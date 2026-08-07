Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Kimi Antonelli, vacanze in yacht in Sardegna

Nella magica cartolina della Costa Smeralda, Kimi Antonelli si sta godendo il lusso di una breve pausa dal mondo dei motori. Tra sole, mare e tuffi, il bolognese si sta rilassando insieme ai suoi migliori amici. Dopo il terzo posto in Ungheria, il pilota della Mercedes ha ampliato il suo vantaggio in classifica sugli inseguitori, aprendo un gap di 50 punti su Lewis Hamilton e di 59 sul compagno di squadra George Russell.

Il circus della F1 riaccenderà i motori il prossimo 23 agosto in occasione del GP d’Olanda. C’è ancora tempo per concedersi tanto divertimento a bordo dell’immenso yacht di Toto Wolff. Il manager austriaco, scopritore di Antonelli, è stato paparazzato in Sardegna in compagnia anche di Max Verstappen. Il quattro volte iridato della Red Bull Racing vanta un bel rapporto con gli esponenti più illustri del team Mercedes. Il figlio d’arte di Jos non ha ancora deciso il suo futuro, ma potrebbe essere tentato dall’ipotesi di diventare il teammate di Kimi, sempre più colonna portante della squadra con sede a Brackley.

Siparietto social

A bordo della barca l’enfant prodige della Mercedes si sta anche allenando, praticando diversi sport acquatici. Antonelli compirà 20 anni il prossimo 25 agosto e, dopo 6 GP vinti nel 2026, può concedersi il piacere di una vacanza da vero re. Nel video in basso, pubblicato su IG, il pilota ha mostrato la sua “morning routine”, fatta di sano divertimento e tanto sport. Il pilota si trova in una condizione fisica smagliante e, in seguito alla rottura con Eliska Babickova, sembra concentrato solo sull’obiettivo che potrebbe cambiargli la vita.

Se dovesse vincere il titolo al secondo anno in F1, come Lewis Hamilton e Jacques Villeneuve, otterrebbe un contratto record. Ha tutte le possibilità di concludere al primo posto, godendo dell’auto migliore del lotto e della fiducia della sua scuderia. Lo sport è al centro della vita di Kimi e non potrebbe mancare nella sua vacanza tra Porto Cervo e Baja Sardinia. Ha giocato a padel, poi tanto nuoto e corsa, strappando anche un record sui kart a Charles Leclerc nella ‘Pista dei Campioni’ di Baja Sardinia.

Coccolato da Wolff

Kimi si muove in Sardegna con una Mercedes, che gli è stata messa a disposizione dalla Scuderia, ritirata in una concessionaria di Olbia. Il bolognese si merita di vivere vacanze speciali, da film, perché il suo talento lo sta proiettando nel firmamento dei top driver della storia della F1. La maturità dimostrata in pista è frutto di un lavoro che parte da lontano. Mai nessun 19enne si è trovato a vivere le condizioni di Kimi nel circus. Sembra essere lui il vero predestinato al successo, supportato da una squadra che è tornata infallibile, dopo i fasti della prima era ibrida.

Ereditare il sedile di Lewis Hamilton non gli ha creato alcuna pressione e, dopo un anno di apprendistato, può guardare oggi i suoi rivali dall’alto in basso. Kimi è già una icona del circus, come confermato anche dal CEO della F1 Domenicali, ed è seguitissimo sui social. Antonelli ha dichiarato di essere cresciuto guardando i video e le gare di Ayrton Senna, e di essere stato profondamente ispirato dalle imprese della leggenda brasiliana. Senna ha reso celebre il numero 12 correndo con la Lotus tra il 1985 e il 1987 e vincendo il suo primo titolo mondiale con la McLaren nel 1988, ora tocca a Kimi fare la storia.