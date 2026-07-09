Il ritiro del bolognese a Silverstone ha acceso i riflettori su due componenti poco conosciuti della F1 moderna: cosa sono e perché possono decidere una gara

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Ufficio stampa Mercedes Benz A Silverstone, Andrea Kimi Antonelli aveva dato l'impressione di poter vincere una delle gare più importanti della stagione. Il passo della sua Mercedes era ottimo, la rimonta su Charles Leclerc appariva inevitabile e al muretto delle Frecce d'Argento le simulazioni parlavano chiaro, nel giro di poche tornate il sorpasso sarebbe stato possibile. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato

Per qualche ora, a Silverstone, Andrea Kimi Antonelli aveva dato l’impressione di poter vincere una delle gare più importanti della stagione. Il passo della sua Mercedes era ottimo, la rimonta su Charles Leclerc appariva inevitabile e al muretto delle Frecce d’Argento le simulazioni parlavano chiaro, nel giro di poche tornate il sorpasso sarebbe stato possibile. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato. La Mercedes numero 12 ha iniziato a perdere competitività nelle curve veloci, il volante sembrava non rispondere più come prima e Antonelli ha iniziato a lamentarsi via radio di una monoposto diventata improvvisamente ingestibile. Il risultato è stato un lento scivolare fuori dalla lotta per il podio fino al ritiro di fatto dalla corsa per i punti. Dietro a quel problema si nascondono due termini tecnici che negli ultimi giorni sono diventati protagonisti delle discussioni tra appassionati e addetti ai lavori: “brake duct” e “wheel shield“.

Brake duct, molto più di un semplice sistema di raffreddamento dei freni

Il brake duct, tradotto letteralmente significa “condotto dei freni”, ma definirlo semplicemente così sarebbe riduttivo. Nelle moderne F1, è uno dei componenti più sofisticati dell’intera monoposto. Si tratta di un insieme di prese d’aria, canali interni e deflettori che hanno il compito di convogliare aria fresca verso dischi e pinze freno per mantenerli nella corretta finestra di temperatura. I freni di una F1 possono infatti superare gli 800 gradi durante le staccate più violente e senza un adeguato raffreddamento perderebbero rapidamente efficienza.

Negli ultimi anni il brake duct è diventato anche uno strumento aerodinamico estremamente raffinato. L’aria che entra nella presa non serve solamente a raffreddare i freni, ma viene gestita e indirizzata per influenzare il comportamento dei flussi attorno alla ruota anteriore, una delle aree più critiche dal punto di vista aerodinamico dell’intera monoposto. Per questo motivo le squadre investono enormi risorse nello sviluppo di questi elementi, spesso differenti da circuito a circuito in base alle esigenze di raffreddamento e di carico aerodinamico.

Wheel shield

Il termine wheel shield è meno conosciuto anche tra gli appassionati più esperti. Si tratta di una carenatura in fibra di carbonio che avvolge esternamente e internamente parte del gruppo ruota anteriore e del brake duct, proteggendo le canalizzazioni e contribuendo contemporaneamente alla gestione dei flussi aerodinamici attorno alla ruota stessa. In pratica il wheel shield rappresenta una specie di guscio che integra e protegge il sistema di raffreddamento dei freni e aiuta a mantenere stabile il comportamento aerodinamico della vettura. È un componente apparentemente secondario, non strutturale e relativamente leggero, ma la F1 moderna ha dimostrato più volte che anche il più piccolo dettaglio può diventare decisivo.

Il momento in cui tutto è cambiato

Secondo le ricostruzioni tecniche, a Silverstone il problema sarebbe nato mentre era secondo, al passaggio della Mercedes di Antonelli sul cordolo esterno della velocissima curva Copse, uno dei punti più impegnativi dell’intero tracciato inglese. Non ci sarebbe stato un vero impatto diretto tra il cordolo e la componente danneggiata. Piuttosto sarebbero state le violentissime vibrazioni generate dal passaggio ad altissima velocità a provocare il cedimento di alcuni fissaggi del wheel shield anteriore sinistro. A quel punto la carenatura avrebbe iniziato a spostarsi dalla propria sede naturale, interferendo progressivamente con il corretto funzionamento della sospensione e de volante.

La comunicazione di Antonelli

Le comunicazioni radio del pilota italiano raccontavano bene il problema. Frasi che inizialmente avevano fatto pensare a una foratura o a un danno alla sospensione, la realtà era invece ancora più particolare. La carenatura fuori posizione limitava infatti il movimento del triangolo inferiore della sospensione e riduceva l’angolo massimo di sterzata disponibile sulla ruota anteriore sinistra. In altre parole Antonelli stava cercando di affrontare le curve con una vettura che semplicemente non riusciva più a girare come avrebbe dovuto. Da qui la sensazione descritta dal pilota via radio, quella di avere una ruota che non tornava correttamente a terra oppure che rimanesse “in aria” durante la percorrenza delle curve.

Gli effetti collaterali del guasto

Il problema ha avuto anche una conseguenza indiretta. Con una monoposto diventata improvvisamente difficile da inserire in curva, Antonelli ha iniziato a uscire di pista, ricevendo penalità. Una situazione che il pilota ha contestato immediatamente via radio, sostenendo che quelle uscite fossero la diretta conseguenza del problema tecnico e non di errori di guida.

L’episodio di Silverstone racconta perfettamente una delle caratteristiche della F1 moderna. Le monoposto del 2026 sono progettate con margini di peso estremamente ridotti e ogni grammo risparmiato può tradursi in prestazioni aggiuntive sul cronometro. Questo porta i progettisti a spingere ogni componente fino al limite delle proprie possibilità, compresi elementi apparentemente secondari come carenature, supporti e fissaggi. Proprio qui che nasce il paradosso della F1 moderna, una gara perfetta, una possibile vittoria e forse un passo verso il titolo mondiale possono essere cancellati dalla rottura di un componente in fibra di carbonio grande poco più di una mano.

Il post Silverstone

La gara di Silverstone lascia una lezione tecnica importante. In F1 non esistono componenti minori. Un wheel shield non è un semplice pannello aerodinamico e un brake duct non è soltanto un sistema di raffreddamento dei freni, sono elementi integrati in un ecosistema tecnologico estremamente complesso, dove aerodinamica, meccanica e gestione termica convivono in pochi centimetri quadrati. Per questo motivo il guasto che ha fermato Antonelli non può essere archiviato come una semplice sfortuna. È piuttosto il promemoria più chiaro di quanto sottilissimo sia oggi il confine tra prestazione assoluta e soprattutto l’affidabilità tanto invocata da Toto Wolff. A Silverstone quel confine si è spezzato nel momento dil bisogno, proprio mentre Kimi Antonelli stava preparando l’attacco alla vittoria.