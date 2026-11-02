Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Kimi sul tetto del mondo: quanto gli frutterà il titolo iridato

Il primo Mondiale di F1 di Andrea Kimi Antonelli non vale soltanto un posto nella storia dell’automobilismo italiano e globale. Il titolo conquistato il 1° novembre 2026 nel Gran Premio del Messico potrebbe trasformarsi in un incremento dei guadagni di 73 milioni di euro entro il 2030. È la stima elaborata da StageUp, società specializzata in sport marketing e sponsorizzazioni, che ha confrontato le prospettive economiche del pilota Mercedes con e senza la conquista del campionato. In caso di un secondo titolo mondiale entro il 2028, il beneficio complessivo potrebbe superare i 105 milioni di euro. A scanso di equivoci, stiamo parlando di proiezioni, non di compensi già garantiti.

Il Mondiale conquistato in Messico cambia il futuro

A vent’anni, Antonelli è diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, riportando il titolo piloti in Italia dopo 73 anni. L’ultimo italiano a riuscirci era stato Alberto Ascari, nel 1953. Il terzo posto ottenuto a Città del Messico, alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, è bastato per chiudere matematicamente il campionato con quattro gare d’anticipo. Una stagione dominata dal giovane bolognese, arrivato all’appuntamento messicano dopo nove vittorie, compresa quella di Austin.

Il risultato sportivo modifica anche il suo peso nelle trattative commerciali. Vincere un iridato significa acquisire una visibilità internazionale che può incidere sul valore del contratto con la squadra, sui premi e sulle collaborazioni pubblicitarie. La cifra individuata da StageUp rappresenta proprio la differenza tra i ricavi potenziali di Antonelli da campione del mondo e quelli che avrebbe potuto ottenere senza il titolo.

Iil rinnovo potrebbe portarlo a 40 milioni di dollari

Attualmente lo stipendio base di Antonelli viene stimato intorno ai 3,4 milioni di dollari annui. Il contratto con Mercedes è stato esteso fino al 2027, con un’opzione ulteriore, mentre una rinegoziazione più sostanziosa potrebbe arrivare nel 2028.

Presentarsi al tavolo delle trattative con un titolo mondiale potrebbe cambiare radicalmente le cifre. Secondo le proiezioni, il compenso annuo potrebbe raggiungere 35-40 milioni di dollari, collocando Antonelli tra i piloti più pagati della categoria.

Il vantaggio economico attribuibile direttamente alla vittoria del Mondiale sarebbe compreso tra 10 e 15 milioni di dollari all’anno rispetto allo scenario senza titolo. A questo si aggiungerebbero i premi per il successo iridato, stimati fino a circa 10 milioni di dollari. L’effettiva entità dei bonus dipende comunque dalle clausole contrattuali, che non sono state rese pubbliche.

Un’altra componente fondamentale riguarda le sponsorizzazioni personali. Prima del titolo, il loro valore annuo era stimato in circa 1,5 milioni di dollari. Nel giro di due anni, grazie alla maggiore notorietà, questa cifra potrebbe salire a una fascia compresa tra 9 e 18 milioni di dollari.

Per comprendere le dimensioni del mercato, StageUp considera i guadagni pubblicitari di piloti affermati come Lewis Hamilton e Max Verstappen. La giovane età di Antonelli costituisce inoltre un elemento interessante per le aziende che cercano visibilità presso le nuove generazioni. Ad aprile 2026 è stato registrato anche il marchio Kimi Antonelli, con una tutela estesa a diversi settori commerciali, dall’abbigliamento ai prodotti automobilistici fino al software.

Giovanni Palazzi, presidente di StageUp, ha sintetizzato il rapporto tra risultati sportivi e prospettive economiche: “Il titolo non crea il valore di Kimi: ne accelera e consolida la consacrazione“. I 73 milioni stimati fino al 2030 dipenderanno quindi dalle prossime prestazioni in pista, dal rinnovo con Mercedes e dalla capacità di trasformare la notorietà mondiale in accordi commerciali duraturi.