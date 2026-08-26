Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Home » Formula 1 Segui alVolante su Google Discover FORMULA 1 2026 CALENDARIO PILOTI TEAM CIRCUITI CLASSIFICHE NEWS Antonelli compie 20 anni e diventa Kimi Paperelli

Andrea Kimi Antonelli ha spento 20 candeline lo scorso 25 agosto ed è stato festeggiato con la creazione di un alter ego: Kimi Paperelli, un personaggio che spicca nell’ultimo numero di Topolino.

Dal 2 settembre il bolognese sarà protagonista di quattro gag nei panni di Kimi Paperelli. A soli 20 anni il pilota entra nella ristretta cerchia automobilistica del settimanale, insieme a Emerlon Fritticaldi, Alain Crost e Niki Bagnacauda, parodie di Emerson Fittipaldi, Alain Prost e Niki Lauda.

Dalle piste di F1 a Paperopoli, il ragazzo emiliano è cresciuto a pane e motori. Il padre Marco, dopo una carriera da pilota, ha iniziato ad avventurarsi nella sfera manageriale, gestendo una squadra. Kimi è maturato con l’obiettivo di competere con i migliori piloti e, sin da bambino, ha attirato l’attenzione dei vertici della massima categoria. A 12 anni è entrato nel programma giovani della Mercedes, convincendo Toto Wolff.

Nel karting ha conquistato due titoli europei di fila nella categoria OK, nel 2020 e nel 2021. Nello stesso 2021 ha debuttato nell’Italian Formula 4, ottenendo tre podi a Monza. L’anno successivo ha mostrato il suo talento sia la F4 italiana sia quella tedesca ADAC. Nel 2023 ha esordito in Formula Regional e ha conquistato i campionati Middle East ed europeo.

Senza nemmeno bisogno di transitare in F3, il pilota si è cimentato nella categoria propedeutica alla F1 marcando risultati altalenanti. Con Prema, in F2, ha vinto la Sprint di Silverstone e la gara principale di Budapest. Pochi mesi dopo è arrivata la promozione nel circus di Mercedes, al posto di Lewis Hamilton.

Sempre protagonista

Da quando è arrivato sulla griglia della massima categoria del Motorsport, Kimi si è abituato ad avere i riflettori puntati. Da rookie, nel suo primo anno, ha dimostrato velocità in qualifica e lampi in gara, alternati a passaggi a vuoto pronosticabili alla vigilia, contribuendo al raggiungimento del secondo posto in classifica costruttori Mercedes. Nel 2026 ha cambiato marcia, commettendo pochissimi errori e trovando una regolarità che gli consentirà di gestire un ampio margine nella seconda parte di stagione.

Antonelli è seguitissimo, anche fuori dai nostri confini, e anche per questo motivo è diventato Kimi Paperelli su Topolino. La versione paperizzata del driver emiliano si noterà per i capelli mossi e il loghi Mercedes. “Topolino è stata la rivista della mia infanzia e sono felice di ritrovarmi oggi sulle sue pagine”, ha assicurato il 20enne. Solo i più grandi sportivi italiani sono finiti sulle pagine di Topolino, da Fausto Coppi e Gino Bartali, caricaturati già nel 1954 in “Paperino al Tour”, a Francesco Totti, Gianluigi Buffon e Gigi Donnarumma.

Momento d’oro

Sono bastati 6 GP vinti in F1 ad Antonelli per diventare un fenomeno mondiale. La fama non lo sto distogliendo dai suoi impegni e il meglio potrebbe giungere nel futuro prossimo. In merito al suo Topolino 3693, Kimi ha confessato:

“Se vivessi davvero a Paperopoli andrei con Paperino sulla sua mitica 313, perché è una macchina che mi piace molto: è sportiva, ha un carattere tutto suo. E poi adoro Paperino, mi sta troppo simpatico”.

Il numero, in edicola, fumetteria e su Panini.it, uscirà mercoledì 2 settembre 2026. Le gag sono state scritte da Giovanni Barbieri e Stefano Petruccelli, con i disegni di Alessandro Perina, per una cover immancabile nella libreria dei fan dell’enfant prodige della Mercedes. A Monza Kimi proverà a entusiasmare il pubblico di casa con una performance epica.