe spostarsi insieme a quello dell’industria automobilistica. Le corse, da sempre specchio della tecnologia dominante, riflettono un mondo dove l’elettrico non è più alternativa ma riferimento. Se e quando BYD accenderà i motori, non sarà solo un debutto sportivo, sarà un messaggio. La nuova potenza dell’auto globale non chiede il permesso di entrare in pista, si prepara a prendersi la scena.