Non chiamatelo predestinato, ormai è un’etichetta consumata, buona per i titoli facili. Kimi Antonelli non ha predestinazioni addosso, ha benzina, talento e un modo di stare in macchina che sembra scritto da un algoritmo del futuro e da un romanzo d’avventura allo stesso tempo. E ora, dopo un altro piazzamento di prestigio in questo 2025, ha mandato in tilt le statistiche e gli uffici stampa di mezza F1, ha riscritto un pezzo di storia. A soli 19 anni è il rookie con più punti all’attivo nella stagione d’esordio, superando il record che apparteneva a un certo Lewis Hamilton dal 2007.

Record riscritto

Hamilton, al debutto con la McLaren, aveva chiuso la stagione con 109 punti e 4 vittorie, un colpo di fulmine che cambiò per sempre la percezione dei debuttanti. Ma Kimi, con una monoposto non certo dominante e un calendario ben più competitivo, ha infranto il muro dei 120 punti con una facilità da veterano e una spavalderia da ragazzino di periferia che non ha mai pensato di doversi ambientare. In pista, sembra non conoscere la parola timidezza. Via radio comunica "I'm fighting", aggredisce, controlla, ragiona, e quando serve si diverte anche a dare spettacolo. Quello ottenuto a Interlagos segna il secondo podio della stagione e il suo miglior risultato in F1 dopo il P3 in Canada all'inizio di questa stagione.

Il podio del Brasile, 22 anni dopo

Non bastasse il record, il podio di San Paolo ha avuto un valore simbolico enorme per i tifosi italiani. Era dal 2003 che un pilota tricolore non saliva sul podio del GP del Brasile. Allora fu Giancarlo Fisichella, su Jordan, in una gara vinta sotto il diluvio con una bandiera rossa e un finale da film. Ventidue anni dopo, un altro italiano, con un altro destino, si è preso quella scena. Antonelli, sorridente come chi ancora non si rende conto di aver fatto la storia, ha conquistato un secondo posto come un bambino che non vuole mollare il suo giocattolo nuovo. Il paddock, stavolta, ha applaudito.

L'orgoglio italiano

Da Imola a Monza, l'Italia dei motori lo segue come una saga collettiva. Perché Kimi Antonelli non è solo un talento: è il simbolo di una generazione che non chiede il permesso. Nato a Bologna, cresciuto nella fucina Mercedes, forgiato da simulatori e circuiti minori, è arrivato in F1 con il peso e il privilegio di essere il nuovo italiano buono. L'ultimo a portare il tricolore così in alto in F1 era stato Antonio Giovinazzi, ma senza mezzi per lottare davvero. Antonelli invece ha trovato un contesto tecnico competitivo e lo ha trasformato in un palcoscenico.

Il confronto

Il bello di Antonelli è che non sembra voler essere il nuovo Hamilton, o il nuovo Schumacher. È il primo Antonelli, punto. E il modo in cui ha superato il record del sette volte campione del mondo lo racconta meglio di mille slogan. Nessun clamore, nessuna dichiarazione roboante, solo un sorriso durante l'intervista post gara: "Ci sono ancora molte cose che sto imparando e migliorando, ma questo mi dà buona fiducia nelle ultime tre gare della stagione". Una risposta che nella sua semplicità, fotografa il suo carattere. Kimi non recita. Kimi guida. Quello che colpisce davvero è la nuova maturità nella gestione della gara. E questo lo sa bene Toto Wolff, che lo ha voluto in Mercedes come scommessa personale. Ogni weekend è un upgrade, ogni giro un esperimento.

Quando Hamilton arrivò in Formula 1 nel 2007, il mondo rimase stordito. Era il prototipo del pilota moderno: aggressivo, mediatico, politicamente consapevole. Ma aveva alle spalle un'auto e un team da mondiale. Il britannico era velocità pura e istinto aggressivo. L'italiano è un ingegnere dentro un corpo da ventenne. Lewis attaccava come un felino, Kimi costruisce come un architetto. Due mentalità diverse, stesso risultato: ribaltare le regole del gioco.

Ma se Hamilton è il riferimento statistico, Fisichella è quello emotivo che correva con il cuore. Era l'italiano romantico: veloce, istintivo, spesso sfortunato, ma capace di magie in giornate imprevedibili. Antonelli è il suo opposto: razionale, costante, tecnicamente glaciale. Fisico arrivò in un'epoca in cui i piloti italiani popolavano la griglia insieme a Trulli e Liuzzi. Oggi Antonelli è l'unico a portare quella bandiera. E il suo ultimo podio non è solo un risultato, ma una dichiarazione identitaria.

Dai kart ai riflettori

A 12 anni, Antonelli vinceva già in mezzo a ragazzini che sembravano più vecchi di lui. A 14, il mondo Mercedes aveva già il suo nome cerchiato in rosso. A 16, mentre i coetanei prendevano la patente, lui provava monoposto di F3. A 19, è già nell'albo d'oro della F1, davanti a leggende viventi. Non è arrivato per caso, ma nemmeno per destino. È arrivato lì perché ha talento, disciplina e un'ossessione chiamata miglioramento. E, cosa rara in tempi di social e storytelling costruiti, non ha bisogno di apparire per convincere. Gli basta appunto guidare.

Un rookie d'altri tempi

Il suo modo di intendere la F1 è quasi vintage: testa bassa, poche parole, lavoro in pista. Niente continui show fuori dai box, niente frasi a effetto. Anche per questo Antonelli piace ai tifosi "storici", quelli cresciuti a pane e Schumacher, ma anche ai nuovi fan. In un mondo dove i piloti spesso sembrano robot mediatici, lui porta freschezza e ironia naturale.

Il futuro è adesso

Con questo risultato, la stagione 2025 lo proietta già nella storia recente del motorsport. Mercedes sa di avere tra le mani un patrimonio sportivo e mediatico enorme. In un paddock in cerca di eroi, Antonelli è il volto nuovo di un'era che non aspetta nessuno. E se qualcuno pensa che sia presto per parlare di titolo, basti ricordare che Hamilton, proprio al suo primo anno, ci andò molto vicino.

Il ragazzo che ha ridato speranza a un Paese

L'Italia motoristica non vince un titolo piloti in F1 dal 1953. Ascari, per la cronaca. Ma rivedere un tricolore sul podio, sentire un leggero accento bolognese nei team radio e leggere il suo nome tra i migliori rookie di sempre ha ridato un po' di orgoglio collettivo. Dopo anni di astinenza, di illusioni e rimpianti, arriva un ragazzo che non promette miracoli ma fa cose concrete, giro dopo giro, con la leggerezza di chi sa di poter sbagliare e la determinazione di chi vuole restare.

Kimi Antonelli, da Bologna al mondo, con un nome che suona già da leggenda e una carriera che è solo all'inizio.

Ha superato Hamilton, ha riportato l'Italia sul podio, ha scosso un ambiente intero. E lo ha fatto senza clamore, con il casco calato e un sorriso ironico. Non il predestinato, ma il primo di una nuova stirpe. Il futuro, questa volta, ha un accento italiano.