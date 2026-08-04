Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Antonelli supera il record di Leclerc

Il circus della F1 è chiuso per ferie, ma il leader della classifica proprio non riesce a non cimentarsi in nuove sfide motoristiche. Kimi Antonelli, in vacanza in Sardegna, è stato pizzicato a meno di 10 km da Porto Cervo al volante di un kart. Il kartodromo ‘Pista dei Campioni’ di Baja Sardinia ha pubblicato un post con il bolognese che ha indossato casco e guanti per l’occasione, battendo il precedente primato di Charles Leclerc.

Il monegasco, a Santa Maria Navarrese, sta trascorrendo dei piacevoli momenti in compagnia della moglie Alexandra e degli amici più stretti. Nella provincia dell’Ogliastra il pilota della Ferrari sta ricaricando le batterie in vista di una seconda parte di stagione molto importante. Nel 2026, salvo l’acuto di Silverstone, non ha mai dato l’impressione di trovarsi a suo agio sulla SF-26. La nuova era della F1 sta premiando Mercedes e il talento cristallino di Kimi, in grado già di vincere 6 tappe, diventando il candidato numero 1 alla conquista del Mondiale.

Il confronto tra Kimi e Charles

Entrambi, da minorenni, sono stati due manici sui kart. L’italiano è stato persino due volte campione europeo di kart nella categoria OK (nel 2020 e 2021). In 9 stagioni di F1 Leclerc ha vinto 9 Gran Premi, senza mai lottare sino alla fine per la conquista di un riconoscimento iridato. La grande occasione è nel 2026 nelle mani di Antonelli, al suo secondo anno nel circus. Il classe 2006 ha dimostrato una maturità e una velocità fuori dal comune, mettendo in ombra anche il più esperto teammate George Russell. Sul kartodromo sardo l’enfant prodige della Mercedes ha superato il record del ferrarista, stampando un 42.827″ contro il precedente primato di 43.00″.

“Ogni anno siamo felici di vedere tornare Kimi Antonelli sulla nostra pista, e ogni volta riesce a lasciarci qualcosa di speciale – si legge nel post pubblicato dal kartodromo sardo – Questa volta ha scritto un nuovo capitolo: ha superato il precedente record di Charles Leclerc, fermando il cronometro a 42.827” contro i 43.00″. Numeri a parte, quello che resta è la passione, il sorriso e l’emozione di vedere un talento così grande vivere la nostra pista. Grazie Kimi per essere tornato anche quest’anno”.

Break estivo

In Sardegna, nel corso degli ultimi giorni, sono stati paparazzati diversi volti noti del circus. Il boss del team Mercedes Toto Wolff ha incontrato in barca sia Andrea Kimi Antonelli che il pluripremiato Max Verstappen, anche loro ormeggiati nel nord dell’isola. Charles Leclerc, a bordo del suo spettacolare Riva di 30 metri, è stato immortalato accanto alla moglie in attesa del primogenito.

La Formula 1 riaccenderà i motori nel weekend del 23 agosto sul tracciato di Zandvoort in Olanda. Una tappa che dirà molto delle ambizioni di Hamilton e Leclerc, in attesa dell’appuntamento di Monza, previsto il 6 settembre. La Ferrari dovrebbe fare progressi sul piano tecnico, ma il vantaggio di Antonelli in classifica è sempre più ampio e rassicurante. Il bolognese è stato anche sfortunato con una serie di ritiri che lo hanno messo fuori gioco a Barcellona e a Silverstone, le due tappe dove non a caso la Rossa ha dominato la scena.