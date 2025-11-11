Kimi Antonelli da record: supera Hamilton e riporta l’Italia sul podio dopo 22 anni

Non il predestinato, ma il protagonista della F1: Antonelli batte il record del britannico come rookie e fa sognare gli appassionati italiani di motorsport

Foto di Matteo Mattei

Matteo Mattei

esperto di motorsport e automotive

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Pubblicato: 11 Novembre 2025 09:45

Mercedes Benz Archive
Dal sogno alla storia: Antonelli batte Hamilton e ridà al tricolore un posto sul podio nel GP Brasile, Foto Sebastian Kawka Mercedes Benz Archive

Non chiamatelo predestinato, ormai è un’etichetta consumata, buona per i titoli facili. Kimi Antonelli non ha predestinazioni addosso, ha benzina, talento e un modo di stare in macchina che sembra scritto da un algoritmo del futuro e da un romanzo d’avventura allo stesso tempo. E ora, dopo un altro piazzamento di prestigio in questo 2025, ha mandato in tilt le statistiche e gli uffici stampa di mezza F1, ha riscritto un pezzo di storia. A soli 19 anni è il rookie con più punti all’attivo nella stagione d’esordio, superando il record che apparteneva a un certo Lewis Hamilton dal 2007.

Formula 1