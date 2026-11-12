Kimi Antonelli, obiettivo Mondiale 2027: la sfida a Verstappen e l’amicizia con Sinner

Ufficio Stampa Mercedes Kimi Antonelli: sfida a Max Verstappen per il Mondiale 2027

La testa di Kimi Antonelli corre già al Mondiale 2027. A vent’anni, dopo aver conquistato il titolo di Formula 1 con la Mercedes, il pilota bolognese pensa a come difenderlo e considera Max Verstappen uno degli avversari più pericolosi. Al Centro Congressi Kursaal di San Marino, durante la conferenza stampa organizzata dalla squadra tedesca, ha parlato delle sfide che lo attendono. Spazio anche ai progressi della Mercedes e all’amicizia con Jannik Sinner.

Mondiale 2027: la sfida con Verstappen

Non accadeva dal 1953, anno del trionfo di Alberto Ascari, che un pilota italiano tornasse sul trono della Formula 1. In Messico, Antonelli ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro e la settimana seguente, in Brasile, Mercedes ha festeggiato anche il titolo costruttori. Per il 2027 il bolognese si aspetta una concorrenza agguerrita. In Verstappen riconosce uno degli avversari più insidiosi: messa alle spalle la pausa estiva, l’olandese e Antonelli hanno raccolto rispettivamente 170 e 171 punti in nove Gran Premi.

Il titolo ha rafforzato le ambizioni di Kimi, che considera le ultime gare del 2026 già parte del lavoro per il prossimo campionato:

“Pian piano mi sto rendendo conto di cosa è successo, è stato un evento talmente grande che mi serve tempo per me stesso, per riguardarmi indietro. Ma posso dire già che dopo questa vittoria ho ancora più fame di prima: vincere è una sensazione bellissima e vuoi rivivere quei momenti sempre di più. Per questo per me queste ultime gare saranno già una preparazione in vista del 2027, per cercare di confermarsi e andare ancora più forte, il fuoco c’è tutto”

Nel ripercorrere la stagione, il pilota ha indicato il Gran Premio di Cina come una svolta:

“La Cina, con pole e prima vittoria, è stata fondamentale perché mi ha fatto rompere il ghiaccio e mi ha dato quella confidenza in più per tornare in pista e fare ancora meglio. Da lì in poi mi sono sentito meglio in auto”

Poi il ricordo del successo di Monza, a coronamento di una rimonta:

“Pensavo di perdere dei punti, invece al quindicesimo giro mi sono trovato in testa e mi sono detto «o vinco o niente». E vincendo lì ho capito di poter vincere il Mondiale, anche perché si chiudeva un cerchio da quelle prove libere del 2024 in cui feci subito l’incidente”

L’amicizia con Sinner

Un invito speciale, intanto, lo ha già Jannik Sinner. I due si sono dati appuntamento sui kart, con un’altra possibilità sul tavolo:

“Abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare insieme, ma se vuole fare una giornata con il GT3 molto volentieri. Con me è sempre molto carino, siamo sempre in contatto ed è bello sentire il suo supporto: quando tutto sarà più tranquillo ci vedremo perché è un grande amico”

L’interesse di Antonelli per i kart va oltre e promuove un progetto per San Marino:

“Ci piacerebbe realizzare una pista di kart internazionale dove fare gare a livello mondiale. Bello per me, che potrei andare in kart ogni volta che voglio, e per questo territorio”

Ha inoltre espresso il desiderio di ritrovare una tappa italiana nel calendario: