Kimi Antonelli, apparizione sul nuovo numero di Topolino come regalo di compleanno

Topolino celebra il leader della classifica di F1 con un personaggio, alla vigilia della sfida italiana che si disputerà il 6 settembre 2026

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Davide Russo

Giornalista automotive

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

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Kimi Antonelli, apparizione sul nuovo numero di Topolino come regalo di compleanno
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Home » Formula 1 Segui alVolante su Google Discover FORMULA 1 2026 CALENDARIO PILOTI TEAM CIRCUITI CLASSIFICHE NEWS Antonelli compie 20 anni e diventa Kimi Paperelli

Andrea Kimi Antonelli ha spento 20 candeline lo scorso 25 agosto ed è stato festeggiato con la creazione di un alter ego: Kimi Paperelli, un personaggio che spicca nell’ultimo numero di Topolino.

Dal 2 settembre il bolognese sarà protagonista di quattro gag nei panni di Kimi Paperelli. A soli 20 anni il pilota entra nella ristretta cerchia automobilistica del settimanale, insieme a Emerlon Fritticaldi, Alain Crost e Niki Bagnacauda, parodie di Emerson Fittipaldi, Alain Prost e Niki Lauda.

Dalle piste di F1 a Paperopoli, il ragazzo emiliano è cresciuto a pane e motori. Il padre Marco, dopo una carriera da pilota, ha iniziato ad avventurarsi nella sfera manageriale, gestendo una squadra. Kimi è maturato con l’obiettivo di competere con i migliori piloti e, sin da bambino, ha attirato l’attenzione dei vertici della massima categoria. A 12 anni è entrato nel programma giovani della Mercedes, convincendo Toto Wolff.

Nel karting ha conquistato due titoli europei di fila nella categoria OK, nel 2020 e nel 2021. Nello stesso 2021 ha debuttato nell’Italian Formula 4, ottenendo tre podi a Monza. L’anno successivo ha mostrato il suo talento sia la F4 italiana sia quella tedesca ADAC. Nel 2023 ha esordito in Formula Regional e ha conquistato i campionati Middle East ed europeo.

Senza nemmeno bisogno di transitare in F3, il pilota si è cimentato nella categoria propedeutica alla F1 marcando risultati altalenanti. Con Prema, in F2, ha vinto la Sprint di Silverstone e la gara principale di Budapest. Pochi mesi dopo è arrivata la promozione nel circus di Mercedes, al posto di Lewis Hamilton.

Sempre protagonista

Da quando è arrivato sulla griglia della massima categoria del Motorsport, Kimi si è abituato ad avere i riflettori puntati. Da rookie, nel suo primo anno, ha dimostrato velocità in qualifica e lampi in gara, alternati a passaggi a vuoto pronosticabili alla vigilia, contribuendo al raggiungimento del secondo posto in classifica costruttori Mercedes. Nel 2026 ha cambiato marcia, commettendo pochissimi errori e trovando una regolarità che gli consentirà di gestire un ampio margine nella seconda parte di stagione.

Antonelli è seguitissimo, anche fuori dai nostri confini, e anche per questo motivo è diventato Kimi Paperelli su Topolino. La versione paperizzata del driver emiliano si noterà per i capelli mossi e il loghi Mercedes. “Topolino è stata la rivista della mia infanzia e sono felice di ritrovarmi oggi sulle sue pagine”, ha assicurato il 20enne. Solo i più grandi sportivi italiani sono finiti sulle pagine di Topolino, da Fausto Coppi e Gino Bartali, caricaturati già nel 1954 in “Paperino al Tour”, a Francesco Totti, Gianluigi Buffon e Gigi Donnarumma.

Momento d’oro

Sono bastati 6 GP vinti in F1 ad Antonelli per diventare un fenomeno mondiale. La fama non lo sto distogliendo dai suoi impegni e il meglio potrebbe giungere nel futuro prossimo. In merito al suo Topolino 3693, Kimi ha confessato:

“Se vivessi davvero a Paperopoli andrei con Paperino sulla sua mitica 313, perché è una macchina che mi piace molto: è sportiva, ha un carattere tutto suo. E poi adoro Paperino, mi sta troppo simpatico”.

Il numero, in edicola, fumetteria e su Panini.it, uscirà mercoledì 2 settembre 2026. Le gag sono state scritte da Giovanni Barbieri e Stefano Petruccelli, con i disegni di Alessandro Perina, per una cover immancabile nella libreria dei fan dell’enfant prodige della Mercedes. A Monza Kimi proverà a entusiasmare il pubblico di casa con una performance epica.