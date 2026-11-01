In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Kimi Antonelli (Mercedes) festeggia il mondiale piloti 2026 al GP del Messico

Settantatré anni dopo Alberto Ascari, l’albo d’oro della Formula 1 registra nuovamente il nome di un pilota italiano. Kimi Antonelli conquista il titolo mondiale al Gran Premio del Messico. Il bolognese chiude un’attesa lunghissima per un Paese che ha dato i natali ai costruttori più celebri dell’automobilismo, ma che da oltre sette decenni non riusciva a tornare sul tetto del mondo con un pilota nostrano.

La scalata al successo di Kimi Antonelli

Il traguardo di Città del Messico consegna alla storia dello sport italiano una figura nuova, lontana dagli stereotipi del passato e perfettamente calata nella modernità di una Formula 1 globale. Antonelli non ha vinto soltanto perché possiede un istinto raro per la velocità; sale sul tetto del mondo perché ha saputo governare il proprio talento prima ancora della sua monoposto.

E per chi arriva al vertice in questo modo, il primo titolo somiglia molto più a una premessa che a un punto d’arrivo. Per comprendere la portata di questo risultato bisogna però allontanarsi dall’enfasi patriottica e guardare al metodo. La parabola di Kimi non somiglia a una favola improvvisata; rappresenta invece il compimento di un progetto sportivo rigoroso con Mercedes.

Fin dall’ingresso nel vivaio tedesco in giovanissima età, il bolognese ha attraversato le categorie propedeutiche con una progressione geometrica, saltando persino la Formula 3 per approdare direttamente in Formula 2, passando dalla FRECA, e da lì alla massima serie. Una gestione che ha scelto il rischio calcolato, anteponendo la fiducia nelle sue capacità alla prudenza dei percorsi convenzionali.

Dopo il debutto nel 2025, con una stagione non facile nella prima parte del mondiale, Kimi ha intrapreso un percorso di crescita esponenziale, allontanandosi dall’irruenza tipica dei debuttanti per abbracciare la mera concretezza al volante. Quello che definisce davvero il profilo di Kimi Antonelli non è soltanto il picco di velocità pura sul giro secco, quanto la sua impermeabilità al contesto esterno.

La forza mentale di Kimi

L’Italia vive da sempre il motorsport con un trasporto viscerale, spesso incline a bruciare le giovani promesse sotto il peso di aspettative fuori scala e confronti ingombranti. Kimi ha disinnescato questa trappola culturale: poche parole, nessuna concessione al divismo con un approccio al lavoro impiegatizio e maniacale nella sua precisione, pur dentro un abitacolo lanciato a trecento chilometri orari.

Anche nel corso della stagione che lo ha incoronato campione del mondo di Formula 1 ha commesso degli errori. Sbagli analizzati con gli ingegneri e mai più ripetuti. Ha battuto avversari con un bagaglio di esperienza enorme, senza mai cercare lo scontro dialettico fuori dalla pista. Kimi è stato davvero super a spostare sempre il confronto sul terreno esclusivo della continuità di rendimento.

La sua forza risiede esattamente in questa apparente normalità: la capacità di far sembrare ordinario ciò che, a vent’anni, appartiene alla sfera dell’eccezionale. Nel rapporto con il compagno di squadra è stato più che perfetto. Mai una parola fuori posto e un’enorme capacità di masticare gli attacchi mascherati da perbenismo di George Russell con un’impermeabilità assoluta.

Non è mai caduto nel tranello, repellente a qualsiasi tipo di provocazione. Una maturità assoluta per un semi-debuttante. Antonelli è rapido, fastidioso e cinico nel corpo a corpo, dove la parola “arrendersi” non fa parte del suo vocabolario. Una prova di forza che non può e non deve essere intaccata dalla solita cantilena: “ha vinto perché ha la vettura migliore“. Una narrazione nociva e del tutto falsa.

Antonelli: la tecnica al volante che ha fatto la differenza

Rispetto al ben più blasonato compagno di squadra George Russell, pilota che ha regolato a più riprese un certo Lewis Hamilton nella sua convivenza con il sette volte campione del mondo in Mercedes, Kimi ha saputo estrarre un potenziale superiore dalla W17. Lo ha fatto infliggendogli distacchi importanti, sia in qualifica che in gara. Una delle chiavi risiede in una profonda differenza nello stile di guida.

Kimi tende a ridurre la fase d’ingresso curva per diminuire il raggio di percorrenza, sapendo poi gestire la rotazione in maniera aggressiva, senza scomporre l’auto verso l’accelerazione. Questa manovra risponde a una precisa esigenza meccanica e termica. Le gomme soffrono le sollecitazioni che si creano nella transizione simultanea tra carico longitudinale e trasversale.

Separando di netto la frenata a ruote dritte dalla successiva fase di sterzata, Kimi disaccoppia i carichi e stabilizza il retrotreno della monoposto, che altrimenti andrebbe in crisi. Questo approccio al volante modifica la distribuzione termica interna ed esterna dello pneumatico. Sterzando più tardi, il bolognese porta la temperatura ottimale al cuore della gomma.

George Russell, al contrario, mantiene una guida progressiva sul volante, retaggio delle vetture 2025 che contavano su una piattaforma aerodinamica più stabile in inserimento. Questa abitudine gli ha impedito di attivare a dovere le mescole anteriori, penalizzandolo sulle piste che sollecitano poco l’avantreno. Il britannico ha provato a replicare lo stile di guida di Kimi, ma non ci è mai riuscito.

Un altro fattore predominante riguarda la gestione della parte ibrida della power unit. Il fatto che Antonelli richiami i freni con leggero anticipo garantisce una ricarica energetica più efficace. Sì, perché anticipare e prolungare il tempo sul pedale del freno risulta decisivo per accumulare un quantitativo di energia superiore, riducendo il super clipping e garantendo una maggiore spinta negli allunghi decisivi.

Kimi ha assimilato con enorme naturalezza questa nuova generazione tecnica di monoposto, con una rapidità di adattamento strepitosa. E questo fa parte dell’intelligenza tattica di un pilota che, oltre al talento, pensa, ragiona e sfrutta ogni piccolo dettaglio. Un atteggiamento tipico dei vincenti: non per niente, Antonelli è il campione del mondo di Formula più giovane della storia.