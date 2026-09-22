La Formula 1 aggiorna il regolamento, come cambiano gare e tempi

La F1 rivede durata e gestione dei Gran Premi, nuovi limiti per le interruzioni e più margine per recuperare le prove libere.

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La Formula 1 si prepara a ridurre la durata dei Gran Premi. La F1 Commission, riunita il 21 settembre nella sede FIA di Londra, ha approvato una serie di modifiche regolamentari destinate soprattutto alla stagione 2027. La novità principale riguarda la distanza delle gare, che passerà dagli attuali 305 a 290 chilometri. Cambieranno anche le regole per le corse interrotte dalla pioggia e per le sessioni di prove libere sospese.

Dal 2027 i Gran Premi saranno più corti

Quelle che erano supposizioni venute fuori tra i paddock di Monza, a partire dal 2027, la distanza minima dei Gran Premi verrà ridotta di 15 chilometri, passando da 305 a 290 chilometri, un taglio di circa il 5%. In base alla lunghezza del circuito, la differenza corrisponderà generalmente a due o tre giri in meno.

La modifica è collegata alla revisione delle regole sulle Power Unit e, in particolare, agli interventi previsti sul flusso di carburante. Accorciare le gare consentirà di adeguare la distanza alla quantità di combustibile disponibile senza obbligare le squadre a riprogettare serbatoi e monoposto già sviluppati sulla base del nuovo regolamento tecnico.

Quindi, questa modifica al regolamento è come se fosse un aggiornamento necessario per adattare le nuove monoposte. Non si tratta quindi, almeno in prima battuta, di una scelta pensata per rendere i Gran Premi più brevi dal punto di vista televisivo. La riduzione nasce soprattutto dalla necessità di far convivere le prestazioni richieste ai nuovi motori con i limiti energetici e di consumo previsti per il 2027.

Come cambiano le gare interrotte dalla pioggia

La seconda modifica riguarda i Gran Premi sospesi dalla pioggia, da un incidente o da altre circostanze eccezionali. Oggi una gara non può protrarsi oltre tre ore dal momento della partenza, comprese le interruzioni, mentre il tempo effettivo trascorso in pista non può superare le due ore.

Con il nuovo regolamento verrà eliminato il limite complessivo delle tre ore. Resteranno invece le due ore massime di gara effettiva e sarà introdotto, per ogni evento, un orario prestabilito oltre il quale non sarà più possibile proseguire l’attività in pista.

L’obiettivo dichiarato è concedere maggiore margine in caso di bandiera rossa e aumentare le possibilità di disputare una parte significativa della corsa. Il nuovo sistema, tuttavia, renderà decisiva la scelta dell’orario limite fissato per ciascun Gran Premio.

Più tempo per recuperare le prove libere interrotte

La F1 Commission ha inoltre dato il via libera a una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere interrotte. La misura dovrebbe evitare che una lunga bandiera rossa sottragga ai piloti e alle squadre gran parte del tempo disponibile, soprattutto sui circuiti nuovi o nei fine settimana condizionati dal maltempo.

Tra gli altri interventi approvati figura l’eliminazione, dal 2027, dell’omologazione del cambio. I fornitori conserveranno così una maggiore libertà nello sviluppo della trasmissione. Anche questa modifica, come quelle relative alla distanza e alla durata delle gare, dovrà ricevere l’approvazione definitiva del Consiglio Mondiale FIA.