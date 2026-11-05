Da bambino Kimi Antonelli aveva partecipato a Veloce come il vento: dopo il titolo mondiale in Formula 1, Stefano Accorsi ha condiviso un ricordo del set

Getty Images Kimi Antonelli, il passato da attore: Stefano Accorsi ricorda i momenti condivisi sul set

Prima della Mercedes e del titolo mondiale, Andrea Kimi Antonelli aveva già fatto una comparsa davanti alle telecamere. Da bambino aveva, infatti, partecipato a Veloce come il vento, il film di Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Una piccola parte che oggi, dopo il successo del pilota bolognese in Formula 1, riaffiora sui social: Accorsi ha recuperato alcune immagini delle riprese e gli ha dedicato un messaggio sui social.

Quel bambino nel film di Stefano Accorsi

Il film uscì nelle sale nel 2016, ma le riprese risalgono al 2015, tra Imola e altre località italiane, compresi i circuiti di Monza e Vallelunga. Antonelli aveva appena nove anni e nel mondo delle corse muoveva già i primi passi. A portarlo sul set fu anche il legame tra la produzione e suo padre Marco, ex pilota e titolare dell’Antonelli Motorsport, che mise a disposizione alcune vetture e collaborò con la troupe.

La storia prende liberamente spunto dalla vita del pilota di rally Carlo Capone. Nella pellicola Accorsi interpreta Loris De Martino, un ex pilota alle prese con una situazione familiare complicata. La sorella Giulia, interpretata da Matilda De Angelis, corre nel campionato italiano GT e deve affrontare la morte del padre, che fino a quel momento l’aveva seguita anche nelle competizioni. Il giovane Kimi non recita certo da protagonista: compare fra gli amici di Nico, il fratellino dei due.

La scena è ambientata a Imola, davanti all’istituto Alberghetti di viale Dante. Loris va a prendere Nico davanti a scuola e, dopo aver forzato l’ingresso, finisce per trascinare un gruppo di ragazzini in piscina, tra cui Antonelli, che si vede anche affacciarsi al finestrino di un’auto. Nessuno spettatore all’epoca poteva immaginare che uno degli scolari sarebbe diventato campione del mondo di Formula 1.

La dedica dopo il titolo mondiale

Il terzo posto nel Gran Premio del Messico del 1° novembre 2026 è valso ad Antonelli il Mondiale a vent’anni, diventando il più giovane iridato nella storia della categoria. Fra i tanti messaggi di congratulazioni è arrivato quello di Accorsi, che su Instagram ha ripescato le immagini di dieci anni prima.

“Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia!”

ha scritto l’attore, per poi augurargli di continuare a divertirsi e mandare un abbraccio alla famiglia.. Il regista Rovere ha scherzato immaginandolo già alla ricerca delle chiavi per andarsene in derapata, ritrovando qualche fotografia del set: in una, Antonelli gli stringe il braccio, in un’altra si affaccia alla Peugeot 205 GTI utilizzata nel film. A Veloce come il vento partecipano anche due Peugeot: la 205 GTI 1.9 e la 205 Turbo 16, quest’ultima guidata da Accorsi in una sequenza ambientata a Matera.

Intervistato dal Resto del Carlino, Rovere ha raccontato che il piccolo Antonelli girava già in kart durante le riprese e che, davanti alla macchina da presa, sapeva sempre dove posizionarsi. Aveva notato anche l’attenzione del padre Marco e della madre Veronica nel seguirlo. Dieci anni dopo, quelle fotografie conservano il ricordo di un bambino per il quale i motori erano già qualcosa di molto più di un gioco.