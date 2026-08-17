Quanti record ha già battuto Antonelli? Scopriamolo confrontando le sue prime due stagioni con Vettel, Hamilton, Verstappen, Alonso e Leclerc.

Gli appassionati di Formula 1 italiani sono anni che attendono un’emozione made in Italy che li faccia innamorare come ai tempi di Schumacher. Nonostante Toto Wolff chieda di abbassare l’hype intorno a Kimi Antonelli, il pilota Mercedes a soli 19 anni è già entrato nella storia della Formula 1 e non è un eufemismo. Antonelli è in testa al Mondiale dopo aver vinto 6 delle prime 11 gare, ma soprattutto ha riscritto diversi record di precocità che sembravano destinati a durare ancora a lungo. Alcuni appartenevano a Sebastian Vettel, altri sono ancora nelle mani di Max Verstappen.

Quali record ha già battuto Antonelli? Dove può arrivare il giovane pilota Mercedes?

I record che appartengono già ad Antonelli

Il primo grande primato è arrivato nel Gran Premio della Cina 2026. Con 19 anni, 6 mesi e 17 giorni Antonelli ha conquistato la pole position, diventando il più giovane poleman nella storia della Formula 1. Il precedente record apparteneva a Sebastian Vettel dal GP d’Italia 2008.

Il giorno seguente è arrivata anche la prima vittoria. In questo caso l’italiano non ha battuto il record assoluto, ma è diventato il secondo vincitore più giovane di sempre, alle spalle soltanto di Max Verstappen.

Poche settimane più tardi, grazie alla vittoria in Giappone, Antonelli è diventato anche il più giovane leader del Mondiale, un altro primato assoluto che apparteneva a Lewis Hamilton. E altra chicca: Antonelli è stato il primo pilota nella storia a trasformare le prime tre pole position della carriera in tre vittorie consecutive. Mica male.

Record Detentore Età Debutto Max Verstappen 17 anni, 166 giorni Pole position Kimi Antonelli 19 anni, 6 mesi, 17 giorni Vittoria Max Verstappen 18 anni, 228 giorni Leader del Mondiale Kimi Antonelli 19 anni Campione del mondo Sebastian Vettel 23 anni, 134 giorni

Il confronto con Hamilton, Vettel e Verstappen

Se si osserva l’età del primo grande risultato, Lewis Hamilton è stato il più veloce nel conquistare risultati in termini di numero di gare, ma aveva già 22 anni al debutto. Vettel e Alonso esordirono in F1 prima, ma impiegarono più tempo per arrivare alla prima pole e alla prima vittoria.

Antonelli si colloca in una posizione intermedia: non è il debuttante più giovane, ma ha conquistato pole, vittorie e leadership mondiale a un’età inferiore rispetto a quasi tutti i grandi campioni dell’ultimo ventennio.

La stagione 2026 in numeri

Oltre ai record anagrafici, è interessante il rendimento puro. Alla pausa estiva Antonelli ha conquistato 6 vittorie e 6 pole nelle prime undici gare, numeri che gli hanno consentito di costruire un vantaggio consistente nel Mondiale.

Nessun pilota negli ultimi dieci anni aveva realizzato un avvio di stagione così efficace in termini di punti conquistati. La serie di cinque vittorie consecutive tra Miami e Monaco ha inoltre prodotto un’altra serie di record statistici legati alla precocità.